Легким движением руки. Российский газ в украинской трубе превратится в азербайджанский, - С.Гамова

01:58 10.10.2024

Кишинев согласен на любые схемы энергетических поставок

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

9.10.2024



Министр энергетики РМ Виктор Парликов знает, как привлечь миллион евро инвестиций.

В четверг в Молдавию прибывает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Визит главы ЕК связан с предстоящими 20 октября президентскими выборами в республике и поддержкой на них действующего президента Майи Санду. Избиратели обеспокоены не выборами, а тем, будет ли у них зимой тепло и светло, что зависит от поставок газа. Министр энергетики Виктор Парликов после переговоров с украинским коллегой заявил, что правительство готово на любой сценарий поставок. Кишиневские СМИ утверждают, что газ останется российским, но переименуется, и платить за его транзит по Украине будет ЕС.



Независимый кандидат в президенты Республики Молдова (РМ) Ирина Влах заявила, что если выиграет выборы, то добьется более выгодных условий для поставок природного газа.



"Дешевый газ позволит снизить тарифы для населения, а также реанимировать многие промышленные предприятия, которые являются основным потребителем голубого топлива", – сказала экс-глава Гагаузской автономии во время встречи с работниками Gagauz-gaz.



Между тем газовая тематика за десять дней до выборов в той или иной мере присутствует на встречах всех кандидатов в президенты с избирателями, которых накануне зимы интересует, будет ли у них газ и по какой цене. Дело в том, что газ в Молдавии – это не только тепло в детсадах, школах и жилых домах, но и свет в них. Кишинев покупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, причем недорого. И намерен это делать и дальше. Но ГРЭС работает на газе, который традиционно поставлял "Газпром" по украинскому газопроводу. С 1 января Киев прекращает транзит российского газа, о чем было официально заявлено.



На днях министр энергетики РМ Виктор Парликов встретился в Киеве со своим украинским коллегой Германом Галущенко и обсудил безопасность хранения в Украине запасов молдавского газа, а также возможность транзита в ЕС (а значит, и в РМ).



Республика Молдова хранит в Украине почти половину запаса страны – 47 млн куб. м природного газа. По заверениям украинской стороны, газ, который хранит РМ, находится в безопасности и может быть доступен и извлечен в любое время. Хотя другие страны не рискуют пользоваться украинскими хранилищами из-за военных действий.



Виктор Парликов подтвердил, что Республика Молдова готова к любому сценарию, даже после истечения срока действия контракта на транзит природного газа по территории Украины 1 января 2025 года.



"Мы готовы поддержать Украину всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами в сложной ситуации, в которой оказался украинский энергетический сектор после российских атак", – сказал министр, цитируемый в пресс-релизе.



Молдавский министр имел в виду поставки в Украину электроэнергии, вырабатываемой на Молдавской ГРЭС, собственником которой является ИНТЕР РАО. То есть Украина получает российскую электроэнергию с подачи молдавских властей. Однако при этом отказывается от поставок той же ГРЭС российского газа.



Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности в регионе остается приоритетным направлением. Министры обсудили сотрудничество в сфере электроснабжения, также исходя из того, что Республика Молдова и Украина единым блоком подключены к континентальной европейской системе ENTSO-E.



Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. После встречи Шмыгаль сделал ряд заявлений относительно транзита российского газа, сообщают "Афинские новости".



С одной стороны, пишет издание, стратегическая цель Украины – наложить санкции на российский газ, лишить Кремль доходов от продажи углеводородов, на которые финансируется конфликт. Киев призывает все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ.



С другой стороны, "Банковая рассчитывает на постепенную диверсификацию поставок, но в то же время готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом и договором к Энергетической хартии".



Газета "Молдавские ведомости" предполагает, как это может сочетаться. По версии издания, транзит официально будет прекращен, а транзитный контракт, истекающий в декабре, не будет пролонгирован. Но реально все останется как прежде, и газ через Украину, несмотря на конфликт, продолжит прокачиваться в ЕС.



По данным газеты, Еврокомиссия, осознавая, что без газа РФ цены еще больше повысятся, провела переговоры с зависимыми от российских поставок странами. Рассматриваются два варианта. Первый: за транзит того же газа Украине будет платить не "Газпром", а европейские компании. Второй: "идущий из РФ газ назовут азербайджанским". Азербайджан и Россия могут "поменяться" (взаимозачесть газ друг друга), и по документам в ЕС потечет "не тоталитарный российский, а демократичный азербайджанский газ", делает вывод газета.



Но пока в Кишиневе придумали, как сократить счета за электроэнергию и повысить комфорт в доме. Рынок услуг по энергоэффективности зданий в Молдавии может привлечь инвестиции в размере 1 млрд евро в течение последующих нескольких лет, заявил министр энергетики Виктор Парликов на Международном форуме Investor Connect в молдавской столице в среду. Министр пригласил компании, специализирующиеся в этой области, приехать в РМ, чтобы воспользоваться новыми возможностями, которые облегчат выход на украинский рынок, когда начнется восстановление этой страны.



Форум был организован Министерством энергетики РМ в партнерстве с Национальным центром устойчивой энергетики. На мероприятии также состоялось официальное открытие Фонда энергоэффективности в жилищном секторе (FEERM), который в течение ближайших трех лет профинансирует реконструкцию более полумиллиона квадратных метров жилья.



Между тем в прошлую среду российский газ вернулся в Италию. Поставки на некоторое время были прерваны из-за изменений в законе, запрещающем транзит российского газа в Австрию. Итальянский энергетический гигант Eni SpA подтвердил, что проблема решена. Австрийский регулятор E-Control также заявил, что, похоже, нашел решение.