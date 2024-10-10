Нефтяные качели: Россия или будет купаться в нефтедолларах, или окажется с дырой в бюджете, - СП

09:04 10.10.2024

10 октября 24



Эксперты не могут решить, что ждет "черное золото" - рост до 100 долларов или обвал до 40

Анна Седова

Нефтяные качели: Россия или будет купаться в нефтедолларах, или окажется с дырой в бюджете

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Дмитрий Голубовский Станислав Митрахович



Нефтяной рынок последнюю неделю кидает из одной крайности в другую. После очередного витка обострения на Ближнем Востоке эксперты то дают прогнозы о дефиците нефти и резком скачке цен до 100−150 долларов за баррель, то предсказывают падение спроса и обвал цены до 40 долларов.



В чем-то аналитиков можно понять - сейчас на "черное золото" действуют разнонаправленные факторы. Среди них - геополитическая нестабильность на Ближнем Востоке, действия стран ОПЕК+, экономическая политика США и Китая и другие моменты.



Всю последнюю неделю цены на нефть росли и превысили 80 долларов за баррель Brent, однако во вторник, 8 октября, тренд внезапно развернулся - сырье подешевело до 77,4 (или почти на 4,5%) всего за день после публикации о том, что запасы сырой нефти в США значительно выросли. Тем не менее, в ближайшие дни "черное золото" может продолжить кидать из стороны в сторону.



Среди ключевых факторов роста цен - вероятность эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Кайл Шостак, директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors, отмечает, что в случае обострения и удара Израиля по нефтяным объектам Ирана, рынок может испытать шок, что подтолкнет цены к 100 долларам за баррель и выше (самые апокалиптичные предсказания - перекрытие Ормузского пролива, через который проходит четверть всей мировой нефти, и цены по 200 долларов за баррель).



Но есть и противоположные сценарии. Например, Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США обещает резко увеличить добычу нефти в стране, что может привести к снижению мировых цен.



Подобные действия США могут вызвать цепную реакцию на рынке. В ответ на увеличение добычи в Америке Саудовская Аравия может вновь начать борьбу за долю рынка, как в середине 2010-х годов, когда цена нефти падала до 35−40 долларов за баррель. Это окажет серьезное давление на страны, зависимые от экспорта углеводородов. Естественно, включая и Россию, чей бюджет чувствителен к колебаниям цен ниже 50 долларов за баррель.



Экономические проблемы Китая также вносят свою лепту в неопределенность на нефтяном рынке. Одной из причин снижения цен называют сомнения в перспективах восстановления китайской экономики. Поэтому неудивительно, что прогнозы экспертов остаются противоречивыми. Аналитики, с которыми поговорила "СП", считают, что истина где-то посередине.



- Я считаю, что цены на нефть в среднесрочной перспективе останутся примерно там же где, сейчас, то есть в районе 70−80 долларов за баррель, - предполагает эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. - Да, с одной стороны, идет обострение на Ближнем Востоке. Но с другой, мы явно видим, что власти США его всеми силами сдерживают. Потому что взлет цен на нефть приведет к взлету цен на бензин, а это очень неприятно для правящей партии, у которой и так не все гладко накануне выборов президента.



Конечно, мы не знаем, как именно будет развиваться ситуация, возможно, конфликт и дальше будет разгораться, и тогда цены продолжат расти. Но я бы на это не ставил. Ходят упорные слухи, что саудиты недовольны тем, как уменьшилась их доля на рынке, и готовы отказаться от добровольного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+.



Эти два фактора будут балансировать рынок в будущем - вероятность обострения ситуации на Ближнем Востоке и возможность того, что арабы будут продавать больше нефти. Поэтому, скорее всего, она так и будет "жить" в районе 70 за доллар.



"СП": А при каком сценарии цены на нефть все же могут рухнуть?



- Это возможно, если американская экономика войдет в полноценную рецессию, чего пока не просматривается. Если кризис в США будет серьезным, нефть может упасть, но не до 40 долларов, а, скорее, в район 55−60 долларов за баррель Brent.



Что касается Китая, там, на самом деле, уже идет рецессия, просто ее маскируют статистикой. Если у нас в августе загрузка портов упала на 3% к прошлому году, это о многом говорит. Китайская экономика существенно охлаждается, но пока на цены это сильно не влияет. Во-первых, потому что есть спрос у Индии, во-вторых, потому что главный фактор здесь все же Штаты. Китай ориентируются на денежно-кредитную политику США. Если Федрезерв и дальше продолжит ее смягчать, китайцы любой свой кризис зальют деньгами.



"СП": Значит, особых потрясений ждать не стоит?



- В принципе, ничего особо хорошего в мировой экономике сейчас не происходит. И если бы не было ближневосточной ситуации, я бы поставил на снижение цен на нефть. Но нужно понимать, что цены и так очень низкие. Это только кажется, что 75 долларов за баррель - это дорого. Учитывая инфляционную волну последних лет, нынешние цены - это как нефть по 15 долларов в 90-е годы. Куда дальше падать? Это возможно в случае тяжелого кризиса, но на мой взгляд это не очень вероятно. Цена может уйти на 70, но вряд ли упадет ниже.



Тем более, что кто бы ни пришел к власти в США, он будет печатать деньги и наращивать бюджетный дефицит, доллар в следующем году будет слабеть. Напомню, что до момента эскалации между Израилем и Ираном на рынке нефти царил рекордный пессимизм. Тем не менее, продавить уровень в 70 долларов за баррель так и не получилось. Сейчас произошел отскок, возможно, нефть снова опустится до 70, но легко пройти этот уровень не получится.



Похожее мнение высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.



- Сейчас прогнозы по рынку нефти очень быстро меняются. Самое смешное, что инвестбанки, которые считают, что они лучше всех прогнозируют ситуацию, тут же пересматривают свои собственные предсказания, как только тренд начинает меняться. Хотя нужно признать, что предугадать ситуацию сейчас действительно сложно.



На Ближнем Востоке царит военно-политическая нестабильность, которая добавляет несколько долларов премии к основным сортам нефти типа Brent. Но эта нестабильность пока не выливается в существенные боевые столкновения, стороны стараются удержаться от эскалации. Иран действует достаточно мягко, как и Израиль, который, по всей видимости, сдерживают США перед выборами. Поэтому больше чем на несколько долларов цены на нефть из-за этого фактора вряд ли вырастут.



"СП": Из-за чего еще цены могут вырасти или упасть?



- Самый "свежий" фактор - это ураган во Флориде, который может привести к тому, что производство нефти в Мексиканском заливе будет нарушено и цены временно немного пойдут вверх.



Более фундаментальный фактор в том, что будет происходить с добычей нефти в ОПЕК+ и за ее пределами. Пока что ОПЕК+ соблюдает свои обязательства по сокращению добычи, но в других регионах и странах такого сдерживания нет. Тем же американцам никто не мешает наращивать добычу нефти. Есть еще Бразилия, которая участвует в ОПЕК+, но никаких ограничений не имеет. Это не очень честный формат участия, немного похожий на политику безбилетника в автобусе, за проезд которого заплатили другие.



Возникает вопрос, будет ли ОПЕК+ и дальше соблюдать свои договоренности или пересмотрит их, чтобы не терять долю на рынке. Если соглашение будет держаться, скорее всего, можно ожидать роста цен на нефть. Если же ОПЕК+ начнет соревноваться за долю рынка, начнется снижение.



Подытоживая, пока ближневосточная напряженность не стихнет, цены на нефть будут держаться в диапазоне 70−80 за баррель. После этого возможно снижение на несколько долларов.