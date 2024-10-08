Израиль зафиксировала залп из 90 ракет со стороны Ливана

18:28 09.10.2024

Израильская система противоракетной обороны

"Железный купол" , перехватывает ракеты, выпущенные из Ливана в сторону Израиля, 9 октября 2024 года



Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана - в направлении северных районов страны было выпущено порядка 90 снарядов, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.



"Некоторые из выпущенных снарядов были перехвачены ВВС Израиля. [...] [Кроме того] ВВС Израиля нанесли удар по пусковой установке в районе Кирьят-Шмоны, из которой были выпущены снаряды, и уничтожили ее", - говорится в сообщении.



В армейской пресс-службе уточнили, что израильские пожарные и спасательные службы в настоящее время работают над тушением пожаров в северных районах.



Израиль 23 сентября начал военную операцию под названием "Стрелы севера" против ливанской группировки "Хезболла", в ходе которой были убиты лидер группировки Хасан Насралла и другие высокопоставленные представители движения. 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале наземной операции на территории Ливана, впоследствии ее несколько раз расширяли.



На фоне этих событий "Хезболла" и ЦАХАЛ продолжали обмениваться ударами. Только за сутки 7 октября, в годовщину нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль ("Хезболла" поддерживает ее действия), ливанская группировка выпустила по стране 190 ракет, сообщали в израильской армии. Атаке, в частности, подверглась база израильской военной разведки Глилот. Израиль в ответ вновь нанес удары по Бейруту.