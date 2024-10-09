Посланцы Ким Чен Ына: Идеи чучхе уже пора переводить на украинскую мову

11:19 10.10.2024 Северокорейские бойцы на подходе - или уже в зоне СВО?



Дмитрий Родионов

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Александр Аверин

Михаил Нейжмаков



Северная Корея может направить своих военнослужащих из регулярных вооруженных сил на Украину для поддержки России, заявил министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен.



"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, похожий на военный союз, возможность такого развертывания весьма вероятна", - сказал глава оборонного ведомства.



Он также упомянул Договор о всеобъемлющем партнерстве, заключенный между Москвой и Пхеньяном во время визита российского президента Владимира Путина в КНДР в июне 2024 года, в котором есть в том числе и пункт об оказании военной помощи в случае нападения на одну из сторон.



И что? Это повод отправлять на СВО корейских военных?



Нагнетают? Или все же нет дыма без огня?



- Министр обороны Южной Кореи, говоря о возможности отправки северокорейских военных для поддержки России в конфликте с Киевом, сослался на сообщения, где утверждалось, что в результате ракетного обстрела ВСУ под Донецком погибли офицеры из КНДР, - поясняет директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.



- Стоит отметить, что сюжет о гибели северокорейских военных на Донбассе довольно активно обсуждался в украинских СМИ, российские же официальные источники этой информации не подтверждали. В целом же слухи о возможности появления в зоне проведения СВО северокорейских военных фигурировали неоднократно, особенно активно - после визита Владимира Путина в Пхеньян в июне 2024 года.



"СП": А Сеулу то какое до этого дело? Что им до Украины?



- Вскоре после июньского визита российского президента в КНДР, южнокорейские СМИ называли главным источником рисков для Сеула в рамках этого сюжета возможность получения северокорейскими военными практического опыта участия в современной войне.



Кроме того, если в Сеуле исходят из того, что КНДР делает какие-то шаги в рамках оборонного сотрудничества с Москвой, значит будут еще больше опасаться, что Пхеньян может получить что-то от российской стороны взамен - например, военные технологии. Впрочем, в этом вопросе заявления Сеула ранее были достаточно осторожны - например, в июне 2024 года руководство Минобороны Южной Кореи заявляло, что вероятность передачи Москвой наиболее передовых военных технологий Пхеньяну "очень мала". Как бы то ни было, очевидно, что Сеул будет отслеживать любые сообщения, связанные с военным потенциалом Пхеньяна.



Главе Минобороны Южной Кореи может быть объективно выгодно привлекать внимание к подобным сюжетам, как минимум, по двум причинам. С внутриполитической точки зрения - чем выше даже потенциальные угрозы со стороны КНДР, тем больше аргументов в пользу наращивания военных расходов в Южной Корее.



Недаром Ким Ен Хен упомянул этот сюжет в ходе выступления перед депутатами парламента. Ко всему прочему, сам Ким Ен Хен занимает свой пост сравнительно недавно, на эту должность он был предложен в августе 2024 года. То есть, у него есть дополнительные мотивы, чтобы привлекать внимание даже к потенциальным угрозам для Сеула в оборонной сфере.



С внешнеполитической - Сеулу выгодно подчеркивать, что Пхеньян создает проблемы не только для Южной Кореи, но и действует вопреки интересам США и европейских игроков, взаимодействую с Москвой в рамках российско-украинского конфликта.



В целом с российско-украинским конфликтом, конечно, связаны определенные проблемы для Южной Кореи. Сеул, например, ввел санкции против России, что задевает интересы южнокорейского бизнеса. С другой стороны, в условиях украинского кризиса возрастает заинтересованность государств НАТО в возможностях южнокорейского ВПК.



Можно отметить, прежде всего, активное взаимодействие Сеула и Варшавы в этих вопросах. Например, в мае 2024 года, в ходе визита польской делегации в Южную Корею, был подписан контракт на поставку 180 южнокорейских танков K2 для нужд Варшавы.



"СП": Почему не пригласить корейцев, кстати? Это ж не запрещено. Чего стесняться то? Или мы типа хотим выиграть сами безо всякой помощи извне?



- Оборонные вопросы - та сфера, в которой вовлеченные стороны, как правило, склонны максимально дозировать информацию, поступающую в публичное пространство. Так что вполне объяснимо, почему Москва и Сеул в своих официальных заявлениях стараются максимально обходить вопрос о конкретных направлениях сотрудничества в этой сфере.



Опять же, Москва вряд ли хотела бы усиливать охлаждение с Сеулом, который, как уже было сказано выше, воспринимает любое сближение внешних игроков с Пхеньяном настороженно.



