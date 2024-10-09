 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.10.2024
01:58  Легким движением руки. Российский газ в украинской трубе превратится в азербайджанский, - С.Гамова
01:47  Глава Верховного суда Кыргызстана Замирбек Базарбеков написал заявление об уходе с должности
01:23  Российские пограничники уходят с армянской границы: охранять кордоны Армения будет самостоятельно, - МК
01:02  Крупнейшая нефтегазовая компания Узбекистана создала "дочку" для участия в атомных проектах
00:49  "Быть или не быть…" транзиту российского газа через Украину, - Е.Волков
00:45  Генерал Ким не против отправить северокорейских бойцов на помощь России
00:41  Выборы дороже: политолог Марков раскрыл причины отмены "Рамштайна" и "саммита мира"

00:34  Момент истины: США отказались от прямых переговоров по Украине, - К.Стрельников
00:24  Лидер "Хамаса" скорее жив, чем мертв. Яхья Синвар возобновил контакты
00:21  В карельской колонии найдено тело "короля Казахстана" Лехи Семипалатинского (Айткали Маймушева)
00:18  Законопроект об аресте имущества релокантов разработали в Татарстане
00:01  Иранский шах 2.0 - насколько сейчас это реально, - Станислав Тарасов
00:00  Глава Кыркабмина Акылбек Жапаров прибыл с визитом в Мюнхен
Среда, 09.10.2024
21:53  Президент Белоруссии удостоился первого имперского ордена
21:41  В Ташкенте запустили государственное медицинское страхование
19:34  "Московский договор" с Азербайджаном откроет путь Армении в НАТО, - СП
18:28  Израиль зафиксировала залп из 90 ракет со стороны Ливана
17:15  Оправленные на плаху: Бойцы ВСУ массово гибнут в "курской ловушке", организованной российской армией, - С.Ищенко
16:58  Александр Марлинский: Зверодети. Почему квадроберов становится больше и когда они сгинут
13:27  Анушервон Хакимов: Политические процессы в Таджикистане: внешняя политика и финансирование Рогунской ГЭС
12:22  Америка передумала воевать, - Кирилл Стрельников
12:18  Имидж Лондона пострадал после возврата островов Чагос. А король-то - вялый.., - Данила Моисеев
12:16  Аналитические центры Центральной Азии: университетские и академические организации (обзор от ИАЦ МГУ)
12:10  Бывшую "дочку" Сбера в Казахстане продали катарскому Lesha Bank
11:22  Почему задерживаются зарплаты учителям в Узбекистане
11:19  Создан "Центр оценки руководящих кадров" в Узбекистане. По адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, дом 55
10:53  Нательные полумесяцы у российских мусульман, - П.В.Густерин
10:50  Содружеский долг. Чем обязаны друг другу лидеры стран СНГ, - репортаж А.Колесникова с саммита в Москве
10:44  Илон Маск начал главный этап своего плана мести. На выборы, вместе с Трампом
10:31  Кто имеет право пользоваться вооружением и военной техникой в Казахстане
10:26  Залужного - в диктаторы! В Украине говорят о военной хунте ради мира, - Владимир Скачко
09:52  Новая формула Запада: земля в обмен на войну, - Василий Стоякин
09:50  Продать России что-то ненужное. Судьба гегемона, - Ростислав Ищенко
09:47  Умер российский историк и публицист Александр Елисеев
09:40  Белый дом и горящий Ближний Восток. Что ждать от нового президента США? - "Завтра"
09:26  Дастан Рыспеков стал новым акимом Улытауской области. Вырос из "молодежного кадрового резерва"
09:11  Беженцы из Ливана могут превратиться в иранское оружие, - Игорь Субботин
06:23  Экс-телеведущую телеканала "Россия 1" Фариду Курбангалееву заочно арестовали за клевету на армию
01:40  История образования в Кыргызстане в конце ХIХ - начале ХХ веков, - Ишенкуль Болджурова
01:11  Для чего сейчас НАТО? Какой цели оно служит в контексте "большой американской стратегии"? - Олег Яновский
01:00  Росвойска начали штурм ключевых высот в Торецке – итоговая сводка Readovka за 8 октября
00:50  Так плох? Британия готовится к смерти короля Карла III, - Daily Beast
00:46  Германия в упадке: канцлера падения сменит канцлер разрухи? - ФСК
00:44  Почему Азербайджан выбрал китайский истребитель JF-17C вместо российского Су-30СМ?
00:35  Нефтяной рынок входит в период нестабильности, - НГ
00:12  В Узбекистане завершился чемпионат мира по футзалу: Бразилия - золото, Аргентина - серебро, Украина - бронза
00:10  Досрочное голосование на выборах в Парламент Узбекистана пройдет 16-23 октября
00:02  При штурме Дхаулагири (Непал) погибли 5 опытных рос-альпинистов, во главе с шефом Ленинградской федерации Душейко
00:00  Прорыв в Каменском: Запорожский фронт пришел в движение, Генштаб ВСУ требует докладов с мест, - Р.Маркуш
Вторник, 08.10.2024
21:57  "Станет масштабнее и влиятельнее": как проходит расширение БРИКС, - И.Таран
19:46  Глубинное государство: убить Путина и Трампа, - Александр Дугин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Легким движением руки. Российский газ в украинской трубе превратится в азербайджанский, - С.Гамова
01:58 10.10.2024

