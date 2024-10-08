 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лидер "Хамаса" скорее жив, чем мертв. Яхья Синвар возобновил контакты
00:24 10.10.2024

Яхья Синвар возобновил контакты с катарским офисом группировки
Глава "Хамаса" Яхья Синвар, которого последние две недели многие считали погибшим, вероятно, жив. Как сообщил саудовский телеканал "Аль-Арабия", Яхья Синвар впервые за долгое время вышел на связь с катарским офисом группировки. На этом фоне в Израиле вновь обсуждают идею позволить Яхье Синвару и другим высокопоставленным лидерам "Хамаса" покинуть Газу и отправиться в Судан, а в обмен освободить заложников. Правда, никто не может им гарантировать, что лидеры группировки не будут ликвидированы в дальнейшем.

Выяснилось, что лидер "Хамаса" Яхья Синвар, которого считали погибшим, все-таки жив. После двух недель молчания он вышел на связь с офисом группировки в Катаре

Лидер "Хамаса" Яхья Синвар после двух недель молчания вышел на связь с офисом группировки в Катаре. Первым об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия". Позже израильский портал "Валла" со ссылкой на источники в разведке еврейского государства подтвердил: сообщения действительно отправил сам глава "Хамаса", а не кто-либо из его подчиненных.

В середине сентября израильская газета "Маарив" сообщила, что ЦАХАЛ ударил по тоннелям на юге Газы, где, предположительно, мог находиться Яхья Синвар. После этого он перестал выходить на связь и не отреагировал даже на ликвидацию генсека дружественной ливанской группировки "Хезболла" Хасана Насраллы 27 сентября.

Это дало повод израильским СМИ и военной разведке Израиля (АМАН) предположить, что Яхья Синвар мог быть убит. Однако спецслужба "Шабак" не подтверждала эти сообщения, настаивая, что лидер группировки по-прежнему скрывается где-то в тоннелях сектора Газа.

Источники, которых цитирует "Валла", также утверждают, что лидер радикалов окружил себя по меньшей мере 20 заложниками, что не дает израильским военным возможности нанести прямой точечный удар.

При этом, как уточняет портал, Яхья Синвар по-прежнему не настроен на сделку с Израилем и освобождение заложников (в Газе в плену у радикалов остаются примерно 100 израильтян). Среди прочего он жестко настаивает на полном выводе израильских военных из Газы и Филадельфийского коридора (узкая полоса суши на границе анклава и Египта).

По данным The New York Times, Яхья Синвар рассчитывает вовлечь Израиль в масштабную региональную войну с Ираном. Такой конфликт заставит еврейское государство перебросить все силы на борьбу с иранцами и ливанской "Хезболлой", и это даст "Хамасу" возможность отчасти восстановить силы после того, как в ходе ударов ЦАХАЛа в секторе были уничтожены около 17 тыс. боевиков. Вместе с тем боевой потенциал группировки полностью пока не подорван, она периодически подвергает Израиль ракетным обстрелам, в ответ израильтяне 7 октября начали наземную операцию в лагере беженцев Джебалия.

Тем временем власти Израиля обсуждают возможность следующей сделки: Яхья Синвар и другие командиры группировки уходят из Газы и отправляются в Судан в обмен на освобождение заложников.

Источники газеты "Гаарец" отмечают, что Израиль и США также готовы разморозить активы "Хамаса" в Судане.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху в последние месяцы неоднократно заявлял, что не будет настаивать на ликвидации Яхьи Синвара на этом этапе. Он также не исключил возможности "сослать его в третью страну в рамках соглашения о прекращении войны".

Между тем не только Яхья Синвар в эти дни проявил признаки жизни: заместитель убитого генсека "Хезболлы" Наим Касем 8 октября впервые за десять дней появился на публике и выступил с речью в честь годовщины начала атак ливанской группировки по территории Израиля. "7 октября (2023 года; день атаки "Хамаса" на Израиль.- "Ъ") знаменует собой начало трансформации на Ближнем Востоке, демонстрирующей рост присутствия и влияния сопротивления (еврейскому государству.- "Ъ")",- заявил Наим Касем.

О чем говорили в Израиле, вспоминая события 7 октября 2023 года
Ровно в момент его выступления "Хезболла" выпустила более 105 ракет в направлении Хайфы, что стало крупнейшей атакой по этому району с начала эскалации. ЦАХАЛ уточнил, что система ПВО не смогла перехватить все ракеты. 12-й израильский канал сообщает о 12 пострадавших в результате удара.

В ответ израильские военные заявили, что расширили свою наземную операцию - теперь в ее зоне не только приграничные южные районы Ливана, но и юго-запад страны, включая приморские города.

Эльнар Байназаров
Газета "Коммерсантъ" №185 от 09.10.2024, стр. 6

Источник - коммерсант
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