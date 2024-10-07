Е.Сатановский: Заря бесполярного мира

07:47 10.10.2024 7.10.2024

Заря бесполярного мира

Непричесанные мысли по поводу годовщины событий 7 октября 2023 года



ЕВГЕНИЙ САТАНОВСКИЙ

Президент Института Ближнего Востока.



Искушенный читатель наверняка заметил, что автор в заголовке охарактеризовал резню, устроенную боевиками ХАМАС на территории Израиля 7 октября прошлого года, не как теракт, а как "события". Поскольку, по его мнению, единовременная гибель 1462 израильтян, в том числе израильских арабов, большая часть которых являлась мирными жителями, включая стариков, женщин и детей, не говоря уже о 13340 раненых с их стороны и 239 захваченных в плен заложников, в качестве "теракта" охарактеризована быть никак не может.



С учетом того, как именно были убиты эти люди (все, что с ними происходило, зафиксировано на видео самими нападавшими в процессе расправы и выложено в интернет в лучших традициях "Исламского государства" – террористической группировки, запрещенной в РФ, либо попало в руки израильтян после захвата телефонов, на которые производились съемки), речь идет о геноциде. Что полностью объясняет последующую реакцию Израиля и его действия до сего дня. Причем для евреев с учетом воспоминаний о холокосте – не просто о геноциде, а о геноциде в самой жестокой его форме, которую во Вторую мировую войну практиковали в отношении уничтожаемых ими меньшинств (включая поляков) разве что украинские бандеровцы.



Это можно понимать или не понимать, категорически отрицать из каких угодно соображений, в том числе благих, оправдывать или обвинять сам Израиль в "геноциде в Газе" – не суть. Как неважно, что по этому поводу говорят и пишут все те, кто что-то говорят и пишут – от политиков и чиновников тех или иных ведомств до журналистов и политологов, как правило, не имеющих ни малейшего понятия о реальности мира, в котором они живут, включая Ближний Восток. Люди вообще предпочитают существовать в иллюзорном, хотя и комфортном пространстве, где есть международное право, правила цивилизованной игры, законы войны, разоружение, в том числе ядерное, всеобщее благо и прочий набор красивых малоосмысленных теоретических формулировок, не говоря уже о ком-то, способном не только их устанавливать, но и добиваться того, чтобы их выполняли. При этом, как правило, напрочь забывается простейшая формула: как только в результате применения на практике всей этой словесной мишуры людей начинают массово уничтожать, для оставшихся в живых она перестает действовать. Целиком и полностью или, в случае Израиля сегодня, частично – как сложится.



Никаких особых секретов в соответствии с теориями заговора тут нет: понимание того, что ты и все твои родные и близкие или уцелеют, или погибнут самой ужасной смертью: здесь и сейчас, завтра или послезавтра и их никакие советчики и доброхоты не спасут и спасать не будут, до крайности проясняет людям головы (не всем, но многим) и способствует принятию ими решений без оглядки на "мировое сообщество". Оно, помнится, ни армян и греков в Турции в Первую мировую не спасло, ни евреев и цыган во Вторую мировую от Гитлера и их собственных соседей, ни камбоджийцев от "Красных кхмеров", ни хуту и тутси во время геноцида в Руанде, ни югославов, яростно начавших уничтожать друг друга после распада единой страны… То есть понятно, что хорошо одетым, обеспеченным, изъясняющимся на иностранных языках, детально знакомым с правилами этикета людям, поколениями жившим в мире, где они определяют, сидя в Париже, Лондоне и Вашингтоне, а когда-то и в Санкт-Петербурге или Москве, где пройдут какие-либо государственные границы и какие народы должны иметь государства, а каким они не положены, все, излагаемое автором, до крайности несимпатично.



Беда лишь в том, что, если система перестает работать (а она больше не работает – не только на Ближнем Востоке), на нее просто перестают обращать внимание: не до жиру.