Кишинев согласен на любые схемы энергетических поставок
Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
9.10.2024

Министр энергетики РМ Виктор Парликов знает, как привлечь миллион евро инвестиций.
В четверг в Молдавию прибывает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Визит главы ЕК связан с предстоящими 20 октября президентскими выборами в республике и поддержкой на них действующего президента Майи Санду. Избиратели обеспокоены не выборами, а тем, будет ли у них зимой тепло и светло, что зависит от поставок газа. Министр энергетики Виктор Парликов после переговоров с украинским коллегой заявил, что правительство готово на любой сценарий поставок. Кишиневские СМИ утверждают, что газ останется российским, но переименуется, и платить за его транзит по Украине будет ЕС.

Независимый кандидат в президенты Республики Молдова (РМ) Ирина Влах заявила, что если выиграет выборы, то добьется более выгодных условий для поставок природного газа.

"Дешевый газ позволит снизить тарифы для населения, а также реанимировать многие промышленные предприятия, которые являются основным потребителем голубого топлива", – сказала экс-глава Гагаузской автономии во время встречи с работниками Gagauz-gaz.

Между тем газовая тематика за десять дней до выборов в той или иной мере присутствует на встречах всех кандидатов в президенты с избирателями, которых накануне зимы интересует, будет ли у них газ и по какой цене. Дело в том, что газ в Молдавии – это не только тепло в детсадах, школах и жилых домах, но и свет в них. Кишинев покупает электроэнергию у Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, причем недорого. И намерен это делать и дальше. Но ГРЭС работает на газе, который традиционно поставлял "Газпром" по украинскому газопроводу. С 1 января Киев прекращает транзит российского газа, о чем было официально заявлено.

На днях министр энергетики РМ Виктор Парликов встретился в Киеве со своим украинским коллегой Германом Галущенко и обсудил безопасность хранения в Украине запасов молдавского газа, а также возможность транзита в ЕС (а значит, и в РМ).

Республика Молдова хранит в Украине почти половину запаса страны – 47 млн куб. м природного газа. По заверениям украинской стороны, газ, который хранит РМ, находится в безопасности и может быть доступен и извлечен в любое время. Хотя другие страны не рискуют пользоваться украинскими хранилищами из-за военных действий.

Виктор Парликов подтвердил, что Республика Молдова готова к любому сценарию, даже после истечения срока действия контракта на транзит природного газа по территории Украины 1 января 2025 года.

"Мы готовы поддержать Украину всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами в сложной ситуации, в которой оказался украинский энергетический сектор после российских атак", – сказал министр, цитируемый в пресс-релизе.

