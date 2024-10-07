 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 09.10.2024
13:27  Анушервон Хакимов: Политические процессы в Таджикистане: внешняя политика и финансирование Рогунской ГЭС
12:22  Америка передумала воевать, - Кирилл Стрельников
12:18  Имидж Лондона пострадал после возврата островов Чагос. А король-то - вялый.., - Данила Моисеев
12:16  Аналитические центры Центральной Азии: университетские и академические организации (обзор от ИАЦ МГУ)
12:10  Бывшую "дочку" Сбера в Казахстане продали катарскому Lesha Bank
11:22  Почему задерживаются зарплаты учителям в Узбекистане
11:19  Создан "Центр оценки руководящих кадров" в Узбекистане. По адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, дом 55

10:53  Нательные полумесяцы у российских мусульман, - П.В.Густерин
10:50  Содружеский долг. Чем обязаны друг другу лидеры стран СНГ, - репортаж А.Колесникова с саммита в Москве
10:44  Илон Маск начал главный этап своего плана мести. На выборы, вместе с Трампом
10:31  Кто имеет право пользоваться вооружением и военной техникой в Казахстане
10:26  Залужного - в диктаторы! В Украине говорят о военной хунте ради мира, - Владимир Скачко
09:52  Новая формула Запада: земля в обмен на войну, - Василий Стоякин
09:50  Продать России что-то ненужное. Судьба гегемона, - Ростислав Ищенко
09:47  Умер российский историк и публицист Александр Елисеев
09:40  Белый дом и горящий Ближний Восток. Что ждать от нового президента США? - "Завтра"
09:26  Дастан Рыспеков стал новым акимом Улытауской области. Вырос из "молодежного кадрового резерва"
09:11  Беженцы из Ливана могут превратиться в иранское оружие, - Игорь Субботин
06:23  Экс-телеведущую телеканала "Россия 1" Фариду Курбангалееву заочно арестовали за клевету на армию
01:40  История образования в Кыргызстане в конце ХIХ - начале ХХ веков, - Ишенкуль Болджурова
01:11  Для чего сейчас НАТО? Какой цели оно служит в контексте "большой американской стратегии"? - Олег Яновский
01:00  Росвойска начали штурм ключевых высот в Торецке – итоговая сводка Readovka за 8 октября
00:50  Так плох? Британия готовится к смерти короля Карла III, - Daily Beast
00:46  Германия в упадке: канцлера падения сменит канцлер разрухи? - ФСК
00:44  Почему Азербайджан выбрал китайский истребитель JF-17C вместо российского Су-30СМ?
00:35  Нефтяной рынок входит в период нестабильности, - НГ
00:12  В Узбекистане завершился чемпионат мира по футзалу: Бразилия - золото, Аргентина - серебро, Украина - бронза
00:10  Досрочное голосование на выборах в Парламент Узбекистана пройдет 16-23 октября
00:02  При штурме Дхаулагири (Непал) погибли 5 опытных рос-альпинистов, во главе с шефом Ленинградской федерации Душейко
00:00  Прорыв в Каменском: Запорожский фронт пришел в движение, Генштаб ВСУ требует докладов с мест, - Р.Маркуш
Вторник, 08.10.2024
21:57  "Станет масштабнее и влиятельнее": как проходит расширение БРИКС, - И.Таран
19:46  Глубинное государство: убить Путина и Трампа, - Александр Дугин
18:17  Al Jazeera: европейцев отвлекают от реальных проблем конфликтом на Украине
18:14  "Есть все возможности". О чем договорился Путин с партнерами по СНГ
12:34  Новый вид жаб обнаружен в Китайском Гуандуне. Имя им дали - Boulenophrys pepe
12:28  Самые высокооплачиваемые лидеры государств. N1 - сингапурский премьер Вонг с $1,69 млн в год
12:20  "Заговор" чиновников, равный госизмене: Всех связывает одна главная деталь.., - А.Ревнивцев
12:18  Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов, - Тимур Шерзад
12:15  Многовекторный Токаев решил доверить строительство АЭС международному консорциуму
12:12  The Telegraph: в Британии скрывают статистику преступлений среди мигрантов
12:11  Белый дом под шквалом критики за отсутствие помощи пострадавшим от урагана
12:00  Гайдар умер, но знамя его подхватил Газпром: Спасителям России жутко мешают россияне
02:06  Китайское чипирование: КНР добилась нового прорыва в полупроводниках
02:01  Глубинное государство: Турция разоблачила главную тайну Запада, - А.Дугин
02:00  Президент Аргентины меняет ориентацию: США Милея поматросили и бросили?
01:52  Расширение БРИКС указывает на перераспределение глобальной мощи, - Говинд Бхаттачарджи
00:58  Литиевая бомба - новый виток человеческого варварства
00:54  Идолы у Лукоморья. Как Росармия спасает "каменных баб" Дикого поля
00:47  Содружественные страны. Главы МИДов государств СНГ выступили на разогреве перед лидерами, - Къ
00:07  Изгнание русского. В Литве продолжают борьбу со школами нацменьшинств, - В.Неделин
Понедельник, 07.10.2024
19:45  Глава ЦИК Казахстана объявил результаты референдума
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Аналитические центры Центральной Азии: университетские и академические организации (обзор от ИАЦ МГУ)
12:16 09.10.2024

