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"Гетто в дурдоме". Кто заселит Украину вместо украинцев, - Д.Давыдов
14:57 10.10.2024

ДЕНИС ДАВЫДОВ
9 октября 2024

Версия о том, что все проблемы Украины придумали евреи для очищения ее территории под Новый Иерусалим не сказать, что суперпопулярна среди украинских граждан, но относится к ходовым. И в принципе, если даже просто предложить жителям Израиля точно такую же площадь, какую они прямо сейчас занимают на Ближнем Востоке, то они наверняка бы крепко задумались, тем более речь идет о земле, где евреи жили столетиями.

К слову, размер еврейского государства сопоставим с Львовской областью, например.

Пока такого предложения сделано не было, но внезапно оказалось, что нечто подобное буквально висит в воздухе. Один из маститых украинских социологов, директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто, в комментарии к изданию "Фокус" рассказал о возможной миграции на Украину людей из стран Африки и Афганистана.

Хотя при этом подчеркнул, что адаптировать их будет проблемой и "выгоднее пытаться вернуть свое население".

Тут надо уточнить, что экспертов (включая уважаемого профессора) опрашивали в связи с одобренной украинским кабмином Стратегии демографического развития Украины на период до 2040 года. Там переживают, что население стремительно тает и даже по оптимистичным прогнозам Института демографии НАНУ через 30 лет может уменьшиться до 25 миллионов человек.

А по более реальным (и тщательно скрываемым) неоптимистичным - уже составляет порядка 27 млн, ежедневно сокращаясь. И не только из-за войны. Последние опросы Центра социальных изменений и поведенческой экономики утверждают, что 80% украинцев в возрасте 25−34 лет не собираются рожать детей в ближайшее время. Главная причина - неопределенность будущего.

Украина остается одной из стран с самой низкой рождаемостью в мире, текущий ее коэффициент составляет около 0,7–0,9. А для естественного восстановления населения страны должен составлять 2,1−2,2.

Так что в стратегии украинского правительства много правильных слов о необходимости формирования среды, "благоприятной для рождения и воспитания детей и обеспечения экономической самодостаточности семей. А именно безопасность, развитие страны, доступность жилья, качественного здравоохранения, рабочих мест". Только фактически делается все наоборот, и никакой безопасности с развитием нет и не предвидится. Чем заманить назад тех, кто уехал в Европу, толком никто не знает, все расчеты строятся на неудовлетворенности жизнью в европейском раю. Дома, мол, лучше.

Но как оно, дома, все знают и без помощи экспертов.

Так что вопрос стоит ребром: кто будет работать и просто населять обширные украинские территории? Ответ лежит на виду и в общих чертах дан Паниотто.

"Именно поэтому я бы оценивал это его заявление не как абстрактную футурологию, а как отражение неких обсуждений и планов, которые звучат вне публичной сферы. В целом такая перспектива вполне реалистична, ведь демографически огрызок второй украинской республики уже нежизнеспособен. А для Британии и для ЕС остро строит вопрос с незаконной миграцией и депортациями. И вот тут территория 404 вполне сгодилась бы в роли отстойника и чистилища. Тем более подобные планы уже рассматривались в президентство Порошенко", - уверен политтехнолог Михаил Павлив.

Совпадение интересов налицо: западным элитам, чье население бунтует, нужно куда-то убрать из своих стран самый беспокойный эмигрантский элемент, а украинским чиновникам нужны рабочие руки взамен уехавшим или сгинувшим на фронте.

Желающие обрести вторую родину, где нет щедрых пособий, как в Германии, зато есть много свободы, приятный климат с мягкой короткой зимой, вода и плодородные почвы, наверняка найдутся. И необязательно из Африки - население Средней Азии, которому все неуютнее живется в России, вполне может сменить вектор движения.

На крупных украинских базарах уже полно выходцев из стран, где разруха и мрак, вроде Ливии или Судана. По состоянию на 2020 год больше всего разрешений на трудоустройство было выдано гражданам Турции. Ну а опыт заселения пустошей совсем не нов - Дикое поле, ставшее Новороссией, в XVIII в. осваивали самые разные люди.

Еще в начале того столетия земли от Черкасс и Полтавы до самого Перекопа являлись сплошной нетронутой степью, по которой кочевали только татары, промышлявшие грабежом. Начало освоению края положила императрица Елизавета Петровна, учредившая Новосербскую и Славяносербскую колонии.

Туда российские власти попытались организовать массовое переселение выходцев с Балкан: колонистов привлекали щедрыми наделами земли, "подъемными" деньгами, компенсацией расходов на переезд, льготами по податям и повинностям взамен на службу по охране границ.

Массовое заселение Новороссии (такой термин был официально закреплен в правовых актах Российской империи весной 1764 года) началось уже при молодой императрице Екатерине II. Она тоже начала с создания Новой Сербии, куда привлекались и русские старообрядцы.

С середины века пошла миграция крестьян из центральных губерний России, из Крыма переселили греков и армян, приехали немцы-колонисты, потянулись болгары - в общем, случился взрывной рост численности населения. Этому всячески способствовали налоговые льготы и бурный рост промышленности и земледелия.

Выделялись казенные деньги для создания мануфактур, особо поощрялось создание предприятий, выпускавших продукцию, востребованную армией и флотом: суконных, кожевенных, сафьяновых, свечных, канатных, шелковых, красильных и других. В обзоре состояния Азовской губернии в 1782 году отмечалось начало сельхозработ на "обширном пространстве плодовитых и тучных земель, которые прежде бывшими запорожцами оставлены были в небрежении".

В общем, по меткому выражению одного из первых исследователей истории Новороссийского края Аполлона Скальковского, "34 года правления Екатерины - суть 34 лета Истории Новороссийской".

Только тут возникает одно важное обстоятельство: нынешний киевский режим - не Потемкин, а его западные правообладатели - не Екатерина. Так что условия заселения того, что останется от Украины в ближайшем будущем, напрямую зависят от степени субъектности.

Если недра, земли и сохранившиеся ценные активы перейдут в счет невероятных долгов под управление западным инвесткомпаниям, таким как BlackRock, то они будут решать демографическую проблему сообразно интересам бизнеса. Задачи "адаптировать" трудовые ресурсы и "сделать их украинцами" перед иностранными хозяевами не стоит - можете говорить хоть на суахили, только выполняйте план.

Если же управляющая элита останется плюс-минус такой же, то ни узбеки, ни ливанцы, ни турки не захотят жить под украинским управлением даже за большие деньги. Ведь находиться в токсичной среде, где за говорящими не на том языке круглосуточно бдят языковые патрули, любые попытки инакомыслия выжигаются каленым железом, а "арийское население" на каждом шагу погоняет инородцев, не сможет никто.

Вся эта "замечательная" политика закончилась для Украины войной и разрухой, а продолжение проекта "гетто в дурдоме" - весьма непривлекательное будущее вообще для всех. И это, вероятно, одна из главных причин нежелания коренного населения ехать домой из своих неуютных европ.

Так что на выходе получается, что сама концепция дальнейшего сохранения любых форм жизни зависит от смены власти и возвращения хоть какой-нибудь самостоятельности. Чтобы можно было завершить войну, провести аудит и честную перепись населения, определить, в какую сторону двигаться дальше и тогда уже решить, люди какого цвета кожи и говорящие на каких языках могут жить на Украине.

А пока можно уверенно заявить только одно: "Украины для украинцев", ради которой уничтожено будущее миллионов людей, при любом раскладе не будет совершенно точно.

Источник - Регнум
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728561420


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