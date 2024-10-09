"Быть или не быть…" транзиту российского газа через Украину, - Е.Волков

00:49 10.10.2024

09.10.2024 | ЕГОР ВОЛКОВ



Чем ближе зима, тем больше восточных соседей Украины интересует вопрос поставок российского газа. Точнее не самих поставок, об этом они давно договорились с Россией, а скорее его транзита через украинскую территорию. Газопровод, проходящий через Ужгород, – единственная возможность получения российского газа для Словакии, Венгрии и других центральноевропейских стран.



Возможно поэтому на встрече в Ужгороде 7 октября премьер-министр Словакии Роберт Фицо еще раз попытался убедить своего украинского коллегу Шмыгаля в необходимости продолжения транзита российского газа в 2025 году, о котором они предварительно договорились еще в январе этого года.



Однако Шмыгаль резко отказался: "Украина не будет продолжать транзитное соглашение с Россией после завершения срока ее действия" 31 декабря 2024. И вообще, стратегическая цель Украины – "наложить санкции на российскую газовую молекулу, лишить Кремль прибыли от продажа углеводородов, за счет которых агрессор финансирует войну".



Шмыгаль также добавил: "Мы призываем все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ. Понимаем острую зависимость некоторых государств, в частности Словакии, от этого ресурса. Однако рассчитываем на постепенную диверсификацию поставок". Кроме того, Украина готова и в дальнейшем исполнять свои обязательства в соответствии с Соглашением про ассоциацию с ЕС и Договором к Энергетической Хартии.



Как добавил Шмыгаль, они с Фицо все-таки "договорились про создание восточноевропейского энергетического хаба, целью которого будет использование наших газовых хранилищ, создание интерконнектора Мукачево и сотрудничество в атомной индустрии. Это усилит энергетическую безопасность обеих наших стран и всего европейского региона". Звучит красиво, но расплывчато и без конкретики.



Невзирая на такой пафос, ничего не было сказано о том, что страны ЕС не смогут закупать российский газ на российско-украинской границе и платить Киеву за транзит уже своего "европейского" газа через какие-нибудь компании-посредники. Или вообще закупать газ у Азербайджана, который будет по бумагам "обменивать" свой газ на российский, и такой условный "азербайджанский" газ будет поставляться в Европу через Украину.



Тем более что еще 27 августа этого года во время пресс-конференции Зеленский явно намекнул странам ЕС о таких возможностях: "Договор с Россией никто продолжать не будет, на этом поставлено точку. Что касается транзита газа от других компаний, если будет продолжаться запрос некоторых наших европейских коллег, мы будем рассматривать их просьбы".



Понимая, что киевскую власть надо сильнее заинтересовать продолжением транзита российского газа, Фицо озвучил Шмыгалю пару выгодных предложений.



Во-первых, можно включить Украину в единый энергетический рынок ЕС. Это позволит Словакии, которая этим летом стала для Киева вторым по объему поставщиком электроэнергии, продолжить ее вырабатывать с использованием российских энергоносителей и поставлять в гораздо больших объемах. И сама заработает денег, как же без этого, и Украине поможет пережить тяжелые зимние месяцы.



Во-вторых, можно создать компанию-посредник и через нее оплачивать российский газ, а также его транзит. Пусть газ будет дороже, чем напрямую у России, но к рукам власть имущих прилипнет несколько процентов разницы в цене, что выльется в ощутимую "прибавку к пенсии".



Стоит отметить, что после распада СССР у Украины постоянно возникали проблемы с оплатой российского газа. Не имея живых денег, Киев постоянно платил "борзыми щенками", обеспечивая погашение задолженности и/или реструктуризацию долгов.



Например, в 1994 г. Украина подписала "нулевой вариант" по вопросу раздела долгов и активов бывшего СССР, которые полностью перешли России. В 1997-м был подписан комплекс соглашений о Черноморском флоте, включающий оплату энергоносителей в счет аренды на 20 лет бухт в Севастополе и Феодосии. А в 1999-2001 гг. для покрытия долгов за газ Украина передала России восемь стратегических бомбардировщиков Ту-160, три Ту-95МС и около 600 крылатых ракет для них (хорошо, кстати, что передала, иначе проблем у России после начала СВО было бы больше).



В 2000-х к газовому крану присосалось много украинских политиков высшего ранга путем использования ими компаний-прокладок. В том числе в этом был замешан бывший президент Виктор Ющенко, который безуспешно пытался это отрицать: "Я не занимался вашим вонючим газом ни одного дня в своей жизни, чтобы я или моя семья имели там какой-то частный интерес". А бывшая премьер-министр Юля Тимошенко, сделавшая состояние на перепродаже российского газа еще до прихода во власть, даже была осуждена в 2011 году на 7 лет тюрьмы за превышение служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году.



В 2010 г. Украина подписала Харьковские соглашения, которые обеспечили Киеву постоянную скидку в 30% на российский газ за счет продления срока аренды объектов Черноморского флота в Крыму на 25 лет до 2042 года. Кстати, в 2014-м, когда Крым и Севастополь стали российскими регионами, Россия денонсировала данное соглашение, но Украина продолжала считать его действующим. Это привело к ряду многомиллиардных судебных разбирательств между двумя странами, которые длились практически до 2019 года – конца действия подписанных еще Тимошенко десятилетних газовых контрактов.



Последний российско-украинский договор о транзите газа был подписан в конце 2019 г. на 5 лет по схеме "качай или плати" с минимальным объемом прокачки газа 65 млрд кубометров в 2020-м и 40 млрд кубометров в год в 2021-2024 гг.



В итоге, если ничего не изменится, с 1 января 2025 г. Словакия и другие соседние страны останутся без российского газа, что их крайне беспокоит. Однако Шмыгаль так и не поддался на уговоры Фицо, о чем и заявил в Ужгороде.



Конечно, Фицо понимал, что у него мало шансов убедить киевскую власть. Тем более что он сам пошел на принцип "получи, фашист, гранату" и накануне встречи заявил, что Словакия не даст согласия на вступление Украины в НАТО, поскольку этот шаг – основа для эскалации и начала третьей мировой войны. Фицо также сообщил, что "распорядится, чтобы парламент, который находится под его контролем как председателя правящей партии, никогда не дал согласия на присоединение Украины к НАТО". Он пообещал, что этого никогда не случится, "пока он глава словацкого правительства".



При этом Словакия не против вступления Украины в ЕС, однако Киев может столкнуться с сопротивлением других стран: "Заявлений на бумаге мы можем подписать сколько хотите, но потом придет время конкретных шагов, которые покажут, кто это воспринимает всерьез, а кто нет".



Так что пока будущее газового транзита через Украину остается покрыто мраком, да и отношения Киева с Братиславой уже ухудшились до уровня отношений с Будапештом.



И зачем странам Евросоюза тогда нужна Украина, которая ставит им палки в колеса? Да и вообще, зачем нужна Украина? Ведь гораздо проще будет напрямую договориться с Россией, когда весь газопровод до Ужгорода станет российским. Вместе с бывшими украинскими территориями.