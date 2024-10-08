Генерал Ким не против отправить северокорейских бойцов на помощь России

00:45 10.10.2024

08.10.2024

Глава Минобороны Южной Кореи допустил отправку военных КНДР на Украину



Северная Корея может отправить своих военнослужащих из регулярных Вооруженных сил на Украину "для поддержки России". Об этом заявил в парламенте Южной Кореи министр обороны республики Ким Ен Хен, слова которого передает агентство "Ренхап".



"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, схожий с военным союзом, возможность такого развертывания весьма вероятна", - заявил глава южнокорейского Минобороны.



Ким Ен Хен имел в виду Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали в июне 2024 года. Документ предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон, говорил Путин.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя подписание договора с КНДР, заявил, что право России "развивать добрые отношения с нашими соседями ни у кого не должно вызывать озабоченностей и никем не может и не должно оспариваться".



Ким Ен Хен также прокомментировал сообщения украинских СМИ о том, что в начале октября в зоне боевых действий якобы погибли шестеро северокорейских солдат. Министр заявил, что эта информация, "скорее всего, соответствует действительности", передает "Ренхап". В Кремле и Минобороны России высказывания Ким Ен Хена не комментировали.



В сентябре 2023 года президент России назвал "полной чушью" разговоры о предполагаемой отправке северокорейских добровольцев в зону военной операции. Путин рассказал, что россияне подписывают контракты с Минобороны для участия в военных действиях, руководствуясь "самыми высокими патриотическими соображениями".



В июле государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК сообщило о визите в Россию делегации Военного университета имени Ким Ир Сена. Подробности о встрече не приводились. Дмитрий Песков отказался говорить о деталях визита, переадресовав вопрос Минобороны России. При этом он отметил, что Россия намерена "и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с одним из наших ближайших соседей Северной Кореей".



Евгения Лепехина