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Момент истины: США отказались от прямых переговоров по Украине, - К.Стрельников
00:34 10.10.2024

9.10.2024

Кирилл Стрельников

Действующий вице-президент и с большой долей вероятности следующий президент США Камала Харрис изначально являлась ставленницей "ястребиного" крыла глубинного американского государства и раз за разом послушно озвучивала за телесуфлером его (дипстейта) жесткую позицию в отношении России по Украине.
В частности, на совместной пресс-конференции с Зеленским на полях Мюнхенской конференции безопасности 17 февраля Харрис заявляла, что "у Белого дома в вопросе продолжения поддержки Украины нет плана Б" (то есть будет либо по-нашему, либо никак), а во время недавнего визита нелегитимного президента Украины в США повторила, что "поддержка Киева Вашингтоном неизменна" и любые варианты, кроме полной победы Украины, "опасны и неприемлемы", потому что являются "капитуляцией".

По всем посылам "оттуда" выходило, что после условно осторожного Байдена нам следует готовиться к резкому ухудшению обстановки, а поскольку все западные СМИ твердят, что на фронте возникла патовая ситуация, то вроде как надо скорее брать то, что дают.
Но, как писал в своем Facebook* Авраам Линкольн, "собака лает, а караван с ФАБами идет", и русская армия, не зная про патовую ситуацию, после накопления резервов пошла вперед.

Взятие всего за 12 дней Угледара, который считался неприступной "фортецей" и, по сути, замковым камнем всей обороны ВСУ на Донецком направлении, ввергло западных фельдмаршалов в затяжной шок, от которого они не отошли до сих пор. А освободившая Угледар группировка войск "Восток" и дальше улучшает тактическое положение по всей линии боевого соприкосновения; российские войска продолжают свое наступление в направлении Богоявленки (Курахово приготовиться); уже трещит по швам Великая Новоселка, и после ее взятия под угрозой окажется весь запорожский участок фронта; из Генштаба ВСУ доходят сообщения, что "с вопросом стабилизации фронта он пока справиться не может", а американское издание The Washington Post написало, что "российская армия продвигается по Украине темпами, невиданными с 2022 года".
Курская авантюра съела с потрохами все стратегические резервы ВСУ, которые готовили для последнего решающего "контрнаступа 2.0" в начале 2025-го, а новые набрать стало огромной проблемой: по данным из офиса генпрокурора Украины, в стране наблюдается резкий рост (в несколько раз) случаев дезертирства из ВСУ и самовольного оставления воинских частей, а "бусификация" отчаянно буксует.

Власти Соединенных Штатов, привычно запустив конечности в свою ранее бездонную кубышку, вместе с костями отцов-основателей неожиданно нащупали дно: обнаружилось, что в американском бюджете нет денег даже на поддержку пострадавших от недавнего урагана, а то, что осталось, вместе с рукой оторвал Нетаньяху. Дошло до того, что, по информации от The New York Times, "Пентагон рассматривает возможность действий Израиля в одиночку после вывода о том, что США могут больше не иметь возможности присоединиться к атаке".

Что американцы делают, когда у них начинает пригорать? Правильно: беззастенчиво лгут и блефуют, что блестяще продемонстрировала Харрис во вчерашнем интервью телеканалу CBS, где она в трех заявлениях умудрилась переобуться, поторговаться и дважды соврать.

Камала Харрис сообщила, что:
в переговорах о будущем Украины (оказывается, такие переговоры возможны?) за столом обязательно должны быть представители Киева; что касается потенциального членства Украины в НАТО, то этот вопрос будет решаться, "если и когда" (!) для этого придет время, - иными словами, пройдены стадии гнева и принятия, наступила стадия торга;

в отношениях с Китаем нужно "конкурировать, но избегать конфликтов"; мало того, "США продолжат "политику одного Китая", но при условии "поддержки способности Тайваня защищать себя";
главным врагом Америки среди других стран был объявлен Иран - главнейшим приоритетом Харрис в случае победы на президентских выборах станет предотвращение получения Ираном ядерного оружия.

А теперь о том, как оно есть на самом деле.
Вне зависимости от того, что вещают сменяющие друг друга американские говорящие головы, реальная политика и реальные действия США фиксируются в стратегических документах, обязательных для исполнения при любой партийной окраске президента. Главный из этих документов - "Оборонная стратегия США", последний действующий вариант которой датируется 2022-м.
Так вот, согласно "Стратегии", главными врагами США являются Россия и Китай, а никакой не Иран.

Мало того, в июле этого года был опубликован специальный доклад Комиссии по национальной оборонной стратегии, который описывает реальное положение дел и настроения в политической, военной и экономической системах Соединенных Штатов.

Главные выводы доклада: "США столкнулись с самыми серьезными вызовами с 1945 года, включающими возможность начала в ближайшем будущем большой войны"; "Китай и Россия - главные силы, которые стремятся подорвать влияние США"; "Россия обладает серьезными стратегическими, космическими и кибервозможностями и при Владимире Путине стремится вернуть себе глобальное лидерство уровня холодной войны".

Таким образом, нужно понимать, что сейчас США, столкнувшись с трудностями на многих фронтах, пытаются торговаться и напускать туману, потому что мы идем вперед и скоро договариваться будет не о чем и не с кем. Соединенные Штаты этого очень боятся и старательно делают вид, что и с Россией хотят переговоров, и с Китаем не желают воевать, и главные плохие парни где-то там.
Но при этом главная цель США - нанести поражение России на Украине и вне ее - никуда не делась.

Нашу позицию в этой ситуации исчерпывающе обозначил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков: "Они (Запад) открыто говорят, что их цель - это стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас продолжать специальную военную операцию, чтобы достичь всех наших целей и одержать победу самим. Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас".
А значит, продолжаем работать.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Источник - ria.ru
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