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: УНИВЕРСИТЕТСКИЕ И АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В странах ЦА функционирует множество аналитических центров. В большинстве случаев они представлены в рамках университетов и сконцентрированы в столицах стран региона. В статье Каныбека Кудаярова представлен обзор основных университетских и академических аналитических центров региона. Подробнее - в материале ia-centr.ru.

Общие характеристики
Согласно "Атласу аналитических центров "Большой Евразии", в 2022 году в ЦА функционировали 74 "фабрики мысли": в Казахстане - 28; в Киргизии - 24; в Таджикистане - 13; в Узбекистане - девять. Практически все аналитические центры в странах ЦА расположены в столицах. Исключением здесь является Казахстан - девять центров работают в г. Алма-Ате.

Ожидаемо, практически все аналитические центры стран ЦА в своих материалах не занимают критическую позицию в отношении политического курса руководства страны, особенно в вопросах безопасности и текущих политических процессов. Материалы центров отличаются "нейтральностью" в отношении этих вопросов.

Еще больше схожих характеристик у аналитических центров Казахстана и Киргизии. Во-первых, они активнее всех сотрудничают с западными НПО.

Во-вторых, тематика исследований центров Казахстана и Киргизии в значительной степени посвящена евразийской интеграции и вопросам коллективной безопасности, что обосновывается членством Казахстана и Киргизии в ЕАЭС и ОДКБ.
Университетские аналитические центры Киргизии
В Киргизии на базе университетов представлены шесть аналитических центров. На базе Кыргызско-Турецкого университета "Манас" функционируют сразу три научно-исследовательских центра: Центр исследований тюркской цивилизации, Центр изучения Центральной Азии и Центр исследований биоразнообразия и биотехнологий.

Однако среди них только Центр изучения Центральной Азии соответствует критериям, позволяющим относить организацию к числу аналитических центров. Проекты данного центра охватывают широкий круг вопросов, затрагивающих социальный, экономический, политический и информационный аспекты развития региона. Например, центр систематически анализирует СМИ стран ЦА.

Свой исследовательский центр есть у Кыргызско-Российского (Славянского) университета. На базе вуза функционирует Институт стратегического анализа и прогноза (ИСАП). Публикации ИСАП преимущественно посвящены тематике религиозного экстремизма и борьбы с ним, а также вопросам евразийской интеграции.

Также в Киргизии функционируют такие международные центры, как Лаборатория социальных инноваций, Центр окружающей среды и развития (оба на базе Американского университета в Центральной Азии) и Тянь-Шаньский аналитический центр. Работа вышеуказанных центров преимущественно затрагивает вопросы социальной политики, экономики и защиты окружающей среды.

