 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Имидж Лондона пострадал после возврата островов Чагос. А король-то - вялый.., - Данила Моисеев
12:18 09.10.2024

8.10.2024

Британия вступила в новый этап отношений с заморскими территориями
Данила Моисеев

Чагосцы хотят справедливости и помнят, как их насильно выселяли с островов более полувека назад.

Тори активно критикуют лейбористов за решение отдать архипелаг Чагос Маврикию. Консерваторы уверены, что отдавать "суверенные", по их мнению, территории "союзнику Китая" является проявлением слабости и желанием их левых оппонентов выставить себя миротворцами и гуманистами в ущерб национальным интересам. Власти же оправдывают свое решение тем, что главный актив – военная база британцев и американцев на острове Диего-Гарсиа – останется под контролем короны. Но вслед за этой уступкой островному государству появились аппетиты и у Аргентины, которая продолжает оспаривать принадлежность Фолклендских (Мальвинских) островов.
"Мы только что передали суверенную британскую территорию маленькому островному государству, которое является союзником Китая, и мы все платим за подобную привилегию, и все для того, чтобы министр иностранных дел мог чувствовать себя хорошо на своем следующем званом обеде в Северном Лондоне. Как он думает, чьим интересам он служит: интересам мировой дипломатической элиты или интересам британского народа и нашим национальным интересам?" – задается пристрастным вопросом Роберт Дженрик, министр по делам миграции еще в совсем недавнем прошлом.

Слова чиновника следует воспринимать серьезно: как-никак Дженрик – главный фаворит в борьбе за пост главы Консервативной партии. Он имеет хорошие шансы сменить Риши Сунака (см. "НГ" от 30.09.24). Теневой министр иностранных дел Эндрю Митчелл заявил, что лейбористы оказали "помощь нашим врагам в опасном мире". Борис Джонсон добавил, что власти выставили страну в "жалком" виде.

Впрочем, на подобные нападки у действующего министра иностранных дел Дэвида Ламми есть свой ответ. Главный ресурс островов – их стратегическое положение – Лондон продолжит использовать вместе с американцами.

Камнем преткновения между Маврикием и Британией был вопрос о судьбе военной базы на крупнейшем острове архипелага Диего-Гарсиа. На ней базируется почти 3 тыс. британских и американских военных. Упускать подобный объект коллективный Запад не хотел. В итоге два островных государства договорились о том, что база продолжит функционировать еще как минимум 99 лет, а в дальнейшем британцы смогут этот срок продлить.

В 2019 году Международный суд ООН постановил, что острова необходимо вернуть Маврикию. Как маврикийцы, так и жители Сейшельских островов помнят, каким образом британцы взяли острова под свой полный контроль: те, кто жили на Чагосе, попросту были изгнаны с 1966 по 1973 год для строительства военной базы. О той нанесенной обиде чагосцы помнят до сих пор и требуют восстановить справедливость.

Правда, не совсем понятно, будут ли они возвращаться обратно: Диего-Гарсиа – единственный крупный остров архипелага, и немалую его часть занимают военные.

Стоит отметить, что в своей критике действий лейбористов тори в определенной степени ерничают: ведь переговоры с Маврикием о передаче ему островов ведутся уже два года, а партия Кира Стармера у власти находится всего несколько месяцев.

К тому же главный актив у британцев все-таки остается, и они смогли выставить себя уважающими международное право. Однако СМИ к понедельнику начали распространять информацию о том, что "отдача" островов была не совсем добровольной. К этому якобы приложил руку президент США Джозеф Байден, который выразил беспокойство, правда, не тем, что 60 лет назад чагосцев выселили с острова, а тем, что есть угроза потери важной военной базы, с которой американские истребители имеют быстрый доступ к Ближнему Востоку.

К могущественной в прошлом британской короне есть претензии и в другой части Мирового океана: Буэнос-Айрес упорно не хочет признавать Фолклендские (Мальдивские) острова британской территорией. Министр иностранных дел страны Диана Мондино поприветствовала шаг Лондона и заявила в соцсетях, что Британия движется "в верном направлении".

Возник вопрос и о судьбе Гибралтара, который оспаривается Испанией, хоть и не так активно, как в случае с аргентинцами. На Даунинг-стрит уверяют, что уступок по Фолклендским островам и Гибралтару быть не может.

Источник - НГ
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