Выборы дороже: политолог Марков раскрыл причины отмены "Рамштайна" и "саммита мира"

00:41 10.10.2024

"Начальство не приезжает - смысла собираться нет", - заключил эксперт



Грандиозные планы Зеленского начали рушиться. Проведение собрания "Рамштайна", на котором должны были обсуждать разрешение на удары дальнобойным оружием по территории России, отменяется. Поскольку на мероприятие не смогут прибыть "главные" - Байден и Блинкен. Не сложилось что-то и со вторым "саммитом мира", который Зеленский анонсировал на ноябрь. Теперь же украинская сторона открыто заявила, что никакого саммита не будет. Так что "план победы" Зеленского уверенно трансформируется в "план поражения"...



"Начальство не приезжает - смысла собираться нет", - заключил эксперт



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Во время приезда нового генсека НАТО Марка Рютте в Киев было объявлено, что вопрос разрешения ударов дальнобойными ракетами по территории России будет обсуждать на встрече "Рамштайна" 12 октября. Однако в последний момент от поездки отказались президент США Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен. Официальная причина - ураган "Милтон", который надвигается на Флориду.



Как сообщает немецкое издание Spiegel, из-за изменения планов Байдена заседание "Рамштайна" решили перенести. На какое число перенесли встречу - неизвестно.



Принятие решение по ударам дальнобойным оружием по территории России откладывается уже не в первый раз, хотя, насколько известно, это основный пункт "плана победы" Зеленского. В августе Белый дом, согласно публикациям СМИ, категорически отказался давать Украине разрешение на удары. В сентябре для обсуждения этого вопроса прошел ряд встреч. Сначала Зеленский впервые очно посетил собрание "Рамштайна" в Германии. В Офисе президента объяснили его приезд так: он "имеет волю, чтобы реализовать" отмену запрета на нанесение ударов вглубь России. Однако никаких подвижек после этой встречи не произошло. После на Украину приехали госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Британии Дэвид Лэмми, чтобы снова обсудить этот вопрос. И здесь безрезультатно. Финалом пиар-программы должны были стать выступление Зеленского на Генассамблее ООН и его встреча с Байденом. Даже после этого решение так и не было принято.



Более того, представители Запада к "плану победы" Зеленского отнеслись достаточно прохладно. В Белом доме назвали его "набором инициатив", который еще предстоит глубже изучить. Как писал Bloomberg, западные чиновники назвали план и вовсе "списком пожеланий" и не видят в нем никаких перспектив для урегулирования конфликта.



Как известно, при описании "плана победы" глава Украины заявлял, что при его реализации в сотрудничестве с западными странами уже в ноябре пройдет "саммит мира", который положит конец конфликту. Теперь же Офис президента сообщает, что в ноябре и "саммит мира" не состоится.



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Как отметил в разговоре с "МК" политолог Сергей Марков, скорее всего, заседание "Рамштайн" отложат до выборов в США:



"Саммит мира, который на самом деле является скорее "конференцией войны", просто проваливается. В ней никто не хочет принимать участие. Там и прошлый саммит не очень прошел: многие лидеры не приехали, ничего внятного не согласовали. Так что в связи с провалом концепции, в которую были вбуханы огромные ресурсы, было принято решение ее не проводить.



Что касается "Рамштайна", то там должны были утвердить некую стратегию войны против России на Украине. Перед этим должно было состояться совещание лидеров США, Британии, Франции и Германии. По итогам этого тайного совещания "Рамштайн" и должен был принять решение. Но поскольку начальство не приезжает, то они сказали: "Какой смысл нам собираться?" Наиболее вероятно, что "Рамштайн" в итоге отложат до подведения итогов выборов в США.



Сам Байден не смог прилететь из-за урагана, который надвигается на Флориду. Ранее у них был Ураган в Южной Каролине, который очень плохо подействовал на избирателей: власти штата провалились во многом. Теперь если они еще раз провалятся, то почти точно проигрывает Камала Харрис. Так что уехать сейчас он не может".



Авторы: ЕЛИЗАВЕТА КАЛАШНИКОВА

9.10.24