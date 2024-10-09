 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.10.2024
11:20  Кайхан Барзагер: Иран: чувствительные вопросы нацбезопасности
11:19  Посланцы Ким Чен Ына: Идеи чучхе уже пора переводить на украинскую мову
11:17  Как сохранить ягнобский язык?
11:14  Русофобские учебники истории в республиках Средней Азии создавались на основе советских учебных пособий
11:09  Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую, - Вл.Скачко
11:07  Букет угроз: власти Белоруссии обвинили оппозицию в новом заговоре, - И.Кармазин
11:06  Успехи ВС РФ в Курской области и Торецке

11:01  Второй фронт был нужен, но не раньше 44-го, - П.В.Густерин
10:56  Каким может быть формат присоединения Турции к БРИКС? - Седат Эргин
10:38  Бишкек. Суд над журналистами группы Болота Темирова: Двое получили сроки, двое - освобождены под пробацию, остальные оправданы
10:30  Эммануэль Тодд: если Украина проиграет, НАТО развалится
10:17  Петр Акопов: Эрдоган сделал опасный шаг. "Великий Туран" собирается...
10:15  Рон Пол: США собрались воевать с Ираном - себе в ущерб и без всяких реальных оснований
09:04  Нефтяные качели: Россия или будет купаться в нефтедолларах, или окажется с дырой в бюджете, - СП
08:06  "Туркестан" вместо "Центральной Азии": в школах Турции меняют историю
07:54  Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды - разобраны первые 125 домов
07:47  Е.Сатановский: Заря бесполярного мира
07:08  Израиль расширяет ареал попадания. Нанесен мощный удар по Дамаску
06:32  Британские тори заранее не уверены в новом лидере. Партию возглавит Кеми Баденох или Роберт Дженрик
01:58  Легким движением руки. Российский газ в украинской трубе превратится в азербайджанский, - С.Гамова
01:47  Глава Верховного суда Кыргызстана Замирбек Базарбеков написал заявление об уходе с должности
01:37  Умные деньги и честные сделки: как цифровой тенге изменит сферу финансов в Казахстане
01:25  Холодная волна: США исключили переговоры с Россией по Украине, - Л.Самуна
01:23  Российские пограничники уходят с армянской границы: охранять кордоны Армения будет самостоятельно, - МК
01:20  Ураган "Милтон" сдул Байдена из Рамштайна и отменил дальнобойные удары Украины по России, - СП
01:02  Крупнейшая нефтегазовая компания Узбекистана создала "дочку" для участия в атомных проектах
00:49  "Быть или не быть…" транзиту российского газа через Украину, - Е.Волков
00:45  Генерал Ким не против отправить северокорейских бойцов на помощь России
00:41  Выборы дороже: политолог Марков раскрыл причины отмены "Рамштайна" и "саммита мира"
00:34  Момент истины: США отказались от прямых переговоров по Украине, - К.Стрельников
00:24  Лидер "Хамаса" скорее жив, чем мертв. Яхья Синвар возобновил контакты
00:21  В карельской колонии найдено тело "короля Казахстана" Лехи Семипалатинского (Айткали Маймушева)
00:18  Законопроект об аресте имущества релокантов разработали в Татарстане
00:01  Иранский шах 2.0 - насколько сейчас это реально, - Станислав Тарасов
00:00  Глава Кыркабмина Акылбек Жапаров прибыл с визитом в Мюнхен
Среда, 09.10.2024
21:53  Президент Белоруссии удостоился первого имперского ордена
21:41  В Ташкенте запустили государственное медицинское страхование
19:34  "Московский договор" с Азербайджаном откроет путь Армении в НАТО, - СП
18:28  Израиль зафиксировала залп из 90 ракет со стороны Ливана
17:15  Оправленные на плаху: Бойцы ВСУ массово гибнут в "курской ловушке", организованной российской армией, - С.Ищенко
16:58  Александр Марлинский: Зверодети. Почему квадроберов становится больше и когда они сгинут
13:27  Анушервон Хакимов: Политические процессы в Таджикистане: внешняя политика и финансирование Рогунской ГЭС
12:22  Америка передумала воевать, - Кирилл Стрельников
12:18  Имидж Лондона пострадал после возврата островов Чагос. А король-то - вялый.., - Данила Моисеев
12:16  Аналитические центры Центральной Азии: университетские и академические организации (обзор от ИАЦ МГУ)
12:10  Бывшую "дочку" Сбера в Казахстане продали катарскому Lesha Bank
11:22  Почему задерживаются зарплаты учителям в Узбекистане
11:19  Создан "Центр оценки руководящих кадров" в Узбекистане. По адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Ислама Каримова, дом 55
10:53  Нательные полумесяцы у российских мусульман, - П.В.Густерин
10:50  Содружеский долг. Чем обязаны друг другу лидеры стран СНГ, - репортаж А.Колесникова с саммита в Москве
10:44  Илон Маск начал главный этап своего плана мести. На выборы, вместе с Трампом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русофобские учебники истории в республиках Средней Азии создавались на основе советских учебных пособий
11:14 10.10.2024

Елена Острякова. 09.10.2024

За основу в создании антироссийских учебников истории в республиках Средней Азии были взяты советские учебные пособия.

Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



"Учебники, которые формировались на постсоветском пространстве, по большому счету повторяют советский нарратив, но доведенный до абсурда. Что Россия – это колониальная держава, которая всех порабощала, и наконец от нее освободились. Была хорошая шутка про учебник одной среднеазиатской страны. Там было написано, что страну постоянно атаковали русские орды, которые после набегов оставляли дороги, школы, больницы и т.д., пока мирные дехкане просто трудились", – сказал Коктыш.

Он считает, что Россия имеет право и должна влиять на содержание этих учебников, иначе ей придется жить в некомфортной реальности с новыми поколениями, выучившимися по русофобским учебникам.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728548040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев обратился к молодым религиозным лидерам
- Закон по реформированию судебной системы прошел второе чтение в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Транзит российского газа обсудили вице-премьер Казахстана с главой "Газпрома"
- Расширение поставки критических минералов и металлов: встреча с Торговой миссией США
- В 2023 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 189 953 тенге
- Вынесен приговор по делу о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
- КТЖ в ходе внутренних проверок выявило факты хищения денежных средств в дочерней организации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  