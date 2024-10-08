В Ташкенте запустили государственное медицинское страхование

21:41 09.10.2024

Что это значит?



С 1 октября в Ташкенте и Сырдарьинской области внедрили систему государственного медстрахования. О том, что это изменит для медицинских работников и населения, "Газета.uz" поговорила с директором Проектного офиса "Центр проектов здравоохранения" Элдором Адиловым.



В Ташкенте и Сырдарьинской области с 1 октября начала действовать система государственного медицинского страхования (ГМС). Документ по внедрению ее механизмов был подписан президентом Узбекистана в начале сентября.



Элдор Адилов. Фото: пресс-служба президентаЭлдор Адилов. Фото: пресс-служба президента



"Газета.uz" поговорила с директором Проектного офиса "Центр проектов здравоохранения" Элдором Адиловым о том, что и как внедрение ГМС изменит для медицинских работников и населения.



Внедрение единой информационной системы



С начала августа этого года в медицинских учреждениях Ташкента поэтапно началось внедрение единой медицинской информационной системы, разработкой которой занималась команда из более 300 специалистов Единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем Uzinfocom.



На сегодняшний день электронные системы установлены практически во всех медицинских учреждениях столицы. Клиники республиканского уровня пока не охвачены процессом цифровизации из-за нехватки оборудования и сетевых ресурсов. В настоящее время проведена полная инвентаризация и утвержден бюджет для полного оснащения медицинских учреждений трех регионов: Ташкента, Сырдарьинской области и Каракалпакстана. Завершить внедрение единой медицинской информационной системы планируется к концу 2024 года.



"Мы уже решили вопрос с финансированием. Теперь будем поэтапно закупать и поставлять оборудование в медицинские учреждения, параллельно обучая медицинских работников работе с новой электронной системой. Поэтапно, с внедрением системы, анкеты, истории болезни, направления и бумажные формы отчетности будут постепенно заменяться цифровыми", - отметил Элдор Адилов.



Внедрение единой медицинской информационной системы поможет решить проблему с очередями в поликлиниках. Система интегрирована с Государственным центром персонализации, что позволяет идентифицировать пациента по ПИНФЛ и автоматически создавать единую электронную медицинскую карту. Эта карта будет дополняться при каждом последующем обращении пациента, формируя полную историю болезни и исключая необходимость ведения бумажных медицинских карт.



При первом посещении пациенту потребуется обратиться в регистратуру для идентификации, а в дальнейшем пациенты смогут проходить аутентификацию через технологии Face ID, установленные в инфокиосках поликлиник, и записываться на прием к семейному врачу без необходимости посещения регистратуры.



Информация о пациенте будет храниться в электронном виде. При обращении к другим медицинским специалистам, поступлении в стационар, переезде в другой город, важная информация об истории болезни, предыдущем лечении, лабораторных анализах будет доступна. Это позволит комплексно подходить к ведению пациентов.



Реферативная практика



Одной из ключевых особенностей системы государственного медстрахования стала реферативная практика - это этап лечения, когда семейный врач направляет пациента к узкопрофильному специалисту или в стационар. Это нововведение позволит населению получать медицинскую помощь на уровне первичного звена в рамках гарантированного бесплатного пакета медицинских услуг и снизит нагрузку на стационары.



Если пациент решит обратиться к узкому специалисту или стационару напрямую, без направления от семейного врача, то расходы, связанные с диагностикой и лечением, он оплачивает самостоятельно. Дополнительные услуги медучреждения или услуги, не входящие в гарантированный пакет, также оказываются на платной основе.



"Поскольку в системе основная роль отводится семейным врачам, наша главная цель - подготовка квалифицированных кадров, способных своевременно оказывать качественную медицинскую помощь. Совместно с Uzinfocom сейчас разрабатываем образовательную программу для врачей. Обучение будет проходить в два этапа: первый - прохождение видеоуроков на онлайн-платформе, второй - выполнение практических заданий оффлайн. После окончания курса учащиеся будут сдавать экзамен для проверки уровня знаний. Медицинским работникам, которые успешно сдадут окончательные тесты, не только выдадут сертификат, но и повысят зарплату", - говорит Элдор Адилов.



