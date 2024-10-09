Бывшую "дочку" Сбера в Казахстане продали катарскому Lesha Bank

12:10 09.10.2024

09.10.24

Казахстанский госхолдинг "Байтерек" завершил сделку по продаже катарскому Lesha Bank 100% акций Bereke Bank (бывшая "дочка" российского Сбера), сообщила пресс-служба холдинга.



"Все условия соглашения были успешно согласованы сторонами. Сделка получила все необходимые одобрения казахстанских регуляторов, в том числе согласие Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), выданное в августе на получение Lesha Bank статуса банковского холдинга и разрешение на приобретение Bereke Bank", - указано в сообщении.



Bereke Bank - один из крупнейших банков Казахстана - продолжит выполнение всех своих обязательств перед клиентами, заверили в холдинге.



В марте 2022 года структуры российского Сбера, включая казахстанскую "дочку", попали под блокирующие санкции США. В августе Национальный управляющий холдинг "Байтерек" объявил о покупке "дочки" Сбера, сделка была закрыта 2 сентября. После этого кредитное учреждение переименовали в Bereke Bank, и новый собственник подал в OFAC документы для снятия санкций, поскольку кредитное учреждение стало полностью принадлежать казахстанской компании.



8 марта 2023 года OFAC исключило Bereke Bank из санкционного списка Specially Designated Nationals (SDN) и из списка секторальных санкций (SSI).



"Байтерек" и катарский Lesha Bank минувшей весной заключили договор купли-продажи Bereke Bank по цене 65 млрд тенге ($134 млн по текущему курсу).



Lesha Bank зарегистрирован на Катарской фондовой бирже и имеет лицензию Qatar Financial Center Regulatory Authority на проведение банковских операций. Он работает в сфере инвестиционного банкинга и управления активами, предлагая услуги на рынках Катара, США, Европы, а также в регионе Ближнего Востока.