Молдавский министр имел в виду поставки в Украину электроэнергии, вырабатываемой на Молдавской ГРЭС, собственником которой является ИНТЕР РАО. То есть Украина получает российскую электроэнергию с подачи молдавских властей. Однако при этом отказывается от поставок той же ГРЭС российского газа.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что обеспечение энергетической безопасности в регионе остается приоритетным направлением. Министры обсудили сотрудничество в сфере электроснабжения, также исходя из того, что Республика Молдова и Украина единым блоком подключены к континентальной европейской системе ENTSO-E.

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. После встречи Шмыгаль сделал ряд заявлений относительно транзита российского газа, сообщают "Афинские новости".

С одной стороны, пишет издание, стратегическая цель Украины – наложить санкции на российский газ, лишить Кремль доходов от продажи углеводородов, на которые финансируется конфликт. Киев призывает все страны Европы к полному отказу от нефти и газа из РФ.

С другой стороны, "Банковая рассчитывает на постепенную диверсификацию поставок, но в то же время готова и в дальнейшем выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом и договором к Энергетической хартии".

Газета "Молдавские ведомости" предполагает, как это может сочетаться. По версии издания, транзит официально будет прекращен, а транзитный контракт, истекающий в декабре, не будет пролонгирован. Но реально все останется как прежде, и газ через Украину, несмотря на конфликт, продолжит прокачиваться в ЕС.

По данным газеты, Еврокомиссия, осознавая, что без газа РФ цены еще больше повысятся, провела переговоры с зависимыми от российских поставок странами. Рассматриваются два варианта. Первый: за транзит того же газа Украине будет платить не "Газпром", а европейские компании. Второй: "идущий из РФ газ назовут азербайджанским". Азербайджан и Россия могут "поменяться" (взаимозачесть газ друг друга), и по документам в ЕС потечет "не тоталитарный российский, а демократичный азербайджанский газ", делает вывод газета.

Но пока в Кишиневе придумали, как сократить счета за электроэнергию и повысить комфорт в доме. Рынок услуг по энергоэффективности зданий в Молдавии может привлечь инвестиции в размере 1 млрд евро в течение последующих нескольких лет, заявил министр энергетики Виктор Парликов на Международном форуме Investor Connect в молдавской столице в среду. Министр пригласил компании, специализирующиеся в этой области, приехать в РМ, чтобы воспользоваться новыми возможностями, которые облегчат выход на украинский рынок, когда начнется восстановление этой страны.

Форум был организован Министерством энергетики РМ в партнерстве с Национальным центром устойчивой энергетики. На мероприятии также состоялось официальное открытие Фонда энергоэффективности в жилищном секторе (FEERM), который в течение ближайших трех лет профинансирует реконструкцию более полумиллиона квадратных метров жилья.

Между тем в прошлую среду российский газ вернулся в Италию. Поставки на некоторое время были прерваны из-за изменений в законе, запрещающем транзит российского газа в Австрию. Итальянский энергетический гигант Eni SpA подтвердил, что проблема решена. Австрийский регулятор E-Control также заявил, что, похоже, нашел решение.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728514680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий состоялось в Астане
- Главы парламентов Казахстана и Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве
- Олжас Бектенов: Подготовка завершена, нужно провести весь отопительный сезон на должном уровне
- Олжас Бектенов: Для реализации поручений Президента по посадке 2 млрд деревьев необходимо повышать приживаемость, усилить противопожарную работу и пресекать факты приписок саженцев
- Государственный советник встретился с послом Узбекистана в Казахстане
- Состоялось заседание ЦКР РК по итогам республиканского референдума
- Модернизация ЖКХ, развитие промышленности и работа Инвестштаба: Роман Скляр рассказал журналистам о ходе реализации Послания Президента
- Кадровые перестановки
- В Правительстве представили проект сахарного завода мощностью переработки 1 млн тонн в год
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  