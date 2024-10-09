Успехи ВС РФ в Курской области и Торецке

11:06 10.10.2024 – итоговая сводка Readovka за 9 октября



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала важные события за 9 октября в разрезе СВО. Украинские подразделения оставили микрорайон Торецка Забалка и, весьма вероятно, попытаются зацепиться за отвалы шахты "Центральная". ВС РФ освободили населенные пункты Покровский и Новая Сорочина. В эфире украинского телевидения заявили о том, что в ВСУ уже витают мысли о преступности сопротивления России. Киев намерен до конца декабря провести второй "саммит мира", но уже с участием Москвы. Журнал Forbes опубликовал статью, в которой незалежной мог быть послан сигнал о необходимости устранения "взрывного элемента" в ВСУ в преддверии возможных переговоров. В Смоленске предотвращен теракт. Редакция Readovka рассмотрела блокировку Discord в России.



Ковать, пока горячо







Русские войска достигли очередных успехов в Курской области. Минобороны подтвердило, что ВС РФ полностью освободили и зачистили от противника населенные пункты Покровский и Новая Сорочина. Но есть важное "но" в выдавливании ВСУ с территории России – все сводится к погоде. Существенным фактором успеха боевой работы является неограниченность в выбираемых маршрутах для маневров. Но это возможно только в сухую погоду, а вот с наступлением распутицы количество действий вне сети дорог резко сокращается.



Не является секретом, что Киев откровенно закидывает "мясом" зоны своего прорыва в курском приграничье. Зачем же Зеленский откровенно убивает боеспособность ВСУ, жертвуя целыми городами в Донбассе? Ответ на самом деле прост. Киеву жизненно необходимо дотянуть до момента, когда ввиду погодных условий ВС РФ уже не смогут наступать теми же темпами и при той же тактике. Но, чтобы дождаться и не слить свои плацдармы, необходимо платить тысячами голов украинской пехоты. Они будут тормозить наше продвижение и отправляться в самоубийственные контратаки, выигрывая драгоценное для Зеленского время. Киев надеется оставить важный для него "медийный козырь" в рукаве – наличие ВСУ в Курской области. Без него Банковой будет сложнее клянчить доллары у Дяди Сэма.



Побег из тира



Русские войска сумели овладеть большей частью микрорайона Забалка в Торецке. Как и предположила редакция Readovka, угроза этого сделала свое дело. На данный момент ВСУ покинули большую часть Забалки и, оставляя мелкое прикрытие отступающих, активно минируют дороги, устанавливают мины-ловушки в домах. Стоит предположить, что остатки украинских сил, оборонявших Забалку, получат приказ зацепиться за единственно возможный шанс – еще не занятый русскими войсками террикон № 7 шахты "Центральная". Это позволит неприятелю не просто выиграть какое-то время, а даже попытаться не допустить охвата Торецка с запада, если штурмовые подразделения ВС РФ прорвутся в Петровку и Щербиновку. Кроме того, обосновавшись на терриконе № 7, благодаря его господству по высоте над терриконом № 1 ВСУ могут не дать русским войскам быстро решить вопрос отвалов шахты "Центральная".



Противник запоздало пытается исправить ситуацию с шахтой в интересах обороны. Он мог сделать это и раньше, но сейчас у него просто нет альтернатив. Однако этому есть разумное объяснение. Держать силы на терриконах – значит обрекать их на постоянное давление со стороны русских артиллеристов. Местность открытая, и при современных средствах аэроразведки держаться за высоты труднее, чем в городских укрепленных точках.



Дефицит у ВСУ собственных возможностей применять артиллерию де-факто обратил выгоднейшие возвышенности лишь в территорию, которую ни в коем случае нельзя сдать. Противнику осталось только одно – попробовать организовать заслон на западных окраинах Забалки, который будет поддерживаться стрелковыми позициями на терриконе № 7. Важно заметить, что даже если ВСУ и попытаются разыграть такую комбинацию, то долго сдерживать ВС РФ не получится – артиллерия им не даст.



"Стрелять отказываюсь"



В эфире Пятого телеканала украинский военнослужащий Фирсов рассказал про настрой других солдат ВСУ. Со слов бойца, который является оператором БПЛА, однажды попав на позиции простых пехотинцев, он услышал нечто от одного из солдат.



"Если появятся русские, я стрелять не буду. Мы же все понимаем, что это братоубийственная война", – сказал этот неизвестный солдат украинской армии Фирсову.



Он сам далее в некотором роде оправдывает возможность того, что кто-то в ВСУ так думает. Фирсов прямо говорит, мол, чего ждать от тех, кого затолкали в "бусик", не дали связаться с родными и не позволили завершить свои дела. В связи с этим и отношение к боевым действиям может быть разным, пояснил Фирсов в конце своей речи.



