Кайхан Барзагер: Иран: чувствительные вопросы нацбезопасности

11:20 10.10.2024

Иран: чувствительные вопросы нацбезопасности



Кайхан Барзегар

Заведующий кафедрой политологии и международных отношений научно-исследовательского отделения Исламского университета Азад в Тегеране.

09.10.2024



Когда на кону национальная безопасность, Иран начинает действовать совершенно по-другому, и Израилю стоит об этом помнить. О том, как может отреагировать Иран на дальнейшую эскалацию со стороны Израиля и почему безопасность в регионе важна для всего мира, Федору Лукьянову рассказал Кайхан Барзегар, заведующий кафедрой политологии и международных отношений научно-исследовательского отделения Исламского университета Азад в Тегеране, в интервью для передачи "Международное обозрение".



Федор Лукьянов: В Иране говорят о "стратегическом терпении" как о важной составляющей политической культуры. Сейчас оно по-прежнему в действии?



Кайхан Барзегар: Режим Нетаньяху зашел слишком далеко и затронул самые основы иранской концепции сдерживания. И настроения в Иране резко изменились. Общее ощущение, что они перешли все "красные линии".



Давление общественного мнения и политических групп таково, что власти не могли не ответить. Нетаньяху связал вопрос эскалации конфликта с фундаментальной проблемой национальной безопасности Ирана. Это очень чувствительный вопрос, никому извне не позволено его затрагивать. Ответ следует незамедлительно. Так и произошло. А еще Иран должен был продемонстрировать, что его сила не обязательно связана с какими-то дружественными группами в регионе, он и сам способен на жесткий отпор. Если Израиль снова ответит, Ирану придется тоже это сделать. А это уже спираль эскалации, которую всегда трудно остановить. Крайне удручает, что мы дошли до такой ситуации.



Федор Лукьянов: То есть большая война, о которой много говорят в регионе, возможна?



Кайхан Барзегар: О большой войне речи не идет. Она не нужна ни одной стороне. Риск такого маятникового обмена с эскалацией есть, но, думаю, что, если Израиль атакует, это будет все же просчитанный удар.



Давайте просто сравним размер Ирана и размер Израиля. Ну да, у Израиля есть атомная бомба, но, с другой стороны, Иран может нанести Израилю очень большой урон. И если они пойдут по пути ударов по атомным и энергетическим объектам Ирана, будет, например, повреждено энергоснабжение страны, а это далеко за пределами допустимого, Иран, конечно, ответит очень жестко. Общественное мнение это поддержит. Я думаю, до полноценной войны дело не дойдет.



Федор Лукьянов: Масуд Пезешкиан пришел на пост президента с повесткой нормализации отношений с Западом, умеренного реформизма. Значит ли это, что и сейчас он сохранит сдержанный подход?



Кайхан Барзегар: Нет, теперь это уже исключительно стратегический вопрос, он связан с местом Ирана на международной арене, такие решение принимает не президент.



Действительно, президент Пезешкиан выиграл выборы с умеренной программой. И Израиль, видимо, счел это благоприятным моментом, решил воспользоваться для взвинчивания ситуации. Но это ошибочное мнение. Когда на кону национальная безопасность, Иран начинает действовать совершенно по-другому. Израиль поднял ставки, но и сам оказался в невыгодной позиции, дальнейшая эскалация очень рискованна, поэтому ставки придется снижать. Израиль уже в положении защищающегося.



Федор Лукьянов: "Хизбалла" – тесный союзник Ирана, но ей нанесены очень серьезные удары. Организация сохранится?



Кайхан Барзегар: "Хизбалла" – организация, которая существует больше тридцати лет, у нее очень хорошо развитая инфраструктура, укорененная в обществе. Особенно на юге Ливана. Да, им нанесен тяжелый удар, но их преимущество в том, что они защищаются, то есть симпатии населения на их стороне. Гибель лидера не означает уничтожение организации, ее ресурс велик.



Дальнейшая эскалация ни к чему хорошему не приведет, и Израилю это тоже надо помнить. Надеюсь, что возобладает здравый дипломатический смысл. Кстати, такие страны, как Китай и Россия могли бы сыграть роль посредников, Европа могла бы проявить активность. Безопасность в регионе является условием для глобальной безопасности. Война здесь станет катастрофой для всего мира.