В карельской колонии найдено тело "короля Казахстана" Лехи Семипалатинского (Айткали Маймушева)

|21:53 Президент Белоруссии удостоился первого имперского ордена
21:41 В Ташкенте запустили государственное медицинское страхование
19:34 "Московский договор" с Азербайджаном откроет путь Армении в НАТО, - СП
18:28 Израиль зафиксировала залп из 90 ракет со стороны Ливана
17:15 Оправленные на плаху: Бойцы ВСУ массово гибнут в "курской ловушке", организованной российской армией, - С.Ищенко
16:58 Александр Марлинский: Зверодети. Почему квадроберов становится больше и когда они сгинут
13:27 Анушервон Хакимов: Политические процессы в Таджикистане: внешняя политика и финансирование Рогунской ГЭС
12:22 Америка передумала воевать, - Кирилл Стрельников
12:18 Имидж Лондона пострадал после возврата островов Чагос. А король-то - вялый.., - Данила Моисеев
12:16 Аналитические центры Центральной Азии: университетские и академические организации (обзор от ИАЦ МГУ)
12:10 Бывшую "дочку" Сбера в Казахстане продали катарскому Lesha Bank
11:22 Почему задерживаются зарплаты учителям в Узбекистане
11:19 Создан "Центр оценки руководящих кадров" в Узбекистане. По адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, дом 55
10:53 Нательные полумесяцы у российских мусульман, - П.В.Густерин
10:50 Содружеский долг. Чем обязаны друг другу лидеры стран СНГ, - репортаж А.Колесникова с саммита в Москве
10:44 Илон Маск начал главный этап своего плана мести. На выборы, вместе с Трампом
10:31 Кто имеет право пользоваться вооружением и военной техникой в Казахстане
10:26 Залужного - в диктаторы! В Украине говорят о военной хунте ради мира, - Владимир Скачко
09:52 Новая формула Запада: земля в обмен на войну, - Василий Стоякин
09:50 Продать России что-то ненужное. Судьба гегемона, - Ростислав Ищенко
09:47 Умер российский историк и публицист Александр Елисеев
09:40 Белый дом и горящий Ближний Восток. Что ждать от нового президента США? - "Завтра"
09:26 Дастан Рыспеков стал новым акимом Улытауской области. Вырос из "молодежного кадрового резерва"
09:11 Беженцы из Ливана могут превратиться в иранское оружие, - Игорь Субботин
06:23 Экс-телеведущую телеканала "Россия 1" Фариду Курбангалееву заочно арестовали за клевету на армию
01:40 История образования в Кыргызстане в конце ХIХ - начале ХХ веков, - Ишенкуль Болджурова
01:11 Для чего сейчас НАТО? Какой цели оно служит в контексте "большой американской стратегии"? - Олег Яновский
01:00 Росвойска начали штурм ключевых высот в Торецке – итоговая сводка Readovka за 8 октября
00:50 Так плох? Британия готовится к смерти короля Карла III, - Daily Beast
00:46 Германия в упадке: канцлера падения сменит канцлер разрухи? - ФСК
00:44 Почему Азербайджан выбрал китайский истребитель JF-17C вместо российского Су-30СМ?
00:35 Нефтяной рынок входит в период нестабильности, - НГ
00:12 В Узбекистане завершился чемпионат мира по футзалу: Бразилия - золото, Аргентина - серебро, Украина - бронза
00:10 Досрочное голосование на выборах в Парламент Узбекистана пройдет 16-23 октября
00:02 При штурме Дхаулагири (Непал) погибли 5 опытных рос-альпинистов, во главе с шефом Ленинградской федерации Душейко
00:00 Прорыв в Каменском: Запорожский фронт пришел в движение, Генштаб ВСУ требует докладов с мест, - Р.Маркуш
|В карельской колонии найдено тело "короля Казахстана" Лехи Семипалатинского (Айткали Маймушева)
00:21 10.10.2024
В карельской колонии найдено тело "короля Казахстана" Лехи Семипалатинского
Эмма Грибова
По данным ИА "Прайм Крайм" в исправительной колонии №1 в поселке Надвоицы Республики Карелия было найдено тело "вора в законе", которого называли "королем Казахстана" Айткали Маймушева, более известного как Леха Семипалатинский.
Подробности случившегося неизвестны. Сейчас выясняется, являлось ли это самоубийством или убийством.
В марте 2023 года Прокуратура Москвы сообщала, что направила в Мосгорсуд дело в отношении Маймушева, который обвинялся по статьям "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и "Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере". В июле Мосгорсуд приговорил его к девяти годам лишения свободы.
В материалах следствия говорилось, что Маймушев занимает высшее положение в преступной иерархии с 1997 года.
Задержан Семипалатинский был в январе 2023 года в баре одной из московских гостиниц. При личном досмотре у него было обнаружено большое количество метадона.