Университетские аналитические центры Таджикистана
Университетские аналитические центры в Таджикистане представлены на базе Российско-Таджикского (Славянского) университета и Таджикского национального университета.

На базе РТСУ функционируют Центр геополитических исследований (ЦГИ), Междисциплинарный информационно-аналитический центр региональных исследований и Научно-исследовательский институт проблем миграции. Все эти центры тесно связаны друг с другом, многие сотрудники одновременно работают сразу в нескольких центрах РТСУ.

На базе Таджикского национального университета действуют Центр региональных и сравнительных исследований (ЦРСИ) и Общественная организация "Тахлил". ЦРСИ занимается изучением региональных проблем и тенденций развития. В частности, центром реализуется проект "Сравнительное изучение геополитических процессов в Центральной Азии, Южной Азии и Юго-Восточной Азии в современных условиях".

Общественная организация "Тахлил" занимается экспертизой в области политического, социально-экономического и информационного развития. Причем "Тахлил" тесно сотрудничает с государственными органами власти.

Университетские аналитические центры Казахстана
Университетские аналитические центры в Казахстане представлены только на базе двух вузов: Казахстанско-Немецкого университета (КНУ) и Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави (МКТУ).

На базе КНУ действует Научно-исследовательский институт международного и регионального сотрудничества (НИИМиРС). Институт преимущественно занимается изучением внешней политики Казахстана, стран ЦА, ЕС и других стран Азии.

На базе МКТУ планируется создать "Центр академического превосходства Yassawi". В рамках центра планируется ведение исследовательских работ в трех направлениях: медицинское, биотехнологическое и экологическое.

Академические "фабрики мысли"
В регионе ЦА функционируют всего лишь три академических аналитических центра: Институт востоковедения им. Р. Б. Сулейменова, Институт философии, политологии и религиоведения (оба в Казахстане) и Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан (ИЭиД АН РТ).

Институт востоковедения им. Р. Б. Сулейменова является ведущим научно-исследовательским центром региона в своем направлении. Институт ведет профессиональную подготовку востоковедов на уровнях магистратуры и докторантуры в сотрудничестве с другими вузами республики.

Институт философии, политологии и религиоведения (ИФПР) занимается вопросами развития демократического процесса и становления институтов гражданского общества. Институт также проводит мониторинг социально-политической ситуации в Казахстане.

Институт экономики и демографии АН РТ считается основным научным центром в Таджикистане по подготовке кадров высшей квалификации в области экономической науки. Институт в основном занимается изучением перспектив комплексного развития и рационального размещения производительных сил Таджикистана.

За годы независимости количество аналитических центров в регионе, в основном на базе университетов, заметно увеличилось. Наличие подобных центров помогает развивать качество высшего образования и методологические аспекты преподавания. Академические аналитические центры преимущественно занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями и являются важными источниками научных кадров. Особенно перспективной может стать активизация взаимодействия между академическими и университетскими аналитическими центрами.

Полную версию статьи "Университетские и академические аналитические центры Центральной Азии" читайте в журнале "Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9. Востоковедение и африканистика" (стр. 20–38).

Источник - ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728465360


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий состоялось в Астане
- Главы парламентов Казахстана и Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве
- Олжас Бектенов: Подготовка завершена, нужно провести весь отопительный сезон на должном уровне
- Олжас Бектенов: Для реализации поручений Президента по посадке 2 млрд деревьев необходимо повышать приживаемость, усилить противопожарную работу и пресекать факты приписок саженцев
- Государственный советник встретился с послом Узбекистана в Казахстане
- Состоялось заседание ЦКР РК по итогам республиканского референдума
- Модернизация ЖКХ, развитие промышленности и работа Инвестштаба: Роман Скляр рассказал журналистам о ходе реализации Послания Президента
- Кадровые перестановки
- В Правительстве представили проект сахарного завода мощностью переработки 1 млн тонн в год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  