Выдающийся теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

16:06 10.10.2024

Одна из самых известных фигур в мировом большом теннисе Рафаэль Надаль объявил о завершении своей ошеломительной карьеры. Последний матч теннисист сыграет в ноябре текущего года, он выступит в финале Кубка Дэвиса за сборную Испании. Намеки о том, что Надалю пора на заслуженную "пенсию" ходили в Сети давно. В последние годы это ощущение усилилось, поскольку Рафаэля преследовали травмы и досадные спортивные поражения.



Рафаэль Надаль познакомился с большим теннисом еще в трехлетнем возрасте. Любовь к этому виду спорта ему привил его дядя Тони. Уже в 15 Надаль по праву считался профессиональным теннисистом, а через три года обыграл второго номера мирового рейтинга Энди Роддика. Тогда эта победа принесла Испании чемпионство в Кубке Дэвиса (2004 год).



Далее Рафаэль начал собирать золотые медали как свежие яблоки в саду. Юный теннисист взял золото на Открытом чемпионате Франции, обошел Роджера Федерера в финале Уимблдона, выиграл Открытый чемпионат Австралии и наконец заполучил "Большой шлем" на Открытом чемпионате США.



На сегодняшний день за плечами 38-летнего Надаля немыслимое количество профессиональных достижений. Среди которых рекордное количество побед на Открытом чемпионате Франции, "Золотой шлем" (победы на всех турнирах "Большого шлема"), золотые медали Олимпийских игр, абсолютный рекорд по количеству выигранных матчей на одном покрытии и многое другое.