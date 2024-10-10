"Туркестан" вместо "Центральной Азии": в школах Турции меняют историю

08:06 10.10.2024

10 октября 2024

Министерство национального образования Турции вносит изменения в школьную программу по истории: термин "Центральная Азия" будет заменен на "Туркестан", сообщает Orda.kz со ссылкой на TRT.



Этот шаг, по мнению экспертов, направлен на укрепление национальной идентичности и тюркского единства среди поколений.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность инициативы, заявив, что Турция и тюркские страны будут работать вместе для достижения общего будущего.



"Мы будем плечом к плечу делать следующий период эпохой тюрков, распространяя наше видение "Века Турции" на всю Организацию тюркских государств",

отметил президент.

Профессор Ахмет Ташагыл объяснил историческое значение слова "Туркестан", напомнив, что оно использовалось для обозначения родины тюрков на протяжении веков. Он добавил, что термин "Центральная Азия" появился лишь во второй половине XIX века в результате русского влияния.



Эксперты также подчеркивают, что изменение является частью более масштабной стратегии по созданию общей истории, литературы, карт и алфавита для тюркского мира.



Ранее страны тюркского мира утвердили единый тюркский алфавит, состоящий из 34 букв на основе латиницы.