Понятно, что визит Владимира Путина в КНДР был событием более чем заметным, но вот о конкретных границах сотрудничества Москвы и Пхеньяна ходили разные версии.



Между тем можно вспомнить, например, высказывание посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева, в январе 2024 года назвавшего Южную Корею "самой дружественной из недружественных стран" и предположившего, что это государство "не желает поражения России".



"СП": А нужны ли там корейские военные? Идеологически - понятно, если на стороне Киева воюет "нацистский интернационал", то почему нам не привлекать друзей? Или смысла в этом нет никакого - своих людей хватает?



- В условиях боевых действий подготовленные военнослужащие как таковые лишними, конечно, не бывают.



Но, вероятно, были бы и проблемы в рамках взаимодействия с военными из КНДР в зоне боевых действий - от языкового барьера до различий в подготовке.



Опять же, вопрос, насколько самому Пхеньяну было бы выгодно участие его военнослужащих в российско-украинском конфликте. Конечно, те же южнокорейские СМИ привели аргумент "за" - возможность получения северокорейским военнослужащими боевого опыта. С другой стороны, никто просто так не будет входить в чужой конфликт.



Вопрос, какие условия мог бы поставить Пхеньян в обмен на участие своих военнослужащих в таких боевых действиях, если бы такие вопросы обсуждались. Кроме того, участие военнослужащих в боевых действиях в составе чужой армии - это потенциальная возможность для влияния на них, что руководством КНДР явно учитывалось бы, как источник дополнительных рисков.



"СП": А насколько северокорейские бойцы мотивированы на войну с укронацистами?



- Мотивация северокорейских военнослужащих для участия в российско-украинском конфликте тоже под вопросом. Все же их готовили к потенциальным боевым действиям с южнокорейскими и дислоцированными на юге Корейского полуострова американскими войсками. В рамках украинского кризиса противник у них был бы другой, несмотря на поддержку, которую США оказывают Киеву.



"СП": Эксперты считают, что КНДР также может дать нам снаряды. Опять же, если так, зачем это скрывать? Что такого-то? Или у нас какие-то обязательства ничего у них не покупать?



- Государства, чьи представители заявляли, например, о закупках Россией баллистических ракет у КНДР, также обвиняли Москву в нарушении резолюций Совбеза ООН, вводивших санкции против Пхеньяна.



Такие обвинения содержались, например, в принятом по этому поводу совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств (включая госсекретаря США и верховного представителя ЕС по иностранных делам и политики безопасности) от 9 января 2024 года.



Кремль в этой ситуации тоже может исходить из того, что открытое военно-техническое сотрудничество с КНДР дало бы оппонентам России дополнительные аргументы для давления на Москву, используя структуры ООН. Ну, и в целом, военно-техническое сотрудничество, особенно в ситуации вооруженного конфликта, "любит тишину".



Понятно, что в мире достаточно и публичных заявлений в сфере поставок вооружений и боеприпасов. Но можно отметить, что и западные игроки, достаточно подробно рассказывая о поставках вооружений Киеву и переговорах по этому поводу, тоже сообщают публично явно далеко не всю информацию об этом.



- На мой взгляд, в настоящий момент вероятность отправки союзного северокорейского контингента минимальна, - говорит экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.



- Как максимум, на фронте могут появиться несколько десятков офицеров для присутствия в качестве наблюдателей.



Другое дело - если на Украине появятся регулярные части НАТО. В этом случае добровольцы из КНДР потянутся по Транссибу на запад целыми дивизиями.



Сеул привычно нагнетает обстановку против Пхеньяна. Не все же им фантазировать насчет северокорейских маршалов, расстрелянных из миномета или пропавших на рисовых полях футбольных командах. Сейчас в моде другая тема.



Северокорейские добровольцы до сих пор не появились на поле боя, потому что у России нет желания рвать отношения с Южной Кореей. Иначе хотя бы несколько тысяч солдат уже прибыли бы к театру военных действий.



У армии КНДР уже 70 с лишним лет нет боевого опыта. Провести через современную войну по принципу ротации десяток-другой дивизий - в интересах Пхеньяна. Полагаю, переговоры об этом ведутся на самом высоком уровне. Понятное дело, они должны быть засекречены.



Что касаемо поставок из КНДР - они секрет Полишинеля. России давно пора официально выйти из режима санкций против Северной Кореи. Они были введены в иной геополитической обстановке, но и тогда, надо сказать, интересам РФ не соответствовали. Источник - СвободнаяПресса

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