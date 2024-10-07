 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Создан "Центр оценки руководящих кадров" в Узбекистане. По адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, дом 55
11:19 09.10.2024

Центр оценки руководящих кадров создан при Агентстве развития государственной службы. Он будет заниматься личностно-профессиональной диагностикой госслужащих, проводить тесты и психологические опросы для выявления их профессионального уровня знаний.

В Узбекистане создан Центр оценки руководящих кадров при Агентстве развития государственной службы. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 4 октября.

Задачами центра определены:

разработка модели компетенций и индикаторов для базовых должностей или групп должностей на основе социально-психологических исследований для государственных гражданских служащих;
личностно-профессиональная диагностика госслужащих, комплексная оценка на основе модели компетенций;
разработка, освоение и внедрение новых методов для оценки компетенций;
разработка и реализация личностно-профессиональных траекторий развития для руководящих кадров на основе результатов оценки компетенций с использованием современных технологий;
проведение тестов и психологических опросов для выявления общего профессионального уровня знаний, ценностей и интеллектуальных способностей кандидатов на руководящие должности;
оценка и мониторинг эффективности деятельности руководящих кадров, прогнозирование потребности в кадрах, их отбор и распределение с широким внедрением цифровых технологий и современных методов.
Центр будет получать финансирование за счет средств Фонда поддержки развития госслужбы, доходов от оказания услуг на основе договоров, грантов и технической помощи международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций, спонсорских пожертвований физических и юридических лиц.

Центру предоставляется право привлекать квалифицированных специалистов и экспертов, включая иностранных, на основе прямых договоров в установленном порядке для эффективной деятельности, осуществлять доходную деятельность в рамках основных направлений деятельности на основе договоров на оказание услуг.

Центр разместится на первом этаже здания по адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, дом 55.

Источник - Газета.uz
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