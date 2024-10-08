В карельской колонии найдено тело "короля Казахстана" Лехи Семипалатинского (Айткали Маймушева)

00:21 10.10.2024

В карельской колонии найдено тело "короля Казахстана" Лехи Семипалатинского

Эмма Грибова

По данным ИА "Прайм Крайм" в исправительной колонии №1 в поселке Надвоицы Республики Карелия было найдено тело "вора в законе", которого называли "королем Казахстана" Айткали Маймушева, более известного как Леха Семипалатинский.



Подробности случившегося неизвестны. Сейчас выясняется, являлось ли это самоубийством или убийством.



В марте 2023 года Прокуратура Москвы сообщала, что направила в Мосгорсуд дело в отношении Маймушева, который обвинялся по статьям "Занятие высшего положения в преступной иерархии" и "Незаконное хранение без цели сбыта наркотического средства, в значительном размере". В июле Мосгорсуд приговорил его к девяти годам лишения свободы.



В материалах следствия говорилось, что Маймушев занимает высшее положение в преступной иерархии с 1997 года.



Задержан Семипалатинский был в январе 2023 года в баре одной из московских гостиниц. При личном досмотре у него было обнаружено большое количество метадона.