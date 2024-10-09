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|Российские пограничники уходят с армянской границы: охранять кордоны Армения будет самостоятельно, - МК
01:23 10.10.2024
С соответствующей просьбой выступил в Ереване
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин договорились о выводе российских пограничников из ряда армянских областей. Со следующего года участок армяно-иранской границы будут охранять только армянские служащие. В июле сотрудники ФСБ РФ также завершили 32-летнюю службу в аэропорту Звартноц в Ереване.
3 вопроса, которые нельзя задавать будущему сотруднику
С распада СССР армянские границы с Ираном, Турцией и Грузией продолжали охраняться по большей части российскими пограничниками. Такой формат был выгоден Армении – дело это достаточно дорогостоящее. Теперь же часть российских защитников смогут отправиться домой, а заменят их армянские коллеги.
Так, эксплуатацию КПП между Ираном и Арменией с 1 января 2025 года возьмут на себя практически полностью части армянской пограничной службы. Вместе с тем на турецкой-армянской границе впервые появится служба национальной безопасности Армении.
"Достигнута также договоренность о том, что с 1 января 2025 года пограничные войска СНБ РА также будут участвовать в охране государственной границы Армения - Иран и Армения - Турция, а служба на контрольно-пропускном пункте на государственной границе Армения - Иран будет полностью осуществляться силами пограничных войск СНБ РА", - написала в соцсетях пресс-секретарь главы правительства Армении Назели Багдасарян.
Лидеры двух стран остались довольны результатом: Пашинян сможет показать своим избирателям некоторую "суверенность", а траты из российского бюджета на охрану другого государства можно будет направить на что-нибудь другое.
Никол Пашинян поблагодарил российского президента за годы оказанной поддержки. Несмотря на некоторую "переконфигурацию" на армянской границе, Ереван всегда считал и считает российскую пограничную службу важным фактором системы безопасности региона.
Тем не менее некоторые эксперты связывают сокращение российского контингента в Армении с недовольством Пашиняна и правительства страны тем, что российские миротворцы не стали вмешиваться в армяно-азербайджанский конфликт в 2022 году. При этом для Армении, имеющей достаточно напряженные отношения со своими соседями, изменение расстановки сил на своей границе может быть рискованным шагом, особенно в отсутствии замены российских пограничников и гарантий Запада.
Елена Синявская
9.10.24