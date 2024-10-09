|Как сохранить ягнобский язык?
11:17 10.10.2024
Ширин Рахманова, Asia-Plus
В Таджикистане этим сложным делом занимается ученый Сайфиддин Мирзоев.
Сайфиддин Мирзоев – известный в республике и за ее пределами ягнобовед, автор книг и учебников по ягнобскому языку, детских, в том числе. Многие СМИ, как и "Азия-Плюс", часто цитировали его слова о том, насколько важно сохранить язык и традиции народа Ягноба. А чтобы носители таджикского языка лучше понимали ягнобскую поэзию, ученый даже переводил стихи с ягнобского языка на таджикский.
Все это неудивительно, ведь сам Сайфиддин – ягнобец по происхождению и печется о будущем своего родного края.
От студента до военного переводчика
Сайфиддин Мирзоев родился 10 июля 1958 года в селе Гармени Ягнобдаринского района. В 1964 году их семья переехала в село Дугобай Варзобского района, где, по словам Сайфиддина, очень много ягнобцев.
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В 1980 году он поступил на факультет восточных языков (персидское отделение) Госуниверситета, где помимо того, что хорошо учился, также был признан одним из лучших спортсменов.
Через два года он принял участие в соревнованиях по легкой атлетике среди студентов вузов Средней Азии и Казахстана и был награжден золотой медалью Спорткомитета при Совете Министров СССР "Готов к труду и обороне СССР" (март 1983 года).
После выпуска Сайфиддина направили на работу в Афганистан.
"Тогда 25 человек училось на отделении арабского языка и 25 – на отделении персидского. Тех, кто учился на втором – отправляли на работу либо в Иран, либо в Афганистан. Меня отправили в афганский Герат, где с 1983 по 1984 гг. я работал военным переводчиком при танковой бригаде. Конечно, тогда было очень сложно, времена неспокойные, особенно в Афганистане, но такова жизнь…", - делится он.
За особые заслуги Мирзоев Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден медалями "За отвагу" и "За боевые заслуги".
Сегодня кандидат филологических наук Сайфиддин Мирзоев работает в Институте языка и литературы имени Рудаки.
"Если мы их потеряем, это будет катастрофа"
Мирзоев не раз отмечал, насколько важно сохранить ягнобский язык для изучения истории иранских языков и таджикской истории в целом. И не только ягнобский.
"Бадахшанские и памирские языки для нас очень важны, ведь на этих языках говорили наши предки. Ягнобский язык – один из диалектов согдийского языка. Сегодня его также называют новосогдийским. Сегодня топонимика зеравшанского, горно-бадахшанского диалектов не понятны нашей молодежи. А некоторые из памирских языков вообще считаются вымирающими, например, ишкашимский. Дело в том, что сегодня осталось очень мало людей, которые говорят на них. Их носители просто уезжают заграницу, особенно в Россию. А ведь эти языки открывают эту тайну нашей истории. И если мы их потеряем, это будет катастрофа", - говорит Мирзоев.
В самом Ягнобе, по его словам, молодежь не очень хочет жить. Молодые люди там мало знают язык – они говорят на ягнобском, но смешанном, говорит ученый. Живут там и таджикоязычные ягнобцы.
"Например, есть два кишлака, где говорили на таджикском языке, но сейчас в одном из них никого не осталось. В другой стороне есть четыре кишлака, где тоже говорили на таджикском языке. Там же еще 28 совсем маленьких кишлаков, где говорят на ягнобском. Но некоторые ныне заброшены после переселения в 1970 году в Зафарабадский район. В течение 8 лет там никто не жил, а назад в 1978 году вернулось не так много народу. Поэтому и сегодня там живет мало людей", - рассказывает ученый.
Как можно сохранить ягнобский язык?
Как отмечает Мирзоев, раньше для сохранения ягнобского языка были хорошие условия, его даже преподавали в школе-интернате в кишлаке Анзоб Айнинского района, 2 часа. Но это было до 2006 года. Однако сегодня Комитет по языку, по словам Сайфиддина Мирзоева, поддерживает идею вернуть преподавание языка в школы.
"Мы постараемся, чтобы до 2030 года в школах в тех местностях, где живут ягнобцы, их язык снова ввели в программу. Мы подали заявку на организацию уроков ягнобского языка до 4 класса. К тому же, для этого сегодня есть преподаватели, они учатся в вузах. Если заявку одобрят, проблем с кадрами не будет", - говорит специалист.
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Раньше, рассказывает он, в республике проводились различные семинары, связанные с ягнобским языком, их активно поддерживал спонсоры. Ягнобским языком интересовались даже иностранцы. Самого Сайфиддина как-то приглашали в Италию на два года преподавать ягнобский язык. Его занятия там посещали студенты, магистранты и даже профессора со всей Европы.
Были и в Душанбе курсы по ягнобскому языку, но просуществовали они недолго. По словам Сайфиддина Мирзоева, не у всех сегодня есть возможность их посещать: у кого-то не хватает средств финансовых, кому-то далеко добираться до таджикской столицы. Хотя интересующихся довольно много, большинство – это иностранцы.
Сам Сайфиддин Мирзоев для сохранения родного языка в свое время защитил кандидатскую диссертацию на тему "Лексика ягнобского языка", составил учебники, двуязычные и трехъязычные словари, написал более ста научных и популярных статей о ягнобском языке, культуре и традициях ягнобского народа.
А за свои учебники "Ягнобский язык для 2-го класса", "Книга для чтения для 3-го класса" автор был удостоен стипендии Фонда культуры СССР.
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Также Мирзоев дважды получал премию "Мавлавии Бунеди" за книги "Культура ягнобского языка" и "Культура источников иранских языков и диалектов Таджикистана". Многие из этих учебников сегодня хранятся в Академии наук.
Кроме того, Сайфиддин Мирзоев в разные годы участвовал в международных конференциях не только в таджикской столице, но и в Армении, Италии, Памире и Иране.
В этом году он совместно с руководителем НПО "Анахита" Вохидом Сафаровым в очередной раз организовали детский летний лагерь в Ягнобе, где дети познакомились с традициями, обычаями своих предков. Каждый день они посещали по одному кишлаку, встречались с родственниками, общались.
"Надежда на то, что ягнобский язык не вымрет, есть, пока ягнобцы проживают компактно, в сообществах. Ну а двери нашего Института всегда открыты для тех, кто хочет выучить этот язык, мы с удовольствием поможем!" - говорит Сайфиддин Мирзоев.