Тупик государственности

Именно это в Израиле 7 октября 2023 г. и произошло. Причем осознание того, что никакая внешняя сила, никакие договоренности и соглашения сохранить эту страну и ее население не смогут, если оно само за себя воевать не будет готово с кем и как угодно (что сегодня и происходит в рамках противостояния Израиля с Ираном и его многочисленными союзниками и сателлитами в арабском мире), к израильскому руководству пришло не сразу. Сегодняшний кризис в отношениях Израиля с ООН, в частности, служит ярким свидетельством того, что эта организация в глазах помянутого руководства полностью потеряла кредит доверия и в качестве "честного посредника" более не существует. Что является отнюдь не результатом присутствия на посту премьер-министра этой страны Нетаньяху, при всех его несомненных недостатках, которого готова с потрохами съесть добрая половина израильтян, но длительной истории отношений с ООН, многие агентства и комитеты которой на протяжении десятков лет были зациклены на Израиле. Впрочем, подтвержденное участие ряда сотрудников агентства БАПОР в резне 7 октября, превращение патронируемых этой структурой гражданских объектов в Газе в склады вооружений и боеприпасов, штабные помещения и неотъемлемую часть военизированной инфраструктуры ХАМАС, сыграли в объявлении Антониу Гутерриша в Израиле персоной нон-грата свою роль.



Отдельная тема – школьные учебники, патронируемые ООН, а также система образования, воспитания и СМИ в Газе и на территории, контролируемой ПНА, демонизирующая евреев и Израиль на уровне Третьего рейха, которые практически исключили возможность мирного сосуществования людей, воспитанных в такого рода среде с еврейскими соседями – что и проявилось полностью 7 октября. Что со всем этим делать, никому в Израиле непонятно, поскольку единственный вариант развития событий, который мог бы реализовать на практике идею о Палестинском государстве – построить его рядом с Израилем, а не вместо Израиля (что являлось и является основной идеей ХАМАС, вполне естественной для этой структуры, как части мирового сообщества "Братьев-мусульман", к слову, запрещенных в РФ, что на практике не сказывается на наших отношениях ни с Турцией, возглавляемой Реджепом Тайипом Эрдоганом и Партией справедливости и развития, ни с патронируемым им ХАМАС), под контролем самих израильтян. До интифады "Аль-Аксы" и хамасовской резни 7 октября оно теоретически могло бы существовать в статусе ближневосточного Пуэрто-Рико, как государство, ассоциированное с Израилем, но увы – это время кончилось.



Какие были еще варианты, если не только у Палестинской национальной администрации (ПНА), но и у ХАМАС в Газе, отрицающего право Израиля на существование, единственная ходовая валюта – израильский шекель, а связи с Израилем – возможность существования в регионе, где палестинская экономика не нужна ни Иордании, ни Египту, ни Сирии и Ливану, ни монархиям Залива? Либо – на сколь угодно длительную перспективу полное содержание этого квази-государства внешними спонсорами, будь то ООН (агентство БАПОР де-факто превратило палестинцев в "беженцев первого сорта", обеспечивая их нужды на протяжении десятков лет так, как это не снится всем прочим беженцам планеты, которыми занимается Верховный комиссариат по делам беженцев, но увековечив их статус беженцев на поколения) или Катаром, Турцией и Ираном, как сегодня и выстроено финансирование ХАМАС.



Беда лишь в том, что всем трем помянутым игрокам палестинцы нужны исключительно как силовой инструмент против Сирии (Турция и Катар) или Израиля (Иран, в меньшей степени Турция).



Что проявилось и в ходе гражданской войны в Сирии, и на протяжении всего периода после "соглашений Осло" в Израиле (события 7 октября 2023 г. стали просто кульминацией длительного процесса). При этом строительством Государства Палестина никто, включая чиновников ООН и власти ПНА, никогда не занимался. Борьбой с Израилем – да. Выстраиванием системы контроля за финансами и людьми в сфере своего влияния – да. Получением финансов из любых мыслимых внешних источников и их распилом – да. И более ничем.



К сожалению, единственной идеей, которая на протяжении всего периода времени, начиная с первой интифады, доминировала в израильском истеблишменте, взявшем на вооружение западные, в первую очередь американские, политические догмы, было избавиться от арабов Газы и Западного берега любой ценой, как можно скорее и с минимальными затратами, не забыв о собственном будущем тех еврейских политиков, которые стояли у истоков "процесса Осло" в его развитии. В результате под покровительством израильских спецслужб возник ХАМАС, как альтернатива Организации освобождения Палестины (ООП), а также ПНА. С конца 1980-х гг. практикой на территориях стало физическое уничтожение палестинских нотаблей, взаимодействовавших с Израилем, начиная с деревенских старост-мухтаров, которым было все равно, кто над ними главный начальник – турки, англичане или евреи. Эти люди могли бы составить элиту палестинского государства, но они или перебиты людьми Арафата и ХАМАС, или эмигрировали. Не только начать заново отлаживать отношения с палестинцами, чтобы построить реальное будущее для двух народов (не говоря о де-факто полиэтническом характере палестинского социума, который был проигнорировал англичанами и чиновниками ООН, записавшими в палестинцы чохом всех, кто жил на подмандатной территории, от курдов и цыган до потомков черкесов, чеченцев, крестоносцев и суданских рабов), но и трезво оценить ситуацию и признать свою собственную вину за попытку реализации авантюры "процесса Осло" и ее последствия израильская элита не хочет и не может.



