Аналитические центры Центральной Азии: университетские и академические организации (обзор от ИАЦ МГУ)

12:16 09.10.2024

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: УНИВЕРСИТЕТСКИЕ И АКАДЕМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В странах ЦА функционирует множество аналитических центров. В большинстве случаев они представлены в рамках университетов и сконцентрированы в столицах стран региона. В статье Каныбека Кудаярова представлен обзор основных университетских и академических аналитических центров региона. Подробнее - в материале ia-centr.ru.



Общие характеристики

Согласно "Атласу аналитических центров "Большой Евразии", в 2022 году в ЦА функционировали 74 "фабрики мысли": в Казахстане - 28; в Киргизии - 24; в Таджикистане - 13; в Узбекистане - девять. Практически все аналитические центры в странах ЦА расположены в столицах. Исключением здесь является Казахстан - девять центров работают в г. Алма-Ате.



Ожидаемо, практически все аналитические центры стран ЦА в своих материалах не занимают критическую позицию в отношении политического курса руководства страны, особенно в вопросах безопасности и текущих политических процессов. Материалы центров отличаются "нейтральностью" в отношении этих вопросов.



Еще больше схожих характеристик у аналитических центров Казахстана и Киргизии. Во-первых, они активнее всех сотрудничают с западными НПО.



Во-вторых, тематика исследований центров Казахстана и Киргизии в значительной степени посвящена евразийской интеграции и вопросам коллективной безопасности, что обосновывается членством Казахстана и Киргизии в ЕАЭС и ОДКБ.

Университетские аналитические центры Киргизии

В Киргизии на базе университетов представлены шесть аналитических центров. На базе Кыргызско-Турецкого университета "Манас" функционируют сразу три научно-исследовательских центра: Центр исследований тюркской цивилизации, Центр изучения Центральной Азии и Центр исследований биоразнообразия и биотехнологий.



Однако среди них только Центр изучения Центральной Азии соответствует критериям, позволяющим относить организацию к числу аналитических центров. Проекты данного центра охватывают широкий круг вопросов, затрагивающих социальный, экономический, политический и информационный аспекты развития региона. Например, центр систематически анализирует СМИ стран ЦА.



Свой исследовательский центр есть у Кыргызско-Российского (Славянского) университета. На базе вуза функционирует Институт стратегического анализа и прогноза (ИСАП). Публикации ИСАП преимущественно посвящены тематике религиозного экстремизма и борьбы с ним, а также вопросам евразийской интеграции.



Также в Киргизии функционируют такие международные центры, как Лаборатория социальных инноваций, Центр окружающей среды и развития (оба на базе Американского университета в Центральной Азии) и Тянь-Шаньский аналитический центр. Работа вышеуказанных центров преимущественно затрагивает вопросы социальной политики, экономики и защиты окружающей среды.



Университетские аналитические центры Таджикистана

Университетские аналитические центры в Таджикистане представлены на базе Российско-Таджикского (Славянского) университета и Таджикского национального университета.



На базе РТСУ функционируют Центр геополитических исследований (ЦГИ), Междисциплинарный информационно-аналитический центр региональных исследований и Научно-исследовательский институт проблем миграции. Все эти центры тесно связаны друг с другом, многие сотрудники одновременно работают сразу в нескольких центрах РТСУ.



На базе Таджикского национального университета действуют Центр региональных и сравнительных исследований (ЦРСИ) и Общественная организация "Тахлил". ЦРСИ занимается изучением региональных проблем и тенденций развития. В частности, центром реализуется проект "Сравнительное изучение геополитических процессов в Центральной Азии, Южной Азии и Юго-Восточной Азии в современных условиях".



Общественная организация "Тахлил" занимается экспертизой в области политического, социально-экономического и информационного развития. Причем "Тахлил" тесно сотрудничает с государственными органами власти.



Университетские аналитические центры Казахстана

Университетские аналитические центры в Казахстане представлены только на базе двух вузов: Казахстанско-Немецкого университета (КНУ) и Международного казахско-турецкого университета им. Ходжи Ахмеда Ясави (МКТУ).



На базе КНУ действует Научно-исследовательский институт международного и регионального сотрудничества (НИИМиРС). Институт преимущественно занимается изучением внешней политики Казахстана, стран ЦА, ЕС и других стран Азии.



На базе МКТУ планируется создать "Центр академического превосходства Yassawi". В рамках центра планируется ведение исследовательских работ в трех направлениях: медицинское, биотехнологическое и экологическое.



Академические "фабрики мысли"

В регионе ЦА функционируют всего лишь три академических аналитических центра: Институт востоковедения им. Р. Б. Сулейменова, Институт философии, политологии и религиоведения (оба в Казахстане) и Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан (ИЭиД АН РТ).



Институт востоковедения им. Р. Б. Сулейменова является ведущим научно-исследовательским центром региона в своем направлении. Институт ведет профессиональную подготовку востоковедов на уровнях магистратуры и докторантуры в сотрудничестве с другими вузами республики.



Институт философии, политологии и религиоведения (ИФПР) занимается вопросами развития демократического процесса и становления институтов гражданского общества. Институт также проводит мониторинг социально-политической ситуации в Казахстане.



Институт экономики и демографии АН РТ считается основным научным центром в Таджикистане по подготовке кадров высшей квалификации в области экономической науки. Институт в основном занимается изучением перспектив комплексного развития и рационального размещения производительных сил Таджикистана.



За годы независимости количество аналитических центров в регионе, в основном на базе университетов, заметно увеличилось. Наличие подобных центров помогает развивать качество высшего образования и методологические аспекты преподавания. Академические аналитические центры преимущественно занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями и являются важными источниками научных кадров. Особенно перспективной может стать активизация взаимодействия между академическими и университетскими аналитическими центрами.



Полную версию статьи "Университетские и академические аналитические центры Центральной Азии" читайте в журнале "Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 9. Востоковедение и африканистика" (стр. 20–38).