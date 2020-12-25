Глава Верховного суда Кыргызстана Замирбек Базарбеков написал заявление об уходе с должности

01:47 10.10.2024

– Председатель Верховного суда Замирбек Базарбеков написал заявление об уходе с должности, сообщили 9 октября источники редакции.



На должность председателя Верховного суда он был избран в феврале 2022 года.



Позже в пресс-службе Совета судей рассказали, что 9 октября рассмотрят заявление Базарбекова.



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БАЗАРБЕКОВ Замирбек Курамаевич

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[14.12.1957 - ..]

Род. в с. Уч-Терек, Токтогульский район, Жалал-Абадская область. Кыргыз.



В 2011 году был председателем Совета по отбору судей Кыргызстана.



Затем занимал должность судьи Балыкчинского городского суда.



адвокат Садыра Жапарова.



27 ноября 2020 г. был избран председателем Дисциплинарной комиссии Совета судей.



с 25.12.2020 - заведующий отделом судебной реформы и законности Аппарата президента КР.



с 7.05.2021 - заведующий отделом судебной реформы и законности Администрации Президента Кыргызской Республики



с 18.05.2021 - зав. отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры Администрации президента КР



с 2 июня 2021 - судья (член) Верховного суда КР



с 2 фев. 2022 - 10 окт. 2024 - пред. Верховного суда КР



награды:

медаль В честь 100-летия Верховного суда Азербайджанской Республики (Азербайдан, 02.2023)