Это приведет на скамью подсудимых всех ныне живущих руководителей страны. Что во многом объясняет действия Нетаньяху относительно Газы и ПНА, поскольку зачистка Газы и Западного берега от террористов параллельно дает возможность скрыть систему коррупционных связей израильской элиты, в том числе силовиков, с лидерами ПНА и ХАМАС.



Внешние игроки

Весь исламский мир публично осуждает Израиль, некоторые из исламских стран ему угрожают (Турция), но никто из тех, кто поддерживает с Иерусалимом дипломатические отношения, их за год войны в Газе не разорвал. Ни одна из этих стран не выразила желания принять беженцев из Газы – даже женщин и детей (особенно характерна здесь жесткая позиция Египта). Большая часть монархий Залива (кроме Катара) и Арабская Республика Египет (АРЕ) заинтересованы в полном разгроме израильтянами ХАМАС, а также каких угодно проиранских группировок региона (включая ливанскую "Хизбаллу" и йеменских хуситов), в чем, насколько можно судить, спецслужбы этих стран Израилю помогают.



В противостоянии с Ираном позиции Израиля прочны на территории ряда его соседей, включая Азербайджан, Иракский Курдистан, ОАЭ, Бахрейн, КСА, etc.



Действующая американская администрация, особенно Госдепартамент и истеблишмент Демократической партии, относятся к Израилю традиционно скептически, а премьера Нетаньяху искренне ненавидят на личном уровне как открытого трамписта. При этом отказать Израилю в поддержке в военном противостоянии с ХАМАС, "Хизбаллой", хуситами и в конечном счете с Ираном в предвыборный период они не могут – это автоматически подарит Трампу победу.



Американцы могут пытаться срывать планы Нетаньяху, организовав слив информации в расчете на то, что противники Израиля подготовятся и тому придется отменить задуманную операцию, как в прошлом дважды делал Барак Обама, в преддверии так и не состоявшихся из-за этого ударов Израиля по ядерным объектам Ирана. Однако, судя по успешной ликвидации Хасана Насраллы, Израиль нашел такой алгоритм информирования американцев о своих намерениях, который не позволяет США срывать его планы. Отношения Иерусалима и Вашингтона точнее всего характеризует ближневосточная пословица: "Быть врагом Америки опасно, но быть ее другом вдвое опаснее".



Тяжкое бремя дружбы

Евгений Сатановский

Американо-израильские отношения переживают не лучшие дни. И это результат не только персонального конфликта двух политиков – Барака Обамы и Биньямина Нетаньяху, но и идейного отчуждения между "новыми левыми" в Вашингтоне и "новыми консерваторами" в Иерусалиме. Союз между США и Израилем пока невозможно разорвать, но все труднее поддерживать.



Либералы Европы могут осуждать Израиль, в погоне за голосами своих избирателей с Ближнего Востока и из Африки, но отказаться присоединиться к США в операциях против хуситов и Ирана, действующих против Израиля, они не могут – точно также, как не могли отказаться поддерживать Украину против России, хотя экономические и геополитические интересы Европы требовали и требуют обратного.



Иран, атаковав Израиль напрямую, сильно подставился, и это может окончиться для Исламской Республики большой региональной войной – не исключено, что она перейдет в ядерную фазу. При этом Иран не мог не продемонстрировать готовность защищать своих клиентов после гибели сейида Насраллы, иначе он терял не только преданность этих людей (никто не будет воевать за патрона, который не готов мстить за своих сателлитов), но и "лицо", что нанесло бы серьезнейший урон геополитическим планам Ирана в регионе.



