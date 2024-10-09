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00:00 Глава Кыркабмина Акылбек Жапаров прибыл с визитом в Мюнхен
|Глава Кыркабмина Акылбек Жапаров прибыл с визитом в Мюнхен
00:00 10.10.2024
Председатель кабмина Акылбек Жапаров прибыл в Мюнхен (Германия) с рабочим визитом, сообщили в кабмине.
В рамках визита он примет участие в кыргызско-германском бизнес-форуме "День экономики Кыргызстана" и заседании кыргызско-германского Делового совета, где он является со-председателем от кыргызской стороны.
Также запланированы встречи с премьер-министром Баварии Маркусом Зедером и президентом Ландтага Ильзе Айгнер.
"Этот визит продолжает серию встреч, которые ранее прошли в Гамбурге в ноябре и во Франкфурте-на-Майне в июне 2024 года", - сообщили в кабмине.