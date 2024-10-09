Иранский шах 2.0 - насколько сейчас это реально, - Станислав Тарасов

00:01 10.10.2024

США приготовили Исламской республике проект реставрации монархии

Станислав Тарасов



Проживающий ныне в США сын покойного шаха Мохаммада Резы Пехлеви в интервью Fox News заявил, что "смена режима в Иране положит конец многим глобальным проблемам". Наследник подчеркнул, что "заботится о благополучии соотечественников" и "не желает, чтобы они снова пострадали от последствий этого конфликта".



Интервью, появившееся в момент резких осложнений в израильско-иранских отношениях, не выглядит случайным.



Как пишет почетный профессор культурной антропологии и исламской философии Калифорнийского университета, член Консультативного совета "Сангар" Фарид Юнус, "США всегда запускают в оборот проект реставрации в Иране монархии, когда внутри страны или по ее внешнему контуру происходят заметные обострения". Первым кандидатом на трон американцы считают старшего сына покойного шаха - Реза Кира после смерти отца является главой дома Пехлеви и признается иранскими монархистами шахиншахом Ирана в изгнании, "солнцем арийцев".



Его интервью Fox News может стать началом новой пропагандистской компании, связанной с попытками втолкнуть Тегеран в зону политической нестабильности. Поэтому этот факт заслуживает определенного анализа.



На фото: наследный принц Ирана в изгнании Его Королевское Высочество Реза Пехлеви. Во время интервью рассуждает об иранском режиме, обращается к иранскому народу и оценивает нефтяной потенциал своей страны. (Фото: цитата видео/foxnews.com)

Сначала о самом Мохаммаде Резе Пехлеви. Он родился 30 октября 1960 г. в Тегеране и был старшим из детей Мохаммеда Реза Пехлеви и его третьей жены Фарах Пехлеви. Служил в шахских ВВС. В 17 лет отправился на летную стажировку в США, где через год его и застало сообщение о свершившейся на родине Исламской революции.



После окончания Военно-воздушной академии США он поступил на отделение политических наук в колледж "Уильямс". Затем окончил Калифорнийский университет. Ныне Пехлеви с женой и тремя дочерьми проживает в штате Мэриленд.



В публичном информационном западном пространстве он стал активно обозначаться тогда, когда в СМИ США на ссылками на данные разведки появились сообщения, будто "духовный лидер Ирана Али Хаменеи неизлечимо болен и "внутри иранской правящей группы обострилась борьба за его политическое наследство".



Тогда вбрасывался тезис, что переговоры в формате "шестерки" по ядерной программе Ирана с западным блоком государств плюс Россия затеяны лишь для того, чтобы выиграть время до часа "Х", когда рахбар покинет бренный мир.



Кстати, эта тема остается в повестке. Пехлеви посещал Израиль, где встретился с министром разведки Гилой Гамлиэль. Обсуждались "вопросы отношений между народами ради будущих поколений Израиля". Там же Реза Кира обозначил контакты с религиозной общиной бахаи, религиозный центр которой находится в Хайфе.



Выступая по израильскому телевидению, Пехлеви призывал Израиль не атаковать Иран. "Кто на этой планете не знает, что кроме военной альтернативы есть и другие? Все, что необходимо сделать, - это использовать их. Самый лучший выбор - это мобилизовать против аятолл лучшую армию в мире, то есть сам иранский народ. Если этого не сделаете вы, это сделает Аллах".



Ранее в интервью американскому изданию Human Events Реза Кира озвучил мнение, что "единственным средством смены режима в Иране может быть революция, вызванная массовыми акциями гражданского неповиновения и поддержанная Корпусом стражей исламской революции".



Правда, мало кто верит в то, что иранцы, как в 1979 году, "пойдут на штурм режима".



В стране существуют оппозиционные силы, но в их среде нет повышенных политических симпатий к Пехлеви. Да и внешнее открытое вмешательство со стороны США во внутренние дела Ирана маловероятно.



У самого Пехлеви нет программы преобразований, которая увлекла бы за собой иранские массы. Из конкретики он озвучивал только один пункт: "позволить эмигрантам вернуться и внести свой вклад в строительство нового Ирана". Тем не менее Реза Кира дает понять, что "может вклиниться в революцию, в случае если она начнется", стать ферзем в руках оппозиции на внутриполитической шахматной доске.



Это - предложение начать борьбу с режимом, а дальше, если все сложится, можно начать и битву за монархию. Нельзя исключать того, что США и Израиль предпримут попытку реализовать в Иране венесуэльский сценарий Хуана Гуайдо, которого Запад поднимал на щит в качестве альтернативы Николасу Мадуро.



Он был окружен вниманием, почетом, был приглашаем на статусные мероприятия с избранной аудиторией, но все закончилось ничем. Тем не менее, по всем признакам Пехлеви ведут все же по такому сценарию, хотя это только один из возможных вариантов борьбы с Ираном.



Пока втянуть Тегеран в войну не удается, потому что иранцы понимают, что в этой истории ответ кроется в другом. Информационная и политическая раскрутка Пехлеви является методом зловещей внешней политики США в регионе, направленным на то, чтобы использовать "наследника иранского престола" для создания политических вызовов с целью вернуть Исламскую республику в "американскую демократическую систему". Удастся ли?



9.10.24