 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.10.2024
11:20  Кайхан Барзагер: Иран: чувствительные вопросы нацбезопасности
11:19  Посланцы Ким Чен Ына: Идеи чучхе уже пора переводить на украинскую мову
11:17  Как сохранить ягнобский язык?
11:14  Русофобские учебники истории в республиках Средней Азии создавались на основе советских учебных пособий
11:09  Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую, - Вл.Скачко
11:07  Букет угроз: власти Белоруссии обвинили оппозицию в новом заговоре, - И.Кармазин
11:06  Успехи ВС РФ в Курской области и Торецке

11:01  Второй фронт был нужен, но не раньше 44-го, - П.В.Густерин
10:56  Каким может быть формат присоединения Турции к БРИКС? - Седат Эргин
10:38  Бишкек. Суд над журналистами группы Болота Темирова: Двое получили сроки, двое - освобождены под пробацию, остальные оправданы
10:30  Эммануэль Тодд: если Украина проиграет, НАТО развалится
10:17  Петр Акопов: Эрдоган сделал опасный шаг. "Великий Туран" собирается...
10:15  Рон Пол: США собрались воевать с Ираном - себе в ущерб и без всяких реальных оснований
09:04  Нефтяные качели: Россия или будет купаться в нефтедолларах, или окажется с дырой в бюджете, - СП
08:06  "Туркестан" вместо "Центральной Азии": в школах Турции меняют историю
07:54  Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды - разобраны первые 125 домов
07:47  Е.Сатановский: Заря бесполярного мира
07:08  Израиль расширяет ареал попадания. Нанесен мощный удар по Дамаску
06:32  Британские тори заранее не уверены в новом лидере. Партию возглавит Кеми Баденох или Роберт Дженрик
01:58  Легким движением руки. Российский газ в украинской трубе превратится в азербайджанский, - С.Гамова
01:47  Глава Верховного суда Кыргызстана Замирбек Базарбеков написал заявление об уходе с должности
01:37  Умные деньги и честные сделки: как цифровой тенге изменит сферу финансов в Казахстане
01:25  Холодная волна: США исключили переговоры с Россией по Украине, - Л.Самуна
01:23  Российские пограничники уходят с армянской границы: охранять кордоны Армения будет самостоятельно, - МК
01:20  Ураган "Милтон" сдул Байдена из Рамштайна и отменил дальнобойные удары Украины по России, - СП
01:02  Крупнейшая нефтегазовая компания Узбекистана создала "дочку" для участия в атомных проектах
00:49  "Быть или не быть…" транзиту российского газа через Украину, - Е.Волков
00:45  Генерал Ким не против отправить северокорейских бойцов на помощь России
00:41  Выборы дороже: политолог Марков раскрыл причины отмены "Рамштайна" и "саммита мира"
00:34  Момент истины: США отказались от прямых переговоров по Украине, - К.Стрельников
00:24  Лидер "Хамаса" скорее жив, чем мертв. Яхья Синвар возобновил контакты
00:21  В карельской колонии найдено тело "короля Казахстана" Лехи Семипалатинского (Айткали Маймушева)
00:18  Законопроект об аресте имущества релокантов разработали в Татарстане
00:01  Иранский шах 2.0 - насколько сейчас это реально, - Станислав Тарасов
00:00  Глава Кыркабмина Акылбек Жапаров прибыл с визитом в Мюнхен
Среда, 09.10.2024
21:53  Президент Белоруссии удостоился первого имперского ордена
21:41  В Ташкенте запустили государственное медицинское страхование
19:34  "Московский договор" с Азербайджаном откроет путь Армении в НАТО, - СП
18:28  Израиль зафиксировала залп из 90 ракет со стороны Ливана
17:15  Оправленные на плаху: Бойцы ВСУ массово гибнут в "курской ловушке", организованной российской армией, - С.Ищенко
16:58  Александр Марлинский: Зверодети. Почему квадроберов становится больше и когда они сгинут
13:27  Анушервон Хакимов: Политические процессы в Таджикистане: внешняя политика и финансирование Рогунской ГЭС
12:22  Америка передумала воевать, - Кирилл Стрельников
12:18  Имидж Лондона пострадал после возврата островов Чагос. А король-то - вялый.., - Данила Моисеев
12:16  Аналитические центры Центральной Азии: университетские и академические организации (обзор от ИАЦ МГУ)
12:10  Бывшую "дочку" Сбера в Казахстане продали катарскому Lesha Bank
11:22  Почему задерживаются зарплаты учителям в Узбекистане
11:19  Создан "Центр оценки руководящих кадров" в Узбекистане. По адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, дом 55
10:53  Нательные полумесяцы у российских мусульман, - П.В.Густерин
10:50  Содружеский долг. Чем обязаны друг другу лидеры стран СНГ, - репортаж А.Колесникова с саммита в Москве
10:44  Илон Маск начал главный этап своего плана мести. На выборы, вместе с Трампом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Рон Пол: США собрались воевать с Ираном - себе в ущерб и без всяких реальных оснований
10:15 10.10.2024

Неоконсерваторы хотят добиться войны на Ближнем Востоке, которая для Америки абсолютно нелегитимна
Рон Пол

На выходных глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль, чтобы "скоординироваться" с израильскими военными и спланировать удар по Ирану.

