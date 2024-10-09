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Александр Марлинский: Зверодети. Почему квадроберов становится больше и когда они сгинут
16:58 09.10.2024

9 октября 2024

"В одной из ветеринарных клиник Серпухова женщина устроила скандал из-за отказа врачей оказать услуги по вакцинации от бешенства и чипированию ее 12-летней дочери-квадроберу.

Журналисты ИА Регнум обзвонили все клиники и ветеринарные кабинеты города, но ни в одной из них не подтвердили данный инцидент. Многие из сотрудников серпуховских ветклиник в разговоре с журналистами высказывали мнения, что история о квадробере, опубликованная в новостях, всего лишь чья-то выдумка".

Процитированная новость - прекрасная иллюстрация к той волне хайпа, на которой находится нынче квадробинг. Для не ориентирующихся в современных "прогрессивных" тенденциях - это когда детишки цепляют на себя хвост, маску лисички-кошечки и начинают бегать на четвереньках.

Особо продвинутые "зверюшки" заигрываются и начинают требовать себе специальный корм, лежанки, игрушечных мышей и прочие атрибуты "настоящего" животного. И с этого момента российский квадробинг выходит на новый уровень. Из в целом порицаемого детско-юношеского увлечения он быстро и уверенно превращается в коммерческий проект, а предприимчивые сограждане момент становления новой индустрии умело эксплуатируют.

Давеча один такой персонаж вошел в вагон метро и обтирал своей псевдозвериной тушкой пассажиров. Некоторые умилялись, некоторые пугались, но большинство сочло его просто тронутым. Что, впрочем, не помешало ему потратиться на маску, лапки и хвост.

Кошачий суд. Почему жизнь ребенка с хвостом всегда будет тяжелой
Второй случай был на той неделе - омская мамаша выгуливала "четвероногого" ребенка на поводке. Причем ребенок был в том возрасте, когда без явного одобрения взрослых сам на такое не решился бы. Да и денег своих на поводок у него нет.

А у мамы - есть. Поэтому прямо на наших глазах из ниоткуда и возникает целая отрасль, выкачивающая миллионы из карманов мам и пап, которые с удовольствием платят за увлечение чада.

В интернет-магазинах вовсю продается корм для квадроберов, а вопросы потенциальных покупателей показывают растущий интерес. Примечательна и их лексика: вовсю используются "особи", "щенки" и прочие "окоты". Речь, если кто забыл, идет о людях. Заигравшихся, но людях.

Общественная дискуссия о вредности квадробинга, который уже практически официально именуют движением, развернувшуюся коммерцию ожидаемо подстегивает и стимулирует. Правило "не бывает плохого пиара" действует здесь на все сто.

Вот уже и министр иностранных дел Сергей Лавров поинтересовался у своего армянского коллеги, есть ли у них такое явление: "Это одна из самых главных новостей". Да что министр - целый Песков вынужден комментировать в стиле "это полная ерунда, надеюсь, что президент о них ничего не знает". А чуть ранее в Госдуме одна из депутатов объявила о подготовке законопроекта, который призван запретить пропаганду квадробинга, а другая назвала такую реакцию излишне острой.

Одним словом, в разговоры о фальшивых зверятах включились все - и политики, и общественники, и СМИ - бичующие, критикующие, негодующие, интересующиеся, защищающие.

Такое впечатление, что все комментаторы и инициаторы задались целью способствовать популяризации и повышению продаж. Так и произошло: вся эта армада действиями своими смогла добиться лишь одного - увеличения узнаваемости "движения" и числа предложений эксклюзивных шлеек для детей.

Для самих детей и их молодых мам квадробинг - тема новая, однако чуть пожившие знают, что ничего принципиально нового придумать уже нельзя.

"Дети играют в Гарри Поттера - это заигрывание с колдовством", "в Нескучном саду эльфы и хоббиты с мечами бегают - это увлечение нечистью", "помешались на своих тамагочи, потом воспитывать ребенка не сможете", "не пишите на олбанском языке - русский забудете" - все это явления одного порядка. И все это уже пройдено и почти забыто, оставшись уделом так и не повзрослевших энтузиастов. То же самое произойдет и с игрой в зверей.

Но случится это не раньше, чем увлечение перестанет быть модным. А модным оно перестанет быть лишь тогда, когда о нем перестанут говорить. А говорят сейчас в основном какую-то запретительную ерунду, имеющую под собой весьма шаткие основания. Или не имеющую таковых вовсе. Соответственно, и результат обратный: на пустом месте ругают - значит, дело хорошее, надо срочно сшить хвост из старого воротника.

Единственный здравый аргумент "против" лежит в духовно-психологической плоскости: заигравшиеся дети теряют человеческую идентичность, загораживаясь от реального мира ушами из искусственного меха. Только решается эта проблема не запретительством, а кропотливой работой.

А иногда даже понимая деструктивную составляющую какого-либо массового увлечения, ничего поделать нельзя в принципе - настолько оно сильно. Не подобные ли аргументы про уход от реальности и изменения в психике были самыми главными в борьбе, например, против жестоких компьютерных игр? Где сейчас те запретители и где - стрелялки?

Запрещать вообще вредно, если это действие основано на "внутренних убеждениях", а не на том, что можно посчитать, просчитать и спрогнозировать. Не исключено, что когда-нибудь и для репрессий в отношении квадроберов найдутся достаточные и обоснованные причины. Ключевое - обоснованные. Но где они сейчас? Что в обсуждении есть такого, что можно потрогать руками?

Есть какая-то статистика, говорящая о том, сколько граждан покусали эти плюшевые собаки? А сколько из них убегают из дома, чтобы лазать по помойкам в поисках сахарной косточки? Есть систематизированные свидетельства того, что зверодети сплошь забросили учебу и пошли воровать сухой корм?

Мне, как и многим, чудики на улицах не нравятся. Для игр есть детская площадка, фестиваль, пикник с друзьями под маминым присмотром - но не метро, где "передняя лапка" может между поездом и платформой застрять. Но это вот "не нравится" совершенно точно не может служить серьезным обоснованием для запрета. Запрет - это юридически значимое действие. Дайте основания - будет разговор.

А пока, пожалуйста, просто прекратите поминать квадроберов через слово. Глядишь, сами и сгинут.

Источник - ИА Регнум
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