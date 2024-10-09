Израиль расширяет ареал попадания. Нанесен мощный удар по Дамаску

07:08 10.10.2024

В ночь на 9 октября Израиль ударил по району Мезза в Дамаске, где расположены дипломатические объекты Ирана. Минобороны Сирии сообщило о 7 погибших и 11 пострадавших. Согласно предположениям СМИ, целью атаки могло быть как иранское посольство, расположенное в 1 км от места удара, так и высокопоставленные представители ливанской группировки "Хезболла". МИД Сирии осудил атаку, однако, в отличие от дружественных ему Ирана или Ливана, не стал грозить Израилю ответным ударом.



Как сообщило новостное агентство Сирии "Сана", в результате израильского удара по Дамаску пострадала жилая застройка всего района. Агентство отметило, что удар был нанесен тремя ракетами, выпущенными со стороны Голанских высот. Минобороны Сирии сообщило о 7 погибших и 11 раненых.



Саудовский канал "Аль-Хадас" отмечает, что целью атаки могло быть иранское посольство, расположенное в паре кварталов от места удара.



Именно этот посольский комплекс был целью израильской атаки 1 апреля - тогда погибли семь иранских военных советников, в том числе три старших командира Корпуса стражей исламской революции.



Еще одна версия от "Аль-Хадас": Израиль мог целиться по боевикам "Хезболлы", действующим в Сирии.



Позже НКО "Сирийская обсерватория по правам человека" (расположена в Британии) сообщила, что, по ее данным, в результате удара были убиты два члена шиитской группировки. От самой "Хезболлы" и от Дамаска официальных подтверждений этой информации не было.



В сентябре в результате аналогичной атаки на район Мезза был убит Хасан Джаафар Кассир - зять генсека "Хезболлы" Хасана Насраллы, ликвидированного в том же месяце. А 4 октября израильские военные атаковали ключевой погранпереход между Сирией и Ливаном "Аль-Маснаа", поясняя, что "Хезболла" использовала его для транспортировки оружия. Министр транспорта Ливана Али Хами утверждал, что переход использовался исключительно в мирных целях, в том числе для эвакуации ливанских граждан в Сирию. По оценке Международной организации миграции ООН, с 23 сентября по 7 октября из Ливана бежали более 326 тыс. человек, подавляющее большинство - более 271 тыс.- через сухопутные погранпереходы в Сирию.



По данным сирийских СМИ, в целом с января Израиль нанес более 104 ударов по сирийской территории, в результате чего погибли по меньшей мере 296 человек.



И в среду одним ударом по Дамаску дело не ограничилось. Вслед за этим Израиль атаковал юго-западный сирийский город Эль-Кунейтра. В результате погиб один сотрудник сирийских сил безопасности.



МИД Сирии назвал атаку 8 октября "варварским преступлением" против мирного населения. Ведомство подчеркнуло, что "необходимо принять срочные меры по сдерживанию" Израиля, чьи действия грозят обернуться "катастрофическими последствиями" для всего Ближнего Востока.



МИД России также осудил израильский удар. "Кто бы ни был целью атаки, она была совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизбежным жертвам среди ни в чем не повинных людей. И возмутительно, что подобные действия превратились буквально в рутинную практику, применяемую по отношению к Сирии, Ирану, сектору Газа",- заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва, по ее словам, "вновь настоятельно призывает израильскую сторону к уважению суверенитета государств, соблюдению базовых норм международного права".



С аналогичной формулировкой МИД России выступал ровно месяц назад, когда после израильской бомбардировки сирийской провинции Хама 8 сентября погибли 18 человек, 37 получили ранения. Взрывы тогда были слышны и в районе Тартуса, где расположена военная база ВМФ России. Основной целью сентябрьского удара, по-видимому, был военный исследовательский центр в Масиафе. Израильские СМИ сообщили, что комплекс связан с сирийской программой по разработке баллистических ракет. Центром, по некоторым данным, управляет иранский Корпус стражей исламской революции.



Сирия - единственная страна иранской "Оси сопротивления", которая решила не вступать в прямую конфронтацию с Израилем, заявил "Ъ" эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов.



По его словам, нынешний израильский удар по Дамаску и потери среди гражданского населения не изменят политику невмешательства сирийского правительства. Основная причина такого подхода - взятый правительством Башара Асада курс на нормализацию отношений с арабскими столицами. Президент Асад, как считает востоковед, использует нынешнюю ситуацию для восстановления образа гаранта безопасности границы с Израилем.



За сутки Израиль атаковал около 150 объектов "Хезболлы"

Кроме того, продолжает Кирилл Семенов, в Дамаске опасаются усиления израильских атак, учитывая, что целью вполне может стать и высшее руководство Сирии. Немаловажно и то, что вступление страны в конфронтацию с Израилем может стать триггером для активизации повстанцев на севере Сирии. Это стало бы крайне негативным сценарием для сирийских властей.



Эльнар Байназаров