Бишкек. Суд над журналистами группы Болота Темирова: Двое получили сроки, двое - освобождены под пробацию, остальные оправданы

10:38 10.10.2024

Ленинский районный суд Бишкека 10 октября вынес приговор в отношении задержанных журналистов "Айт Айт Десе" и "Темиров Live".



По данным журналиста Болота Темирова, его супруга Махабат Тажибек кызы приговорена к 6 годам лишения свободы. Их сына определили в соцзащиту.



Журналиста Азамата Ишенбекова приговорили к 5 годам тюрьмы, Айке Бейшекееву и Актилека Капарова к 3 годам пробации каждого.



Все они находились под стражей в СИЗО-1.



Другие фигуранты дела оправданы:



- Тыныстан Асыпбеков;



- Сайпидин Султаналиев;



- Жоодар Бузумов;



- Максат Тажибек уулу;



- Жумабек Турдалиев;



- Акыл Орозбеков;



- Сапар Акунбеков.



МВД информировало, что 30 декабря 2023 в ходе мониторинга Сети на страницах "Айт Айт Десе" и "Темиров Live" обнаружена информация, призывающая к массовым беспорядкам. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были задержаны 11 журналистов.