Британские тори заранее не уверены в новом лидере. Партию возглавит Кеми Баденох или Роберт Дженрик

06:32 10.10.2024

09.10.2024



Голосование членов Палаты общин показало раскол в партии и слабость кандидатов

Данила Моисеев



Джеймс Клеверли и Том Тугендхат

попрощались с амбициями стать лидером партии.

В Консервативной партии выборы лидера приобрели неожиданный поворот. Во вторник из борьбы выбыл Том Тугендхат, а наибольшее число среди четырех претендентов получил Джеймс Клеверли, неожиданно став фаворитом. Ему уже приписывали место среди двух кандидатов на общепартийное голосование, однако в среду произошла сенсация. Клеверли, лидировавший днем ранее, получил меньшую поддержку, чем Кеми Баденох и Роберт Дженрик. Последние и остались среди претендентов на желанный пост главной оппозиционной партии.

По итогам второго раунда разброс голосов оказался минимальным: Баденох получила 42 голоса, Дженрик – 41. А Клеверли поддержали лишь 37 членов нижней палаты парламента.



Первые два этапа голосования проводились среди депутатов-тори Палаты общин – их 121. Два вышедших в финальный тур кандидата будут бороться за симпатии более широкой публики: голосовать будут все члены партии до конца октября. Результат огласят в начале ноября.



Риши Сунак предпочел не отдавать свой голос за кого-либо из кандидатов – единственный из членов Палаты общин-однопартийцев. Изначально главным претендентом на место бывшего премьера и лидера партии считался Дженрик. На него ставили букмекеры еще к началу осени, которые, правда, не исключали и приход Баденох. Но в конечном счете ко вторнику вперед вырвался Клеверли. С точки зрения регалий и взвешенности подхода он превосходит своих оппонентов: политик успел побывать как главой внешнеполитического ведомства, так и главой МВД.



Правда, в последнем случае перестановка была вынужденной: на место в Форин-офис был назначен бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, и Клеверли тут же перевели вместо позволявшей себе резкие выпады в адрес палестинцев Суэллы Браверман. С этим даже связан забавный казус: Клеверли должен был в ноябре 2023 года лететь в Украину, но из-за резкой перестановки отправился на встречу с полицейскими, где обсуждал вопросы миграции и даже умудрился перепутать ведомство, подчиненное ему (см. "НГ" от 16.11.23).



Собственно, кандидатура Клеверли выглядела довольно выигрышно на фоне его менее опытных оппонентов. К тому же он показал себя "командным игроком". Он довольно спокоен, умеет находить компромиссы и его не клонит "вправо", как Баденох и Дженрика.



Однако высказываются мнения, что лидерство конформистского Клеверли заведет консерваторов в "болото". Часть журналистов местных СМИ даже описывает его как "олицетворение провала центристского направления в партии". Именно он якобы является политиком, которого лейбористы и Реформистская партия Найджела Фараджа будут бояться меньше всего.



В целом ряде британских СМИ вышли статьи, изобличающие Клеверли как "славного парня", но слабого лидера. Например, указывалось, что именно при нем Британия начала переговоры с Маврикием о передаче островов Чагос (см. "НГ" от 08.10.24). Клеверли якобы подумал, что требования ООН о передаче островов африканскому государству были обязательными к исполнению, и запустил процесс переговоров.



Так или иначе, в среду прокатилась кампания, в которой подчеркивалось, что члены Палаты общин во вторник сделали ошибочный выбор. С другой стороны, наличие 39 голосов Клеверли практически гарантировало ему выход в финальный раунд: нужен был лишь один голос, чтобы не стать третьим, и два – чтобы гарантированно и без сомнений попасть в финальный тур.



Однако в итоге часть депутатов-тори передумали. И выбивание Клеверли действительно выглядит как провал идеи консенсуса в партии.