Реимбурсация



Продолжит развиваться реимбурсация - система, которая позволяет пациенту получать бесплатные лекарства на основании электронного рецепта, выписанного врачом. Препараты можно будет получить в аптеках, участвующих в программе и заключивших договор с Фондом государственного медицинского страхования, который будет покрывать стоимость лекарств. В настоящее время система уже функционирует в трех районах столицы: Юнусабадском, Алмазарском и Чиланзарском, а также успешно протестирована в Сырдарьинской области.



В программу реимбурсации включены 11 лекарственных препаратов, утвержденных Минздравом. В перечень вошли жизненно важные и наиболее востребованные лекарства для лечения пяти групп хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезни органов дыхания и другие.



"Изначально гарантийный пакет был не структурированным, что затрудняло его финансирование. Поэтому мы привлекли международных экспертов для пересмотра программы. На основе статистики самых распространенных заболеваний в Узбекистане мы обновили клинический протокол диагностики и лечения для указанных заболеваний, а также пересмотрели список лекарств в соответствии с международным стандартом", - говорит Элдор Адилов.



Ответственность пациента



Государственное медицинское страхование (ГСМ) подразумевает двусторонние обязательства. Они закрепляются соглашением, которое заключается между учреждениями первичного звена и гражданами, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Узбекистане, а также несовершеннолетних (через их родителей или законных представителей).



Семейные врачи обязуются, в соответствии с документом, вести прием и предоставлять консультации или направления, своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в полном объеме. Граждане, в свою очередь, обязуются соблюдать здоровый образ жизни, избавляться от вредных привычек, повышать медицинскую грамотность, выполнять предписания врача и проходить профилактические и скрининговые осмотры в установленные сроки.



"В рамках ГМС мы выдаем бесплатно препараты первого ряда. Например, пациент с артериальной гипертензией (высоким артериальным давлением) получает в аптеке „Эналаприл". Если он следует указаниям врача и вовремя принимает лекарство, то ему этого будет достаточно. Если он не выполняет свои обязательства, то он будет вынужден принимать уже несколько препаратов, и покупать их за собственные деньги", - говорит Элдор Адилов.



На сложные операции, такие как замена тазобедренного или коленного сустава, установка стентов с целью расширения кровеносных сосудов, трансплантация почек и печени, от которых зависит жизнь человека, распространяется действие указа президента Узбекистана "О мерах по дальнейшему реформированию системы здравоохранения" от 26 февраля 2003 года. В приложении к этому документу приводятся 18 категорий граждан, которые могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь за счет средств Фонда государственного медицинского страхования.



"Если пациент из этой группы получает направление на высокотехнологичную операцию, он может пройти лечение в государственной или частной клинике при наличии договора с ФГМС. После выписки медучреждение предоставляет счет Фонду для покрытия расходов лечения пациента. Система уже запущена и охватывает республиканские медицинские центры, их региональные филиалы и ряд частных клиник. После сбора достаточного массива информации по пролеченным пациентам и расходам на их лечение мы приступим к совершенствованию направления пациента и оплаты медицинской помощи в рамках этой программы", - говорит Элдор Адилов.



Финансирование в рамках ГМС



Оказание медицинских услуг и предоставление лекарственных средств в рамках ГМС финансируется за счет государственного бюджета. Часть выделенных из него денежных средств поступает в Фонд государственного медицинского страхования, который заключает контракты с медицинскими учреждениями и организует закупку медицинских услуг. Население получает доступ к бесплатным медицинским услугам и лекарственному обеспечению, а государство через новые механизмы оплаты финансирует их предоставление.



"При соблюдении вышеуказанного порядка обращения за медицинской помощью с населения дополнительная плата за медицинские услуги, включенные в гарантированный пакет, взиматься не будет. В целях обеспечения финансовой защищенности граждан возникает потребность в их покрытии не только ГМС, но и добровольным медицинским страхованием, в рамках которого можно получить то, что не включено в гарантированный пакет. Успешные модели других стран, включая Турцию, Германию, США, Канаду и Великобританию, рассматриваются нами для определения оптимального решения для Узбекистана", - говорит Элдор Адилов.



По его словам, бюджет государственного медицинского страхования пока формируется. По предварительным расчетам, для Сырдарьинской области он составит около 1 трлн сумов, для города Ташкента - около 2,5 трлн.



Напомним, что внедрение системы государственного медстрахования будет поэтапным и займет около двух лет. В Республике Каракалпакстан ее планируется внедрить с 1 января 2025 года, в других регионах - до конца 2026 года.