Рон Пол: США собрались воевать с Ираном - себе в ущерб и без всяких реальных оснований

10:15 10.10.2024

Неоконсерваторы хотят добиться войны на Ближнем Востоке, которая для Америки абсолютно нелегитимна

Рон Пол



На выходных глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла прибыл в Израиль, чтобы "скоординироваться" с израильскими военными и спланировать удар по Ирану.



Задумайтесь на секунду: один из самых высокопоставленных офицеров армии США планирует в чужой стране войну против третьей страны, а подпитывать эту войну будет американское оружие, американская разведка и доллары американских налогоплательщиков.



Нападала ли эта третья страна - Иран - на США, угрожала ли американцам? Нет. Что такого сделал Иран, что оправдывает командующего CENTCOM, который для планирования войны (возможно, Третьей мировой) пустил в ход возможности американских военных?



Вот что: Иран ответил на израильские авиаудары, в том числе на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.



Именно беспрецедентная ракетная атака Израиля на Тегеран запустила эту цепь эскалации, но мало кто сможет узнать об этом из СМИ. Военная лихорадка между Израилем и Ираном не просто не имеет к нам никакого отношения: наша растущая вовлеченность в этот конфликт фактически вредит нашим национальным интересам в ближневосточном регионе.



После трех лет разрушительной и бесплодной прокси-войны, которую мы вели против России на Украине, последнее, что нам нужно - еще одна война на Ближнем Востоке, тем более против Ирана. И не сомневайтесь, войну мы получим.



Нынешняя администрация даже предложила "компенсировать" Израиль оружием и дипломатической поддержкой, если в Иране он поразит те цели, которые укажут США, и не тронет другие.



Представьте себе, что Китай отправил военных в Иран, чтобы заплатить Тегерану за то, чтобы тот поразил некоторые цели в США, а другие оставил в целости и сохранности. Мы решили бы, что против нас ведет войну Иран? Китай? Или обе страны сразу?



Объявил ли Конгресс войну Ирану? Или, по крайней мере, санкционировал войну? Нет. Объяснила ли нам нынешняя администрация, почему американцы, пострадавшие от разрушительного урагана "Хелен", оказались предоставлены сами себе (ведь нам нужно тратить миллиарды на войну, которая нас не касается)? Нет. Неоконсерваторы добивались этой войны десятилетиями, а Америка у них всегда на последнем месте.



Из-за этой войны мы станем несвободнее, незащищеннее и сильно беднее. Не будет вообще никаких выгод, сплошные оборотные стороны.



Даст ли администрация Байдена/Харрис зеленый свет Израилю на разрушение нефтегазового комплекса Ирана и его энергетических объектов? Если да, тогда среднестатистический американец, который и так страдает от высокой инфляции и экономического спада, начнет платить на порядок больше не только за бензин, но и за все остальное.



Подумайте о стоимости доставки и грузоперевозок и о каждом аспекте нашей жизни, который зависит от мировых цен на энергоносители. Это станет экономической катастрофой для американцев, к выгоде чужой страны. И это они называют патриотизмом?



Убаюканные непрерывной пропагандой СМИ, мы как сомнамбулы идем к катастрофической войне. Из нашей экономики выкачают новые миллиарды долларов, в этом безумии будет погублено еще больше невинных жизней. Прошла почти четверть века, а мы все еще не усвоили уроки 11 сентября.



Когда мы отправляемся за границу сеять хаос и разрушения среди чужого населения, которое не причинило нам вреда, мы создаем себе врагов, которые будут искать мести. Мы вредим сами себе. И мы рискуем получить ответный удар. Пора противостоять этой надвигающейся войне - и делать это прямо сейчас!



Автор: Рональд Эрнест "Рон" Пол - Ronald Ernest "Ron" Paul - американский политик, бывший член Палаты представителей от Республиканской партии США. Перед выборами 2008 г. был претендентом на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии. 13 мая 2011 г. официально объявил, что будет бороться за выдвижение в кандидаты от Республиканской партии на выборах президента США в 2012 году.



Перевод Анны Полуниной