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Эммануэль Тодд: если Украина проиграет, НАТО развалится
10:30 10.10.2024

UnHerd
Великобритания
10 октября 2024
Роб Лауни (Rob Lownie)

НАТО распадется, если Украина проиграет России, цитирует французского историка Эммануэля Тодда Unherd. Если Россия потерпит поражение, подчинение Европы американцам продлится еще век, но если проиграет Украина, НАТО развалится, а Европа останется свободной, заявил Тодд.

Эммануэль Тодд давно предсказывает крах западного порядка
НАТО распадется, если Украина проиграет России, заявил французский историк и интеллектуал Эммануэль Тодд. В интервью итальянской газете Corriere di Bologna на этой неделе Тодд заявил, что "если Россия потерпит на Украине поражение, подчинение Европы американцам продлится еще век", но если кампания Киева при поддержке США потерпит неудачу, "НАТО развалится, а Европа останется свободной".

Эти комментарии прозвучали в ходе рекламного тура в поддержку итальянского издания книги Тодда "Поражение Запада", в которой автор говорит об упадке западного мира и утверждает, что европейские державы впадают все в более глубокую зависимость от США. По его мнению, конфликт на Украине лишь подчеркнул этот недуг. В интервью Corriere di Bologna он назвал фактом, что украинская армия отступает и что ей "трудно пополнять ряды", добавив, что "западные экономические санкции больнее ударили по европейской экономике, чем по российской".

В начале прошлого года Тодд провозгласил начало третьей мировой. В интервью итальянской газете мыслитель подчеркнул, что исход украинского конфликта "решит судьбу Европы". Он утверждал, что у Владимира Путина "не будет ни средств, ни желания расширяться дальше, как только будут восстановлены границы докоммунистической России" и что "фантазии Запада о российской экспансии в Европу" с точки зрения серьезного историка "просто смехотворны". Он добавил: "Психологический шок, который подстерегает европейцев, кроется в осознании того, что НАТО существует не для того, чтобы нас защищать, а чтобы нас контролировать".

Тодд также утверждал в интервью, что высшее руководство Америки всячески поощряло эскалацию украинского конфликта, чтобы "еще глубже вбить клин между Россией и Германией". По словам французского историка, "заставить русских ввести войска, чтобы предотвратить фактическую интеграцию Украины в НАТО" изначально было для Вашингтона "большим дипломатическим успехом". Но он считает, что Германия и Россия рано или поздно восстановят подорванные отношения, а "американский контроль над Европой будет уничтожен".

Более двух десятилетий назад Тодд написал книгу "После империи. Pax Americana - начало конца", в которой утверждал, что экономическая, дипломатическая и военная гегемония США уже идет на спад. В книге "Поражение Запада", опубликованной на французском языке в начале этого года, историк предположил, что "по мере ослабевания ее мощи американская система в итоге все сильнее обременяет свои протектораты, которые остаются последними опорами ее власти". Рассуждая об украинском конфликте, он сказал в новом интервью: "Мы, Запад, спровоцировали этот конфликт и проиграли его, и с этим поражением мы потеряли и власть над миром".

На вопрос Corriere di Bologna, предпочел бы он жить в России или в Западной Европе, Тодд ответил: "Либеральная олигархия для меня не представляет практических проблем. По сути, я всего лишь диссидент от интеллектуальной олигархии". Подчеркнув, что он останется во Франции "до тех пор, пока ее режим не станет фашистским или расистским", он признался, что не намерен переезжать в США, поскольку они "скатывается к чему-то еще худшему, чем либеральная олигархия". И это что-то, по мнению Тодда, - "нигилизм".

Источник - inosmi.ru
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