Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую, - Вл.Скачко

11:09 10.10.2024 Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую



09.10.2024



Владимир Скачко

обозреватель издания Украина.ру



Перенос самых ожидаемых событий, связанных с войной в Украине, - очередной встречи на высоком уровне на авиабазе "Рамштайн" и анонсированного лидером укронеонацистов Владимиром Зеленским второго "саммита мира" - несколько затормозили геополитический мейнстрим



С одной стороны, западные союзники поставили на паузу развитие военных действий в Украине - еще раз сделали шаги по принуждению упомянутого Зеленского к поиску способов заморозки конфликта. То есть опять вынуждают его искать подходы к российской стороне и предлагать ей переговоры о перемирии на основе прекращения огня на линии боевого столкновения (ЛБС).



Агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников, близких к НАТО, сообщило, что союзники Украины уже видят, что Зеленский готовится принять гибкий подход к рассмотрению способов прекращения конфликта с Россией. А чтобы он не уходил с этого пути, президент США Джо Байден и госсекретарь Штатов Энтони Блинкен отменили планировавшуюся поездку в Рамштайн. "Заседание в формате "Рамштайн", которое должно было быть 12 октября, отложили. Новую дату определяют", - утверждает "Радио Свобода"* со ссылками на источники в штаб-квартире НАТО.



И это означает, что Зеленский не сможет в очередной раз надоесть американцам и всем остальным своим "планом победы" - списком того, чтобы он хотел получить от Запада для "победы над Россией". С этим "планом" его в США уже послали, где он был на Генассамблее ООН и поймал там американских лидеров, но Зеленский еще раз хотел поклянчить нужное уже на общезападном сходняке - попросить максимум, авось дадут хоть минимум.



Теперь Зеленский не сможет этого сделать ни в Германии на "Рамштайне", ни на "саммите мира" 2.0 где-нибудь в Индии или Бразилии.



Оба мероприятия поставили на паузу минимум до 5 ноября - дня выборов президента в США, когда всем станет понятно, кому кланяться и что ожидать от победителя гонки.



С другой стороны, отказы от Рамштайна и "саммита мира" указали, чего хочет и чего боится коллективный Запад во главе с США. А он хочет, чтобы, во-первых, не было Третьей мировой войны в ядерном исполнении, что вполне возможно сразу в трех мировых горячих точках:



- из-за войны на Украине, куда может вмешаться НАТО, и это вызовет ядерный ответ России, о чем Москва недавно заявила прямо, изменив в своей ядерной доктрине порог для причин применения ядерного оружия;

- на Ближнем Востоке, где Израиль уже пошел ва-банк и попутал берега, нападая на всех своих врагов сразу - палестинский "Хамас", ливанскую "Хезболлу", йеменских хуситов из "Ансаралла", которые все являются прокси-силами Ирана, отбиться от которого Израиль сможет только ядерным оружием, а это само по себе может вызвать ядерную катастрофу;

- в Индо-Тихоокеанском регионе (ИТР), где в любой момент может вспыхнуть китайско-тайваньский конфликт, в который окажутся втянутыми Северная и Южная Кореи, Япония, Филиппины, англосаксонские союзники Австралия и новая Зеландия. А у Пекина (КНР) и Пхеньяна (КНДР) есть ядерное оружие, которое и может схлестнуться с аналогичным американским, если США предоставят Тайваню свой ядерный зонтик. Как они намекали, обещая, или обещали намеками.



Во-вторых, коллективный Запад (читай - США) боится еще и экономических неурядиц, вызванных войной, которая приведет к прекращению торгового оборота с тем же Китаем и другими регионами мира и к инфляции в США, а также к росту цен на нефть и нефтепродукты.



В США перед выборами это политическая смерть демократической администрации, сейчас правящей и желающей еще править при новом президенте Камале Харрис. Поэтому все и откладывается до дня выборов, на которых демократы намереваются победить любой ценой. И точно так же настроены республиканцы Дональда Трампа. Их поствыборная сшибка не на жизнь, а на смерть может вообще вывести США из игры гражданской войной внутри страны.



Чтобы понять опасность такого развития событий, нужно вспомнить перечень ядерных и энергетических объектов в Иране, которые могут стать целями Израиля и вызвать энергетический коллапс в мире. ТГ-канал "Военкор Котенок" приводит такие данные по ключевым иранским объектам, которые могут стать целью израильского удара. Синим отмечены ядерные производства, оранжевым - преимущественно "нефтянка".



Ядерные объекты Ирана:

1) Ядерный комплекс имени Шахида Мостафы Ахмади Рошана в Нетензе;

2) Реактор на тяжелой воде в Эраке (он же Солтанабад);

3) АЭС в Бушере;

4) Завод по обогащению ядерного топлива Фордоу недалеко от города Кум.



Объекты нефтяной и газовой промышленности:

1) Нефтеперерабатывающий завод в Абадане (город-порт на юго-западе Ирана) с ежедневной мощностью до 630 тыс баррелей;

2) Газовый терминал в Эселуйе;

3) Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране (ежедневная мощность - около 250 тыс баррелей);

4) Нефтеперерабатывающий завод в Исфахане (ежедневная мощность - порядка 375 тыс баррелей);

5) Нефтеперерабатывающий завод в Бендер-Аббасе (ежедневная мощность - до 350 тыс баррелей).