Вмешиваться в войну Ирана и Израиля, как бы она ни шла, на стороне Тегерана никто не будет. Плодами неизбежного ослабления ее участников воспользуются наиболее амбициозные региональные игроки: Турция (в альянсе с Катаром), ОАЭ (в альянсе с АРЕ) и Саудовская Аравия. При этом арабская пресса дружно, с явным, причем плохо скрываемым удовлетворением отмечает: "евреи сошли с ума", заранее умывая руки.



Россия в настоящий момент балансирует, в информационной сфере встав на сторону Ирана и ХАМАС, но, в отличие от 1960–1980-х гг., не разорвала отношений с Израилем и не выступила против него в военной сфере. При этом традиционно в отечественной политике доминируют представления о нерушимости американо-израильских связей, во многом основанные на том, что Израиль – единственный из партнеров Америки, научившийся влиять на ее политический и экономический истеблишмент, а также настроения значительной части избирателей. На этом основаны весьма далекие от истины идеи о том, что любой противник Соединенных Штатов автоматически является союзником России.



Не вредно помнить, что для аятоллы Хомейни США были "большим Сатаной", но именно наша страна – "Сатаной малым". Как и понимать, что никто из партнеров РФ, включая Турцию, Китай и монархии Залива, не будет жертвовать собственными интересами во имя интересов России, а идея дружбы и сотрудничества, в том числе в военной сфере, с нашей страной на Ближнем Востоке, как правило, заканчивалась тем, что нас в итоге разменивали на американцев. Анвар Садат в Египте здесь был далеко не последним.



Как минимум противостояние Израиля и ХАМАС, сателлитов Ирана и самого Ирана в настоящее время отвлекает США и европейцев от поддержки Украины против России.



Бросить на произвол судьбы Украину США могут легко – это не более чем проект Барака Обамы и его команды. Списать Израиль – нет. Это обрушит слишком многое внутри Америки, в регионе и в мире в целом.



Автор при этом в своих рассуждениях не учитывает наличие в Израиле полуторамиллионной части Русского мира, включая треть миллиона этнических русских, белорусов, татар и прочих членов смешанных семей, а также десятков тысяч людей с гражданством РФ. Он будет искренне рад, если это помешает на сто процентов скопировать ход событий времен СССР, но будучи человеком в возрасте, помнящим ту эпоху, никак не может этого полностью исключить.



Действующий премьер Израиля фанатично предан идее военного конфликта с Ираном, "гибок" в политике в худшем смысле слова и вызывает неприятие доброй половины избирателей своей страны. При этом у него отвратительные отношения с Обамой, плохие с Байденом, хорошие с Трампом и нормальные с Путиным. Любой из его нынешних конкурентов будет много более проамериканским, чем он, в вопросе поддержки Израилем Украины, на чем давно настаивают лидеры демократов, так что лучший для России с точки зрения ее интересов премьер Израиля нам пока явно не светит.



Шаги многополярности

Как следствие: на сегодня большая региональная война на Ближнем Востоке Ирана и Израиля представляется практически неизбежной. Альтернатива – выход обеих стран на взаимное сдерживание по образцу американо-советского времен разрядки, после Карибского кризиса. Роль США, Китая и Индии в качестве посредников здесь скорее всего будет определяющей, хотя участие России не исключено (но маловероятно).



В случае войны вполне вероятен переход ее в ядерную фазу. Поскольку иранский КСИР, используя "Ось сопротивления", явно нащупал ахиллесову пяту Израиля (резня 7 октября 2023 г. в этом Иерусалим полностью убедила), шансов уцелеть, отступив, у еврейского государства мало. При этом война его, как всегда, сплотила, несмотря на традиционную внутреннюю рознь, дошедшую до крайности, следствием чего стал затяжной кризис избирательной системы. Достаточно оценить поток резервистов, включая летчиков, десантников и танкистов, пошедший в Израиль из-за границы из числа постоянно живущих там граждан этой страны.



Палестинское государство есть умозрительная фантазия отцов-основателей Лиги наций, по наследству от нее воспринятая ООН и ставшая одним из опорных столпов деятельности этой организации.



