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|Крупнейшая нефтегазовая компания Узбекистана создала "дочку" для участия в атомных проектах
01:02 10.10.2024
Речь идет о Sanoat Energetika Guruhi (Saneg) - фирме, на которую приходится около 80 % добываемой в стране нефти. Saneg известна своими международными связями и передовыми технологиями. В апреле 2024 года она договорилась с китайской Sinopec возвести газохимический завод по переработке метанола в олефины - первое предприятие такого рода за пределами КНР.
В январе текущего года Saneg учредила компанию Saneg Atom, основным видом деятельности которой названо "производство электроэнергии прочими электростанциями". Руководителем новой фирмы стал Элхан Алиев.
Материнская организация отметила, что, хотя Saneg Atom пока не ведет конкретных проектов, она нужна для диверсификации бизнеса и развития перспективных направлений. При этом основная Saneg сейчас анализирует ситуацию в ядерной энергетике для "обсуждения возможностей участия в данном направлении".
В Узбекистане формируются перспективы для активного развития этой энергетической отрасли. 27 мая между Дирекцией по строительству АЭС и компанией "Атомстройэкспорт" - подразделением "Росатома" - был заключен контракт на строительство атомной станции малой мощности.
Позднее глава Минэнерго страны сообщил, что решение строить малую АЭС не подразумевает отказа от более масштабных проектов.