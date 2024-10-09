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|Бишкек. Суд над журналистами группы Болота Темирова: Двое получили сроки, двое - освобождены под пробацию, остальные оправданы
10:38 10.10.2024
Ленинский районный суд Бишкека 10 октября вынес приговор в отношении задержанных журналистов "Айт Айт Десе" и "Темиров Live".
По данным журналиста Болота Темирова, его супруга Махабат Тажибек кызы приговорена к 6 годам лишения свободы. Их сына определили в соцзащиту.
Журналиста Азамата Ишенбекова приговорили к 5 годам тюрьмы, Айке Бейшекееву и Актилека Капарова к 3 годам пробации каждого.
Все они находились под стражей в СИЗО-1.
Другие фигуранты дела оправданы:
- Тыныстан Асыпбеков;
- Сайпидин Султаналиев;
- Жоодар Бузумов;
- Максат Тажибек уулу;
- Жумабек Турдалиев;
- Акыл Орозбеков;
- Сапар Акунбеков.
МВД информировало, что 30 декабря 2023 в ходе мониторинга Сети на страницах "Айт Айт Десе" и "Темиров Live" обнаружена информация, призывающая к массовым беспорядкам. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого были задержаны 11 журналистов.