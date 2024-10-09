Русофобские учебники истории в республиках Средней Азии создавались на основе советских учебных пособий

11:14 10.10.2024

Елена Острякова. 09.10.2024



За основу в создании антироссийских учебников истории в республиках Средней Азии были взяты советские учебные пособия.



Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Учебники, которые формировались на постсоветском пространстве, по большому счету повторяют советский нарратив, но доведенный до абсурда. Что Россия – это колониальная держава, которая всех порабощала, и наконец от нее освободились. Была хорошая шутка про учебник одной среднеазиатской страны. Там было написано, что страну постоянно атаковали русские орды, которые после набегов оставляли дороги, школы, больницы и т.д., пока мирные дехкане просто трудились", – сказал Коктыш.



Он считает, что Россия имеет право и должна влиять на содержание этих учебников, иначе ей придется жить в некомфортной реальности с новыми поколениями, выучившимися по русофобским учебникам.