Президент Белоруссии удостоился первого имперского ордена

21:53 09.10.2024

8.10.2024



Лукашенко принял участие в саммите СНГ и получил награду за стратегическое партнерство

Дмитрий Тараторин



Александр Лукашенко среди лидеров стран СНГ чувствует себя комфортно.



Александр Лукашенко принял участие в саммите СНГ. Он выступил с докладом по поводу Обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы. И призвал возродить "семью СНГ" в прежнем составе. А в кулуарах он, как всегда, откровенно пообщался с журналистами. Но его визит в Москву продлился и в среду. В этот день проходят его двусторонние переговоры с президентом России, а также церемония награждения Лукашенко высшей госнаградой России – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.