Холивар вне онлайн-чата. Блокировка Discord обсуждается на фронте, в Госдуме и на кухнях



Блокировка мессенджера Discord Роскомнадзором вызвала крайне невосторженную реакцию у самых разных людей. Платформой пользуются десятки миллионов россиян. Многие – для игр, но это даже не вершина айсберга. Discord ценили преподаватели, репетиторы и студенты: сервис был максимально удобным для удаленного обучения. Кроме того, его массово использовали просто для работы. Discord не присоединился к санкциям – он оставался бесплатным, так что переписываться, вести стримы, звонить по аудио и видео можно было неограниченно. Причем пользовались платформой буквально все – от пионеров до пенсионеров. Штука была очень удобная.



Есть еще одна грань использования Discord. Его сейчас очень активно применяют военные в зоне СВО. Сервис позволяет (ну, или позволял) в реальном времени получать отчеты с мест, вести непрерывную трансляцию на компьютеры командиров с дронов, а также оперативно реагировать на изменения обстановки. Платформа, считай, незаменима для многих офицеров. Так что на фронте новость о блокировке встретили исключительно непечатными выражениями, которые сводились к тому, что "стримы с птичек рухнули".



Судя по всему, руководство Роскомнадзора невнимательно отнеслось к вопросу о том, какие последствия вызовет подобное решение. Государство сейчас фактически не может позволить себе настолько прямолинейные подходы в цифровой сфере. Прежде чем что-то заблокировать, надо предложить свои аналоги и дать людям возможность работать хотя бы со сравнимым уровнем удобства. В нашем случае речь идет уже напрямую о безопасности страны и о выполнении задач на фронте.



Встречный довод сторонников запрета состоит в том, что Discord – сервис американский. Недружественная держава может таким образом собирать данные о россиянах, а на СВО и вовсе использовать его для разведки. При этом эксперты уверяют, что в стране имеются отечественные аналоги. Например, в РОЦИТ называли сервис "ТамТам", VK Teams и VK Мессенджер. Подходят ли они военным – пока вопрос, ведь это изначально было чисто гражданской историей для повседневного общения. Вариантом также может стать "Контур.Толк" – отечественная платформа, шифрующая данные по протоколам SRTP/DTLS и TLS. Как российские аналоги будут работать на поле боя – покажет время.



Бомбист-неудачник. Почему предотвращенный в Смоленске теракт – это важно



В УМВД по Смоленской области предотвращен теракт. Некий энтузиаст попытался пронести в здание бомбу. Осуществить задуманное ему не удалось – террорист-неудачник был задержан.



Это выглядит едва ли не ординарной попыткой теракта для последнего времени. Террорист-одиночка, ничего не получилось. Однако мы должны понимать, что необходимо постоянно быть настороже. Противник слабеет, противник делает ставку на непрямые средства борьбы, и одно из них – терроризм.



Видите подозрительного человека, бесхозную сумку – не стесняйтесь позвонить в полицию. Понимаете, что есть угроза, – реагируйте. Может быть, тревога ложная. А может быть, нет.



Всегда лучше перебдеть, чем пропустить удар.



"Мирный саммит" грустных клоунов



Украина объявила о желании провести "мирный саммит" до конца года, на сей раз с участием России. При этом прямые переговоры между странами "исключены".



Главная загадка этого "саммита" состоит в том, зачем России вообще на него ехать. Отрадно, конечно, что до Киева дошла очевидная мысль о необходимости участия нашей страны в мирных переговорах. Но... Кому это нужно?



Смысл таких собраний как раз в прямых переговорах. Для России речь может и должна идти только о прочном мире, без временных решений. Этого можно добиться только одним способом – напрямую и по существу договориться со второй стороной, без посредников и любителей подзуживать к продолжению конфликта. Формат, предложенный Украиной, это "говорильня ради говорильни", не нужная никому, кроме Владимира Зеленского, который из праздничного гетмана превратился во всемирного нищего за пару лет. Его можно понять, но остается вопрос: что здесь должно заинтересовать Россию?



Нам нужен мир. Мы найдем, с кем поговорить, и это не Владимир Зеленский.



Вчера, 8 октября, главным событием

дня стало начало штурма ВС РФ ключевого узла обороны ВСУ в Торецке – шахты "Центральная" с ее отвалами. Кроме того, журналист и украинский военный Бойко рассказал о растущем дезертирстве в вооруженных силах незалежной на фоне общей декриминализации СОЧ, инициированной Радой. Источник - Readovka

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