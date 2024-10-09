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|Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган. За роман "Вегетарианка"
16:17 10.10.2024
Нобелевскую премию по литературе за 2024 год получила писательница из Южной Кореи Хан Ган "за ее насыщенную поэтическую прозу, которая бросает вызов историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни".
Лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2024 год стала южнокорейская писательница Хан Ган "за ее насыщенную поэтическую прозу, которая бросает вызов историческим травмам и раскрывает хрупкость человеческой жизни", объявили в Нобелевском комитете.
Хан Ган родилась в 1970 году в Кванджу в семье известного романиста Хан Сынвона. Начала писательскую карьеру в 1993 году с публикацией стихотворений в журнале "Общество и литература". Международную известность получила после выхода романа "Вегетарианка", в котором рассказывается о женщине, решившей перестать есть мясо и реакции общества на это.
В прошлом году Нобелевский комитет присудил премию норвежскому писателю Юну Фоссе "за его новаторские пьесы и прозу, которые дают голос невыразимому".