Оно превратилось в основу многомиллиардных афер, стало лозунгом и является такой же реальностью, как построение коммунизма или гонка за линией горизонта. Как к нему и к самим палестинцам относятся на самом деле в арабском мире – тема особая. После проблем с ними Насера в Египте, попытки свержения короля и "Черного сентября" в Иордании, гражданской войны и Фатхлэнда в Ливане, открытой поддержки ООП захвата Садамом Кувейта, изгнания вдовы Арафата из Туниса, предательства ХАМАС Асада в Сирии… Не очень понятно, почему в этом процессе чего-то требуют от Израиля, притом, что никто в мире этого государства никогда не строил, создав фикцию, которая по умолчанию принимается "мировым сообществом" "как бы всерьез", подорвав статус ООН в качестве структуры, на которую вообще нужно обращать внимание. Что, понятно, обижает тех, кто в ней годами и десятилетиями трудился и к этой работе привык, но увы, в мире нет ничего вечного – ООН умирает. Благо американские идеи реформирования этой почтенной богадельни выхолащивают ее послевоенную суть и обнуляют нашу в ней роль, вес и возможности.



И наконец. Мир, с точки зрения автора, входит в стадию "идеального шторма", который объясняется тремя наложившимися друг на друга процессами.



Первый – новое Великое переселение народов. Десятки миллионов человек из Азии, Африки, Латинской Америки и с Ближнего Востока движутся с Глобального Юга на Глобальный Север – в гости к "золотому миллиарду" (и к нам в Россию тоже). При этом нам с нашими среднеазиатскими и закавказскими мигрантами еще очень и очень везет. По сравнению с теми, кто едет в США из Южной Америки и с Карибских островов или в Европу из Африки, Азии и с Ближнего Востока – это британские лорды, а проблемы с ними – сущие пустяки, которые можно решить, если правильно работать, а не имитировать бурную деятельность.



Второй – Мировая революция: та самая, по Марксу – Энгельсу, которая должна была начаться после глобализации (она как раз в мире и прошла), с отмиранием классического государства и заменой его общественными организациями и движениями (что мы в США и Западной Европе как раз и видим), за которыми стоят никем не избранные и зачастую никому не известные люди, начавшаяся с США и Великобритании. Не случайно ни о каких революциях того типа, которые они предсказывали, классики марксизма ни в России, ни в Китае, странах патриархально-аграрных, и не помышляли – это их Владимир Ильич и Мао Цзэдун решили при своей жизни немного подправить… Только те классы в этой революции, которые хотят построить свой, новый мир, разрушив до основания старый, в котором мы пока что живем – никакие не пролетарии (их и в Октябрьскую революцию в руководстве ВКП (б) было до крайности мало, все больше обедневшие дворяне и разночинцы с образованием), а различные секс-меньшинства, этнические и расовые лобби и так называемые "болтающие классы". Ну, а во главе – сверхбогатые владельцы СМИ и социальных сетей (большой привет нашим олигархам из 1990–2000-х).



Третий – очередная мировая война, которая давно идет полным ходом, только в ядерную фазу пока не перешла. И тут главное слово – ПОКА. Причем движущих сил у нее, ориентирующихся на передел мира, пока что заметно две: политический ислам, который мы из вежливости и нежелания оскорблять мусульман как таковых, называем исламизмом, и заботливо выпестованный в рамках либеральной демократии западного типа в США, Канаде и Европе, отреформированный и воскресший на той же Украине и в Прибалтике, фашизм. Оба действуют в настоящее время на широчайшем поле, воюя и против нас (зачастую вместе, как в Крыму и на Донбассе), и против Израиля, и против Китая и Индии (далеко не в одних СУАР или Кашмире). Специфика войны против Израиля породила гибрид этих идеологий, который еще в 1990-е один умный знакомый автора назвал "исламофашизмом", в рамках которого во всех бедах этого мира, особенно в проблемах мусульман, виноваты евреи и в первую очередь израильтяне.



Это и есть многополярный мир. Или, если угодно, мир бесполярный. Все против всех, каждый сам за себя, никто никаких правил не соблюдает. Нравится это, не нравится – чего жаловаться на зеркало, коли рожа у этого самого нового мира, зарю которого мы без малейшего удовольствия наблюдаем, такая кривая? По Украине все это более чем видно и по тому, что вокруг России происходит. По Израилю и всему, что с ним связано. И тут кто не спрятался, автор не виноват – он как акын в степи, что видит, то и поет. Хотели многополярности – будет она нам. А кем и чем в этом мире мы будем – или НЕ будем, только от нас зависит. Как и то, чем будет Израиль – или его вообще не будет, что тоже вполне вероятно. Да и Ирана это тоже касается – и не только его…



Автор: Евгений Сатановский, президент Института Ближнего Востока

7.10.24 Источник - globalaffairs.ru

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