Создан "Центр оценки руководящих кадров" в Узбекистане. По адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, дом 55

11:19 09.10.2024

Центр оценки руководящих кадров создан при Агентстве развития государственной службы. Он будет заниматься личностно-профессиональной диагностикой госслужащих, проводить тесты и психологические опросы для выявления их профессионального уровня знаний.



В Узбекистане создан Центр оценки руководящих кадров при Агентстве развития государственной службы. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 4 октября.



Задачами центра определены:



разработка модели компетенций и индикаторов для базовых должностей или групп должностей на основе социально-психологических исследований для государственных гражданских служащих;

личностно-профессиональная диагностика госслужащих, комплексная оценка на основе модели компетенций;

разработка, освоение и внедрение новых методов для оценки компетенций;

разработка и реализация личностно-профессиональных траекторий развития для руководящих кадров на основе результатов оценки компетенций с использованием современных технологий;

проведение тестов и психологических опросов для выявления общего профессионального уровня знаний, ценностей и интеллектуальных способностей кандидатов на руководящие должности;

оценка и мониторинг эффективности деятельности руководящих кадров, прогнозирование потребности в кадрах, их отбор и распределение с широким внедрением цифровых технологий и современных методов.

Центр будет получать финансирование за счет средств Фонда поддержки развития госслужбы, доходов от оказания услуг на основе договоров, грантов и технической помощи международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций, спонсорских пожертвований физических и юридических лиц.



Центру предоставляется право привлекать квалифицированных специалистов и экспертов, включая иностранных, на основе прямых договоров в установленном порядке для эффективной деятельности, осуществлять доходную деятельность в рамках основных направлений деятельности на основе договоров на оказание услуг.



Центр разместится на первом этаже здания по адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, дом 55.