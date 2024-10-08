Оправленные на плаху: Бойцы ВСУ массово гибнут в "курской ловушке", организованной российской армией, - С.Ищенко

17:15 09.10.2024

Москва в силах быстро вышвырнуть врага с оккупированных территорий, но расчетливо не торопится это делать. Почему?

Сергей Ищенко



Совершенно невозможные, на первый взгляд, с точки зрения элементарного военного здравого смысла события происходят на линии боевого соприкосновения в Курской области.



У противника на этом направлении нет и не может быть никаких долговременных и закопанных глубоко под землю оборонительных сооружений, подобных тем, что ВСУ годами тщательно и продуманно оборудовали, скажем, под Бахмутом, Авдеевкой, Мариуполем или Угледаром. В наличии одни только наспех отрытые в ходе вторжения в минувшем августе траншеи, землянки и блиндажи.



Вся вражеская логистика - третий месяц под плотным, круглосуточным и непрерывным огневым контролем со стороны российский авиации и беспилотников. Подобного которому нет и не может быть ни на одном другом участке фронта. Поскольку, как на днях справедливо отметило американское издание Military Watch: "Действуя с гораздо меньшим прикрытием украинской ПВО, чем в сильно укрепленных районах Донбасса, где велись основные бои, силы ВСУ под Курском гораздо более уязвимы для российских авиаударов".



А это означает, что обороняющимся в этих местах украинским бригадам катастрофически недостает всего - маршевых пополнений, которые наши летчики безнаказанно громят еще на подходах из Сумской области к боевым позициям под Курском, боеприпасов, продовольствия, воды, горючего, путей эвакуации раненных и поврежденной боевой техники.



Словом, для противника обстановка на поле боя выглядит катастрофически. Примерно так же, как для войск Красной армии летом 1941 года где-нибудь под Могилевом, Житомиром, Полтавой, Ростовом-на-Дону или Минском: неприятельские самолеты над районами их сосредоточения делают, что хотят. Гоняются за каждой автомашиной или даже отдельным бойцом.



Долго драться в таких условиях просто невозможно. Приходится, теряя людей, технику и оружие отходить от рубежа к рубежу. Часто - в беспорядке. Что тогда, как мы помним, Красная армия, главным образом, и делала. До самой матушки-Волги.



А вот почти в такой же ситуации российско-украинский фронт под Курском с августа третий месяц стоит почти как вкопанный. За едва ли не 70 суток непрерывных боев нам пока удалось "отгрызть" от тамошнего украинского плацдарма не более 15−20 процентов оккупированной ВСУ территории. И размеры вражеского плацдарма на карте по-прежнему, как представляется, поражают воображение: предельная протяженность его 47 километров с юга на север и 29,5 километров - с запада на восток. А линия боевого соприкосновения на этом участке протянулась на 112 километров.



Стороннему человеку из официальных сводок Минобороны РФ понять, почему так происходит, нет никакой возможности. Для примера наугад возьмем три подряд сообщения из последних.



Цитата из сводки за 6 октября 2024 года: "Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки войск „Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово".



Оттуда же за 7 октября 2024 года: "Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки войск „Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово".



А вот из такой же сводки того же ведомства за 8 октября: "Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Подразделения группировки войск „Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово".



Как говорится: "Попытайтесь найти хотя бы три отличия"…



Хотя - не стоит и время тратить. Оба московских документа - слово в слово. Такое впечатление, что наши военные, раз положено, их просто размножают на принтере. И лишь затем в темпе рассылают по информагентствам.



Тогда получается, что и изо дня в день не только сводки, но и реальная боевая обстановка под Курском тоже по большому счету не меняется. Мы вроде как беспрерывно громим одни и те же бригады врага. А те - ни с места.



При тотальном-то российском превосходстве в воздухе, при использовании нами почти без зенитного противодействия множества единиц высокоточного оружия - единой давно покинутой местными жителями деревеньки за несколько суток боев отбить у нас не получается! Согласитесь, это требуется хоть сколько-нибудь внятных объяснений.



