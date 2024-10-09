Как сохранить ягнобский язык?

11:17 10.10.2024

Ширин Рахманова, Asia-Plus



В Таджикистане этим сложным делом занимается ученый Сайфиддин Мирзоев.



Сайфиддин Мирзоев – известный в республике и за ее пределами ягнобовед, автор книг и учебников по ягнобскому языку, детских, в том числе. Многие СМИ, как и "Азия-Плюс", часто цитировали его слова о том, насколько важно сохранить язык и традиции народа Ягноба. А чтобы носители таджикского языка лучше понимали ягнобскую поэзию, ученый даже переводил стихи с ягнобского языка на таджикский.



Все это неудивительно, ведь сам Сайфиддин – ягнобец по происхождению и печется о будущем своего родного края.



