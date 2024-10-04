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Каким может быть формат присоединения Турции к БРИКС? - Седат Эргин
10:56 10.10.2024

Hürriyet
Турция
04 октября 2024

Каким может быть формат присоединения к БРИКС?
Hürriyet: Турция может присоединиться к БРИКС в качестве "страны-партнера"

В Турции гадают, в каком формате страна присоединится к БРИКС, пишет Hürriyet. Среди возможных вариантов - полноформатное членство и статус государства-партнера. Неизвестно, на какую категорию членства подала заявку Анкара, а ее официальные лица предпочитают обходиться общими фразами.

Седат Эргин (Sedat Ergin)

Вопрос о том, какую форму примет вопрос о членстве Турции в БРИКС во главе с Россией и Китайской Народной Республикой, становится все более интригующим.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в заявлении в прошлую субботу, 28 сентября, довольно отстраненно отнесся к присоединению новых стран к БРИКС в статусе "полноправного члена", а вместо этого остановился на таких категориях, как "страна-партнер", что еще больше вывело на первый план проблемы, связанные с этим вопросом.

Дискуссии на эту тему уже сейчас привлекают все взоры к участию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в саммите БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

Однако, чтобы оценить споры по этому вопросу, нам сначала нужно коротко вспомнить предысторию.

Впервые о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС, сообщило 2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на некоторые "источники" в Анкаре. Затем, согласно агентству "ТАСС", 4 сентября советник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил: "Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС, будем рассматривать".

Примечательно, что эти заявления и новости, свидетельствующие о том, что заявка была подана, не были опровергнуты.

Тем временем официальный представитель Партии справедливости и развития (ПСР) Турции Омер Челик (Ömer Çelik) 3 сентября отметил: "Наш президент уже несколько раз заявлял о том, что мы хотим стать членом БРИКС. Наш запрос в этом отношении ясен, процесс идет... Наш президент четко заявил, что Турция хочет принять участие во всех этих важных платформах, включая БРИКС".

Есть еще один интересный момент. До сентября турецкие официальные лица выражали цель Анкары относительно БРИКС не категорией "членство", а больше такими общими понятиями, как "развитие сотрудничества", "исследование возможностей сотрудничества".

*

Важны также некоторые шаги, предпринятые министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом (Hakan Fidan). Фидан во время своего визита в Китай, выступая в аналитическом центре в Пекине 3 июня, заявил, что "Турция, хотя и состоит в таможенном союзе с ЕС, изучает новые возможности сотрудничества с различными партнерами на разных платформах, таких как БРИКС".

Затем Фидан 11 июня отправился в Нижний Новгород и принял участие во встрече, организованной министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на правах временного председательства России в БРИКС, вместе с коллегами из группы стран, проявляющих интерес к этой организации. За этим в тот же день последовал визит Фидана в Москву и его встреча с Владимиром Путиным в Кремле.

В заявлении во время переговоров с Фиданом, которое было размещено на сайте Кремля, Путин отметил: "Мы приветствуем интерес Турции к работе БРИКС. Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения".

Следует заметить, что Путин тоже вместо членства упомянул об "интересе Турции к работе БРИКС".

Точно так же Фидан в ходе этого визита, выступая перед журналистами, не затронул такой вопрос, как "членство" в БРИКС.

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И вдруг в начале сентября советник Путина внезапно объявил, что Турция подала заявку на "полноформатное членство".

По-прежнему остается неясным один момент: когда и по какому каналу была подана эта заявка. Может быть, во время июньского визита Фидана в Кремль?

Конечно, есть и другие вопросы, которые ждут ответа. Была ли заявка направлена только России как временному председателю в БРИКС? Или же передана всем членам объединения одновременно?

Если мы допустим, что заявка поступила только в Россию, то другие страны-члены должны почувствовать, что от них ожидают поддержки, поскольку для принятия окончательного решения все равно потребуется одобрение всех.

С присоединением Саудовской Аравии количество членов БРИКС достигло десяти. Первоначальные четыре члена, Бразилия (Б), Россия (Р), Индия (И) и Китайская Народная Республика (К), которые провели свой первый официальный саммит в 2009 году, образуют основную группу, к которой впоследствии присоединилась Южно-Африканская Республика (С).

Вторая волна в начале текущего года, обозначаемая знаком "+" в дополнение к аббревиатуре БРИКС, включает Иран, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопию и Саудовскую Аравию.

Поскольку решения в БРИКС принимаются единогласно, при рассмотрении заявок стран-претендентов требуется коллективное одобрение всех десяти государств.

*

Теперь перейдем к заявлениям министра иностранных дел России относительно новых членов. Лаврова на пресс-конференции в Нью-Йорке в субботу, 28 сентября, спросили о том, ожидается ли участие в саммите БРИКС стран из Латинской Америки.

Глава российской дипломатии дал следующий ответ: "Что касается перспектив расширения БРИКС, на данном этапе все члены считают целесообразным пока не принимать новых решений и адаптировать наше объединение единомышленников под новые обстоятельства. Нас было пять, стало десять. Конечно, это требует какого-то привыкания и плавного вхождения новых членов в работу с учетом традиций, сложившихся за годы существования "пятерки"".

*

Этими словами министр иностранных дел России закрывает дверь перед полноправным членством для всех новых претендентов. С другой стороны, также поясняет, что в рамках решений, принятых на саммите 2023 года, на казанском саммите лидеры обсудят рекомендации относительно новых членов.

Судя по заявлению Лаврова, в Казани в качестве нового статуса будет предложена категория "страна-партнер". Такие участники смогут участвовать в большинстве мероприятий БРИКС не в качестве приглашенных, а на постоянной основе.

"Списки таких кандидатов есть, – говорит Лавров. – Будет около 20 желающих стать партнерами. Еще десяток с лишним хотят поддерживать постоянные контакты, не обязательно обретая статус партнера".

"Решение принимать президентам", – отметил министр, указывая на саммит в конце текущего месяца. И добавил: "Мне не с руки сейчас предрешать то, как они договорятся. Это будет объявлено".

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Из заявлений Лаврова мы понимаем, что о таком статусе, как полноправное членство в БРИКС, не может быть и речи ни для какого претендента по крайней мере на данном этапе. Вместо этого вероятной представляется категория "страна-партнер". Также напомним, что Лавров говорил о группе стран, которые "поддерживают постоянные контакты".

Здесь необходимо подчеркнуть один момент: нет полной ясности и относительно того, на какую категорию членства подала заявку Турция. Советник Путина Ушаков употребил фразу "полноформатное членство". Представитель ПСР Челик упомянул просто "членство". А другие турецкие официальные лица предпочли обойтись более общими фразами.

В вопросе о БРИКС есть моменты, которые необходимо разъяснить общественности. Например, когда и как была подана заявка Турции на членство и как осуществлялась дипломатия.

Однако по крайней мере сегодня мы ясно видим, что такой вариант, как полноправное членство в БРИКС, в любом случае не представляется возможным. Подождем казанского саммита БРИКС, в котором примет участие президент Эрдоган...

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728546960


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