Если позволите, вот лично мое мнение: на самом деле подобную задачу перед российским командованием в Курской области всерьез никто пока и не ставит. Как ни кощунственно это может показаться некоторым, но скорейшее освобождение тех мест на сегодня не в интересах России. Потому что с самого августа Курская область превратилась в безостановочно, но исправно работающую плаху для врага. С которой абсолютно ошалевшее украинское политическое руководство запрещает истекающим кровью ВСУ сползать исключительно из своекорыстных политических соображений. Пытаясь из последних сил производить благоприятное впечатление на своих западных спонсоров.



К чему это нам? Дело в том, что по данным разведки в обороне на курском плацдарме у противника нынче до двенадцати лучших и наиболее укомплектованных пехотных бригад и одна танковая бригада. Да не простая, а имевшая на вооружении самые современные в распоряжении Киева танки типов Т-80 и Leopard 2A6. Которые, к слову, почти все уже перебиты. Всего - около 30 тысяч элитных солдат и офицеров.



Только представьте: что было бы, если бы генералу Александру Сырскому прямо завтра Киев разрешил бы начать немедленный отвод этих войск из-под Курска ввиду озарившего Владимира Зеленского осознания полной бессмысленности их там нахождения? К бабке не ходи: те бригады, что мы малой кровью изничтожаем сегодня на плацдарме, тут же оказались бы в качестве оперативных резервов Сырского на запорожском, кураховском, покровском или любом ином направлениях. К чему нам такая "радость"?



Нет, пусть, пока Киев пребывает в стратегических иллюзиях. Пусть его солдаты еще малость померзнут в тех ямках-окопах, которые сами успели нарыть на исконно российских землях. Там мы их регулярно и закапываем взрывами авиабомб и снарядов, сводя к минимуму штурмовые действия своей пехоты. Чтобы максимально сберечь свой личный состав



Между прочим, именно так все происходящее под Курском давно оценивают и разумные люди на Западе. Тот же штатовский интернет-журнал Military Watch так комментирует продолжающуюся битву под Курском: "С самого начала широко прогнозировалось, что украинские силы понесут огромные потери под Курском, поскольку штурмовые силы (ВСУ - „СП") будут изолированы от остальной части украинской армии и окружены большим количеством российских войск с нескольких сторон… Большие потери на плацдарме смогут ускорить успехи, достигнутые российскими наземными подразделениями в Донбассе. Как только силы вторжения будут полностью разгромлены, это значительно ослабит украинские силы на передовой (на других участках фронта - „СП")".



Правда, при подобных раскладах мирным курянам, что в минувшие месяцы были вынуждены покинуть свои дома в приграничье, придется, увы, еще немного потерпеть с возвращением под редкие уцелевшие крыши. Наградой - и им тоже - должна стать полная и окончательная победа России над нацистами.



А что касается уничтоженного в боях с врагом имущества - все после победы каждому вернется сторицей. Верьте и ждите!



И вот еще что важно отметить. Как вы, очевидно, помните, одним из важнейших аргументов Зеленского для вторжения в Курскую область в августе была попытка отвлечь часть наших сил с Донбасса для парирования удара. Ничего у Зеленского не получилось. Никто никого в России с решающих участков отвлекать не стал. А прорыв лучших бригад ВСУ был остановлен другими сравнительно малыми силами. Которые постепенно сумели блокировать район боев и не допустить дальнейшего продвижения противника вглубь нашей обороны.



Теперь же ситуация под Курском зеркально перевернулась в пользу России. Теперь нам выгодно связать боем силы вторжения, не позволяя им отходить в Донбасс. На земле которого прямо сейчас решается судьба битвы за Украину. Одновременно вгоняя в курский чернозем элитные бригады врага ударами артиллерии и авиации. Как опытные охотники стаю "зафлаженных" волков.