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Умные деньги и честные сделки: как цифровой тенге изменит сферу финансов в Казахстане
01:37 10.10.2024

09 октября 2024

Никита Дробны

Цифровые деньги, "электронный портрет" налогоплательщика, окончательная победа над коррупцией при госзакупках... Звучит как научная фантастика? Но все это может стать реальностью в Казахстане, если страна продолжит активно развивать цифровизацию в финансовой сфере, сообщает Orda.kz.

Цифровизацию государственных финансов и перспективы цифрового тенге обсудили представители Минфина, Нацбанка, частных компаний и финтех-сектора на форуме Central Asia Fintech Summit, который прошел в Алматы 8–9 октября. Журналист Orda.kz посетил форум и узнал, зачем Казахстану цифровые финансы, деньги-токены и "умные" контракты.

Электронные монеты для умных сделок
Главный эксперт Департамента развития платежных технологий Нацбанка Руслан Конурбаев отметил, что сегодня около ста стран мира разрабатывают и внедряют собственные цифровые валюты. Казахстан - не исключение: среди стран Центральной Азии он безоговорочно лидирует по цифровизации финансовой сферы. Логично, что в 2023 году в республике запустили проект цифрового тенге.

"Цифровой тенге, вопреки всем теориям и слухам, - это не замена, а дополнение к действующей системе. Это третий вид использования валюты, наравне с наличными и безналичными средствами. В первую очередь это платежный инструмент, а не средство инвестирования. Отсюда следует невозможность начисления процентов. Вы не сможете получить кредит или открыть депозит в цифровом тенге, в этом он похож на наличные средства. Мы готовимся к новым вызовам, к наступлению токенизации, к всплеску интереса к децентрализованным финансам", - пояснил Руслан Конурбаев.
По словам эксперта, для реализации проекта цифрового тенге выбрали модель токенизации. Токены (коды в виде последовательности символов) работают почти как монеты - только передаются "из кошелька в кошелек" не в физическом формате, а в электронном. Такая система позволяет заключать "умные" контракты и эффективно отслеживать движение денег.

Так что первый вариант использования цифрового тенге - контроль за целевым расходованием государственных денег. Например, при госзакупках. Токены можно особым образом маркировать, чтобы убедиться в их правильном использовании. К тому же цифровые деньги вряд ли уплывут в карманы коррупционеров.

"Сейчас мы реализуем проект по целевому использованию средств Национального фонда. Чуть больше месяца назад мы провели первую транзакцию в цифровом тенге из средств Нацфонда. Мы также активно изучаем возможность введения цифрового НДС и целевого выделения цифровых средств для ремонта дорог",
сообщил Руслан Конурбаев.

Иллюстрация создана с помощью нейросети DALL-E
Цифрой - по коррупции
Второй плюс цифрового тенге - то, что токены можно "холдировать", то есть удерживать на счету до выполнения условий сделок. Это будет полезно при определенных сделках и при предоставлении государственных выплат. Например, при выделении субсидий аграриям. А в перспективе казахстанцам может стать доступна возможность оплаты государственных услуг при помощи криптовалюты.Главное преимущество цифрового тенге, по словам экспертов, - его "прозрачность". Сделки с использованием электронных денег будет легко отслеживать, предотвращая нецелевое применение государственных средств.

"Мы часто говорим, что цифровой тенге - это „умные деньги". Но мне кажется, что это скорее „послушные деньги". Первое, в чем мы сейчас видим потенциал цифрового тенге - это прозрачность его использования в государственных финансах. За счет чего она обеспечивается? Мы задаем правила, по которым транзакция в цифровом тенге может быть совершена", - объяснил советник председателя Нацбанка РК Бинур Жаленов.
По словам эксперта, главное при использовании цифрового тенге - опираться на точные и тщательно проверенные данные, а также обеспечить равномерное развитие цифровизации во всех отраслях. Тогда "послушные" электронные деньги станут гарантией честных сделок. А значит, хитрые схемы с тендерами, коррупция при госзакупках и мошенничество с субсидиями наконец уйдут в прошлое.

Мечтает ли Минфин об электроказахстанцах
Вице-министр финансов Асет Турысов отметил, что Минфин сейчас активно цифровизируется и внедряет искусственный интеллект. Проект "Цифровой НДС" уже упростил налоговые процедуры и сделал их прозрачнее: например, если раньше для возврата НДС экспортеру требовалась выездная налоговая проверка длительностью 55 дней, то за счет цифровизации этот срок удастся сократить в одиннадцать раз.

Цифровизация Министерства финансов стала еще одной важной темой. Внедрение искусственного интеллекта и аналитики помогает лучше планировать бюджет и управлять расходами. Это не только повышает эффективность управления средствами, но и делает процессы более прозрачными. Такой подход поможет укрепить доверие к государственным органам и создаст стабильную основу для экономического роста.

А в перспективе Минфин планирует "оцифровать" и самих налогоплательщиков.

"Мы должны построить цифровой профиль налогоплательщика и предпринимателя. Это необходимо для того, чтобы, используя данные, мы могли перейти на новую фазу взаимоотношений с гражданами и бизнесом. Это позволит упростить процессы, сделать их прозрачнее и эффективнее, что в конечном итоге укрепит доверие к государственным финансовым институтам",
подчеркнул Асет Турысов.
Тем временем у цифровизации есть и темная сторона. О ней на Central Asia Fintech Summit рассказывали накануне: количество случаев онлайн-мошенничества в Казахстане выросло с 2018 года в 42 раза.

Источник - Orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728513420


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