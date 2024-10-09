Ураган "Милтон" сдул Байдена из Рамштайна и отменил дальнобойные удары Украины по России, - СП

01:20 10.10.2024

Федор Лукьянов: "С переносом саммита Киеву не повезло"

Михаил Зубов



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Федор Лукьянов

9.10.24



Ураган Милтон еще не дошел до Флориды, но уже устроил переполох в мировой политике. Утром 9 октября (мск) Белый дом объявил, что Джо Байден не поедет в Рамштайн, где он планировал встретиться с Зеленским, а затем председательствовать на заседании контактной группы по Украине.



Это было бы важнейшее событие для Киева. Участникам саммита предстояло решить: дать ли Украине разрешение на удары дальнобойными ракетами вглубь России.



Отменен также визит американского президента в Анголу, где сейчас делят алмазы с прииска Катока, на 41% принадлежащего России.



- Учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден откладывает свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать подготовку к урагану "Милтон" и меры реагирования на него, а также продолжающиеся меры по ликвидации последствий урагана "Хелен" на юго-востоке страны", - говорится в заявлении Белого дома.



Затем стало известно, что и госсекретарь Блинкен без президента в Германию тоже не поедет. А когда в США наступило раннее утро (около 15.00 мск) стало известно, что саммит в Рамштайне отменен. Об этом "Свободной Прессе" рассказал председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.



- Рамштайн отменили, потому что без участия главного игрока проводить крупное военно-политическое мероприятие не имело смысла.



"СП": Погодное явление в США важнее, чем боевые действия в Европе?



- В ситуации крупного стихийного бедствия в стране глава государства не может уезжать неизвестно куда и непонятно зачем. А тем более, когда это происходит за три недели до выборов.



Внутренние дела в любой стране важнее внешних, поэтому решение Байдена абсолютно закономерно, сомнений в этом нет. И это не имеет отношения к тому, как Запад воспринимает Украину.



Я думаю, что саммит проведут. Его не отменили, а отложили.



"СП": Если бы тайфуна не было, то его следовало бы придумать. Очень уж болезненный вопрос стоял в повестке: бить или не бить по России дальнобойными. Трудно принимать такое решение после того, как Путин сообщил об изменениях в российской ядерной доктрине.



- Да, вопрос, который хочет решить Зеленский, крайне мучителен для американских и европейских союзников Украины. Особенно - для американцев, и в этом смысле они не рвутся его обсуждать.



Но совсем не проводить этот саммит, я думаю, не получится. Другое дело, что до выборов останется совсем немного времени, и все будут находиться в ожидании того, кто станет следующим президентом.



Соответственно, чем ближе к выборам - тем менее весомым будет результат обсуждения в Рамштайне, и меньше времени на реализацию решений.



В этом смысле Украине не повезло.



"СП": А могут саммит провести после выборов в США?



- Не думаю. После выборов проводить Рамштайн было бы совсем странно, особенно если на них выиграет Трамп. Но даже если это будет до выборов, то атмосфера будет определяться все равно не просьбами Зеленского, а ожиданием 5 ноября, - сказал политолог и политик.



Возвращаясь к урагану "Милтон", можно констатировать, что он уже достиг высшей пятой категории (скорость ветра внутри вихря - 290 км/ч), но само движение вихря - неспешное. Он движется к побережью США со скоростью 15 км/ч, набирая силу.



Эксперты предполагают, что скорость ветра в центре урагана будет достигать 310 километров в час, и он займет место в пятерке самых сильных ураганов в истории метеонаблюдений.



Власти штата разослали уведомление о необходимости эвакуироваться примерно 6 миллионам жителей. Чтобы избежать пробок на магистралях, была отменена плата за проезд по ключевым шоссе. Также автомобилистам разрешили двигаться по обочинам. Однако на дорогах все равно скопились пробки.



Тем, кто не успеет уехать, власти предлагают укрываться в бомбоубежищах. Предположительно, разгул стихии затронет 11 округов штата Флорида, а произойдет это утром 10 октября (мск).