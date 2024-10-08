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Президент Белоруссии удостоился первого имперского ордена
21:53 09.10.2024

8.10.2024

Лукашенко принял участие в саммите СНГ и получил награду за стратегическое партнерство
Дмитрий Тараторин

Александр Лукашенко среди лидеров стран СНГ чувствует себя комфортно.

Александр Лукашенко принял участие в саммите СНГ. Он выступил с докладом по поводу Обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы. И призвал возродить "семью СНГ" в прежнем составе. А в кулуарах он, как всегда, откровенно пообщался с журналистами. Но его визит в Москву продлился и в среду. В этот день проходят его двусторонние переговоры с президентом России, а также церемония награждения Лукашенко высшей госнаградой России – орденом Святого апостола Андрея Первозванного.



В среду в насыщенной жизни Александра Лукашенко ожидается одно из важнейших событий: после очередных двусторонних переговоров Владимир Путин вручит ему высшую госнаграду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного. За что и почему – рассказал во вторник на брифинге помощник президента России Юрий Ушаков. "В контексте саммита, проводимого в Москве, 9 октября состоится встреча президента Путина с президентом Республики Беларусь Лукашенко, который продлит свое пребывание в Москве. Это будет восьмая встреча лидеров двух стран с начала года", – сказал Ушаков. А насчет ордена он пояснил, что белорусский лидер "награжден за выдающиеся заслуги в развитии отношений союзничества и стратегического партнерства".

Орден этот уникальный. Он учрежден был впервые в 1698 году Петром Великим (в 1998 году орден был восстановлен как высшая награда Российской Федерации). То есть даже еще до того, как он провозгласил империю. И был соответственно главной ее наградой. Первым кавалером ордена стал дипломат Федор Головин в 1699 году. А вот вторым – гетман Иван Мазепа. Впрочем, разумеется, после измены он был награды лишен. И больше таких ошибок в истории ордена не было.

А накануне обретения этой высочайшей награды Александр Лукашенко выступил на саммите СНГ с докладом по пункту повестки дня, связанному с принятием Обращения к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Доверить именно ему выступить по этому поводу было решено в связи с тем, что Белоруссия из республик бывшего СССР одна из самых пострадавших в годы Великой Отечественной войны.

Цель обращения – сохранение памяти о войне и том решающем вкладе, который народы СССР внесли в Великую Победу. Обращение призывает предпринимать совместные шаги по противодействию героизации нацистов и их пособников, по сохранению памяти и мемориалов в честь героев Великой Отечественной войны. Обращение планируется распространить на площадке ООН и других международных организаций, чтобы их участники тоже об этом не забывали.

Кроме того, в ходе саммита Лукашенко выступил со знаковой инициативой. Президент Белоруссии призвал восстановить "семью СНГ" в ее прежнем составе. "Было бы очень хорошо, если бы в нашу семью вернулась Грузия, возобновила свое полноформатное участие Молдова, одумались власти Украины, в восстановлении нормальной жизни которой нам придется участвовать. Я абсолютно уверен, что так и будет. Просто это вопрос времени", – заявил белорусский лидер.

Впрочем, еще в преддверии своего выступления, буквально перед входом в зал заседаний, он успел дать несколько значимых комментариев атаковавшим его журналистам.

На вопрос, что он почувствовал в связи с изменениями, внесенными недавно в ядерную доктрину России, он со всей прямотой ответил: "Сейчас не чувствую. Потому что я уже почувствовал в то время, когда на территорию Беларуси вернулось самое серьезное оружие. Вот тогда я почувствовал. А сейчас это фактически усиление той позиции, которую мы почувствовали в Беларуси давно". И весомо отметил: "Риски для кого-то новые появились – это точно. Но не для нас".

Относительно протокола принятия решения в случае необходимости применить ядерное оружие Лукашенко подчеркнул: "Слушайте, даже если бы мы, как Северная Корея, имели оружие, произведенное и созданное у себя, никогда в жизни ни одна страна не применила бы его самостоятельно без консультации со своими союзниками. А тем более нам без консультации с Российской Федерацией. Если, не дай бог (как Путин говорил, вы задали вопрос – я отвечаю), потому что бряцать этим оружием – это серьезное дело… Но если бы вдруг, то, естественно, мы бы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры с президентом России по применению этого оружия".

Высказался президент и по поводу заявлений, звучащих в Украине, о возможности перенести боевые действия на территорию Белоруссии. "Ну, пусть попробуют. Мы их ждем. Но я вам должен сказать, что если кто-то, как я говорю, и вякает, то это люди, которые абсолютно не принимают никаких решений. Это просто вяканье обычное. И никто из серьезных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это головная боль очень серьезная, которая приведет к краху вообще в военном отношении киевские власти. Это просто вяканье тех людей, которые ни за что не отвечают. Они могут говорить что угодно. Мы в том отношении абсолютно спокойны", – сказал белорусский лидер.

При этом Александр Лукашенко отметил, что белорусская сторона не скрывает своих контактов с украинскими властями. "Пусть они минимальны, но по тем каналам, которые помогают нам, россиянам обменивать военнопленных, контакты поддерживать на гуманитарном уровне. Это нормальные контакты. Мы здесь вместе работаем с россиянами", – признался президент.

Источник - НГ
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