Задумайтесь на секунду: один из самых высокопоставленных офицеров армии США планирует в чужой стране войну против третьей страны, а подпитывать эту войну будет американское оружие, американская разведка и доллары американских налогоплательщиков.

Нападала ли эта третья страна - Иран - на США, угрожала ли американцам? Нет. Что такого сделал Иран, что оправдывает командующего CENTCOM, который для планирования войны (возможно, Третьей мировой) пустил в ход возможности американских военных?

Вот что: Иран ответил на израильские авиаудары, в том числе на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Именно беспрецедентная ракетная атака Израиля на Тегеран запустила эту цепь эскалации, но мало кто сможет узнать об этом из СМИ. Военная лихорадка между Израилем и Ираном не просто не имеет к нам никакого отношения: наша растущая вовлеченность в этот конфликт фактически вредит нашим национальным интересам в ближневосточном регионе.

После трех лет разрушительной и бесплодной прокси-войны, которую мы вели против России на Украине, последнее, что нам нужно - еще одна война на Ближнем Востоке, тем более против Ирана. И не сомневайтесь, войну мы получим.

Нынешняя администрация даже предложила "компенсировать" Израиль оружием и дипломатической поддержкой, если в Иране он поразит те цели, которые укажут США, и не тронет другие.

Представьте себе, что Китай отправил военных в Иран, чтобы заплатить Тегерану за то, чтобы тот поразил некоторые цели в США, а другие оставил в целости и сохранности. Мы решили бы, что против нас ведет войну Иран? Китай? Или обе страны сразу?

Объявил ли Конгресс войну Ирану? Или, по крайней мере, санкционировал войну? Нет. Объяснила ли нам нынешняя администрация, почему американцы, пострадавшие от разрушительного урагана "Хелен", оказались предоставлены сами себе (ведь нам нужно тратить миллиарды на войну, которая нас не касается)? Нет. Неоконсерваторы добивались этой войны десятилетиями, а Америка у них всегда на последнем месте.

Из-за этой войны мы станем несвободнее, незащищеннее и сильно беднее. Не будет вообще никаких выгод, сплошные оборотные стороны.

Даст ли администрация Байдена/Харрис зеленый свет Израилю на разрушение нефтегазового комплекса Ирана и его энергетических объектов? Если да, тогда среднестатистический американец, который и так страдает от высокой инфляции и экономического спада, начнет платить на порядок больше не только за бензин, но и за все остальное.

Подумайте о стоимости доставки и грузоперевозок и о каждом аспекте нашей жизни, который зависит от мировых цен на энергоносители. Это станет экономической катастрофой для американцев, к выгоде чужой страны. И это они называют патриотизмом?

Убаюканные непрерывной пропагандой СМИ, мы как сомнамбулы идем к катастрофической войне. Из нашей экономики выкачают новые миллиарды долларов, в этом безумии будет погублено еще больше невинных жизней. Прошла почти четверть века, а мы все еще не усвоили уроки 11 сентября.

Когда мы отправляемся за границу сеять хаос и разрушения среди чужого населения, которое не причинило нам вреда, мы создаем себе врагов, которые будут искать мести. Мы вредим сами себе. И мы рискуем получить ответный удар. Пора противостоять этой надвигающейся войне - и делать это прямо сейчас!

Автор: Рональд Эрнест "Рон" Пол - Ronald Ernest "Ron" Paul - американский политик, бывший член Палаты представителей от Республиканской партии США. Перед выборами 2008 г. был претендентом на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии. 13 мая 2011 г. официально объявил, что будет бороться за выдвижение в кандидаты от Республиканской партии на выборах президента США в 2012 году.

Перевод Анны Полуниной

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728544500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев обратился к молодым религиозным лидерам
- Закон по реформированию судебной системы прошел второе чтение в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Транзит российского газа обсудили вице-премьер Казахстана с главой "Газпрома"
- Расширение поставки критических минералов и металлов: встреча с Торговой миссией США
- В 2023 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 189 953 тенге
- Вынесен приговор по делу о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
- КТЖ в ходе внутренних проверок выявило факты хищения денежных средств в дочерней организации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  