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Почему задерживаются зарплаты учителям в Узбекистане
11:22 09.10.2024

В соцсетях распространились сообщения о задержке зарплат учителям. В МДШО объяснили это техническими проблемами в информационной системе. В Минэкономфине сказали, что зарплаты начислены 95% педагогов. По Трудовому кодексу за нарушение сроков выплаты зарплаты предусмотрена компенсация.

В начале октября в социальных сетях распространились сообщения о задержке заработных плат учителей в Узбекистане. Первые жалобы появились 4 октября, пользователи заявляли, что зарплата за сентябрь еще не начислена.

7 октября первый заместитель директора Национального информационного агентства (УзА) Хушнудбек Худойбердиев сообщил, что связался с руководством Министерства дошкольного и школьного образования. По его словам, в МДШО заявили, что "все технические проблемы решены и начался процесс начисления зарплаты учителей".

Он заявил, что 50% сотрудников зарплата была выплачена (пост об этом был опубликован вечером 7 октября).

8 октября днем некоторые учителя сообщили, что все еще не получили зарплату. Также появились сообщения о том, что из-за проблем с обновлением квалификации учителей в базе они получили неполную зарплату. Им обещали компенсировать разницу в следующем месяце.

Один из учителей на условиях анонимности сообщил "Газете.uz", что по трудовому соглашению зарплата должна быть начислена до первого числа месяца, однако обычно деньги перечисляли на второй или третий день.

Как сообщили редакции в Министерство экономики и финансов, 9 октября по состоянию на 9:00 зарплата учителями перечислена на 95%, принимаются меры по выплате оставшейся части до конца дня. Что касается всех бюджетных организаций, то зарплаты выплачены 98% работникам.

Согласно статье 333 Трудового кодекса, при нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при прекращении трудового договора и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации). Компенсация рассчитывается исходя из действующей ставки Центрального банка за каждый день задержки, начиная со следующего дня после срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер причитающейся работнику денежной компенсации устанавливается в размере 10% процентов от ставки ЦБ (около 0,74%).

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя в задержке выплаты зарплаты. В этих случаях материальную ответственность за задержку несет каждая школа, которая является работодателем для учителей.

В пресс-службе Министерства занятости и сокращения бедности сообщили, что при невыплате компенсации работники могут обращаться в Государственную трудовую инспекцию, которая примет меры по взысканию процентов. Номера трудовой инспекции - (71) 200−06−00, (71) 239−41−12.

"Газета.uz" направила дополнительные вопросы в МДШО.

На сегодняшний день бюджет Министерства школьного и дошкольного образования составляет 46,6 трлн сумов, из этой суммы 84%, или 39 трлн сумов (более 3 трлн сумов в месяц), приходится на зарплаты и другие приравненные к ним выплаты. Их получают 545 тысяч учителей и более 200 тысяч сотрудников дошкольных учреждений.

12 августа президент Шавкат Мирзиеев подписал указ о повышении с 1 октября зарплат бюджетников на 10%, а педагогических и медицинских работников - на 15%.

Источник - Газета.Уз
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728462120


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