Другими словами, если все это грохнет и заполыхает, а Ормузский пролив будет перекрыт войной и Ираном, то мало никому не покажется. Особенно если учесть, что хуситы контролируют Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море, тормозя работу Суэцкого канала. Никакие американские авианосные группы не смогут срочно помочь. А сколько еще арабов на ближнем Востоке хотят насолить американцам!



Кроме того, на Западе уже пошли гулять спутниковые снимки, которые показывают, что Иран продолжает строить дополнительные подземные базы баллистических ракет по всей стране. И что уже существует несколько десятков таких стратегических баз.



Про ядерную готовность Москвы уже сказано много, чтобы еще раз повторять, что у России есть чем защищаться. И есть политическая воля это делать.



Готовится дополнительно и Северная Корея. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) - государственное информационное агентство - уже сообщило, что эта страна ускорит шаги по собственному превращению в военную сверхдержаву и серьезную ядерную силу. Потому что об этом заявил Ким Чен Ын, который посетил Университет национальной обороны и выступил там с программным заявлением. По словам товарища Кима, становиться ядерной супердержавой КНДР просто необходимо, поскольку союз Вашингтона и Сеула "полностью стал ядерным". "Военный союз США и Республики Корея, как хвалятся сами марионетки, полностью стал ядерным. …Нам противостоит крупнейшая ядерная держава мира, и ею пытаются манипулировать самые гнусные марионетки", - сказал Ким Чен Ын и особо подчеркнул, что в такой ситуации бесполезно надеяться на выживание, ибо "ни удача, ни духи не защитят Республику Корея".



И, как мне кажется, что бы это ни значило, а комментарии тут излишни.



Что делать в этой ситуации России? А все просто: продолжать спецвоенную операцию (СВО) и освобождать свои территории от оккупантов из ВСУ. И речь идет не только о Курской области, но и о землях Новороссии. Ведь политико-правовая ситуация такова, что после признания республик Донбасса, Запорожья и Херсонщины частью России война (она же СВО) идет теперь на российской территории. И российские войска освобождают СВОЮ конституционную территорию. А Конституция России не позволяет просто так ни гражданами, ни землями торговать.



Этим армия России и должна заниматься. И до выборов президента США, и после них. Не зря же российское руководство неоднократно говорило, что возможные переговоры о мире (перемирии) не останавливают ход СВО, как бы там между собой не цапались всевозможные "ястребы войны" и "голуби мира".



Однако не стоит и расслабляться, думая, что Запад окончательно ослаб и ради мира уймет свою агрессивность или цыкнет на чрезмерно ретивого Зеленского, жаждущего воевать, потому что война - это его единственный способ удержаться у власти и, не исключено, избежать ответственности за содеянное.



Запад все равно будет готовить из Украины (если она останется на карте мира в результате гипотетических мирных переговоров) новую площадку для новой войны с Россией.



И Запад не скрывает этого уже сейчас, когда блажит о перемирии. В частности, CNN указывает, что в США параллельно призывам к миру подготовили список оружия для "плана победы" Зеленского, и он, список, "является ключевой частью "плана победы" Владимира Зеленского".



А в списке этом крылатые ракеты AGM-158 JASSM, система связи Link 16 для управления и контроля ПВО и ПРО. Чтобы, значит, было чем воевать, когда после выборов президента США все же разрешат Зеленскому для пущей убедительности бить дальнобойными ракетами вглубь России. Именно о такой возможности говорят многие обозреватели и на Западе, и в России. А на Украине так просто надеются на это.



Кроме того, новый генсек НАТО Марк Рютте призвал ее членов не расслабляться, а увеличить военные расходы, потому что нынешние отчисляемые 2% ВВП "более недостаточны, чтобы достичь операционных целей Альянса".



На встрече с президентом Финляндии Александером Стуббом, Рютте рассказал, что членам НАТО предстоит закупить тысячи единиц нового оружия, включая истребители пятого поколения. И строит некую "НАТО 3.0", в которой отчисления на оборону будут увеличены до 3 и более процентов. Тот же президент Стубб мотивировал это тем, что граница НАТО с Россией удвоилась за счет вступления Финляндии и, следовательно, "должны увеличиться и ресурсы Альянса".



После всех этих перипетий с переносами и отлупами по всем линям на Украине приуныли. Например, отставной украинский генерал и бывший замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБОУ) Сергей Кривонос в интервью местному телеканалу совершенно точно и несколько грубовато описал положение ВСУ как "полная дупа". Потому что украинцы ничего не могут противопоставить российской тактике войны, а у украинской армии кадровый голод из-за потерь и дезертиров. "Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину. …Пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск, потому что некому воевать, нечем воевать и негде воевать", - заявил Кривонос.



И теперь российской армии и всем неравнодушным только остается получать подтверждения сказанному…



* Признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций.



О ситуации на Ближнем Востоке - в статье Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится Источник - Ukraina.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728547740





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Касым-Жомарт Токаев обратился к молодым религиозным лидерам

- Закон по реформированию судебной системы прошел второе чтение в Мажилисе

- Кадровые перестановки

- Государственный советник провел рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия

- Транзит российского газа обсудили вице-премьер Казахстана с главой "Газпрома"

- Расширение поставки критических минералов и металлов: встреча с Торговой миссией США

- В 2023 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 189 953 тенге

- Вынесен приговор по делу о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки

- КТЖ в ходе внутренних проверок выявило факты хищения денежных средств в дочерней организации

