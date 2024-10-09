"Друг" России забирает половину ее территории, - Владимир Хомяков

17:06 10.10.2024

Все стало видно на карте



Владимир Хомяков



30 сентября - 1 октября этого года в Анкаре впервые состоялось совещание глав картографических учреждений стран Организации тюркских государств (ОТГ), на котором тюркские картографы приступили к созданию единой "карты Тюркского мира", на которой "исконно тюркской" будет обозначена среди прочих и большая часть России. И что, после этого у кого-то еще повернется язык заявлять, что Турция - наш друг, а входящие в ОТГ среднеазиатские "члены ОДКБ" - союзники?



Официально единая карта тюркского мира, о создании которой договорились картографы ОТГ, нужна для заполнения "важных пробелов, мешающих сотрудничеству членов ОТГ в различных гуманитарных сферах" (торговля, культурный обмен и т.п.).



Но, очевидно, цели куда шире: речь идет о воспитании у народов восприятия ряда соседних территорий как "отторгнутых у Тюркского мира", а значит, подлежащих "возвращению" тем или иным способом. Вспомним: агрессивную ментальность немцев в Третьем рейхе формировали примерно так же.



У Эрдогана хороший аппетит…



Началось все с того, что союзник Эрдогана - глава турецкой "Партии националистического действия" (ПНД) Девлет Бахчели представил президенту изготовленную им "карту Тюркского мира". На которой "самые близкие" Турции страны (Азербайджан, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизия) были на ней выделены красным. "Менее близкие" (Балканы, Кипр, некоторые районы Ирана и Монголии, Крым, Кубань, Кавказ и Сибирь) - оранжевым.



"Еще менее близкие, но тоже перспективные" (Алтайский край, Якутия и Синцзян-уйгурский округ Китая) обозначены желтым. Ибо во времена своего максимального могущества Османская империя простиралась от Австрии до Персидского залива, и в турецких элитах до сих пор немало мечтателей, желающих вернуть эти времена.



Эрдоган и Бахчели. Эти ребята уже мысленно отгрызли "пол-России и присоединили к "Тюркскому миру".



Если кто думает, что ПНД - это какая-то мелкая экстремистская партийка без какого-либо влияния на реальную политику Турции, то он ошибается. Да, это крайне правая партия, причастная к организации блокады Крыма, под патронажем ее находится откровенно тюрко-фашистская организация "Серые волки" (которая, очевидно, благодаря протурецкому и проазербайджанскому лобби в России до сих пор не запрещена).



Но в Турции ПНД действует вполне легально, имеет 11% мест в турецком парламенте и входит в коалицию с "Партией справедливости и развития" Эрдогана. И, как видно, транслирует некоторые его идеи, которые сам он до поры озвучивать не хочет. Неудивительно, что Эрдоган отнесся к карте весьма благосклонно и даже сфотографировался на ее фоне.



Но одно дело, когда подобные политические демарши ограничиваются фотографированием и публикациями в СМИ, и совсем другое, когда "карта Тюркского мира" делается практически официальным документом Организации тюркских государств, иллюстрируя тем самым не только турецкие, но и в целом экспансионистские намерения ОТГ к соседним странам. Как констатирует эксперт по военно-политическим вопросам Михаил Александров:



Это откровенно экспансионистская программа, возникшая после развала СССР, когда битые не раз в русско-турецких войнах турки обнаглели и возжелали "вернуть свое". Для чего они создали международные структуры (ту же ОТГ), уже создают объединенные вооруженные силы (турецкое НАТО). При помощи созданной в России протурецкой "пятой колонны" через различные программы проникновения укрепляют свое влияние в перспективных регионах, отторжение которых под предлогом "единства языка" последовательно готовят. Важно понимать: создание "Тюркского мира" возможно только на обломках Русского мира. И из этого исходить в своей политике.



Важно понимать, что объективно Эрдоган при этом работает (осознанно или нет - другой вопрос) на глобалистские планы Запада. Как считает эксперт-политолог Каринэ Геворгян:



После 30 лет глобализации морские коммуникации в основном под контролем Запада. Но Евразия - это сухопутные коммуникации, и Турция, как член НАТО и передовой отряд Запада, стремится взять их под контроль. Вот, собственно, главная причина и цель "Великотюркского" проекта, созданного при непосредственном участии той же Великобритании.



Вполне возможно, что сам Эрдоган и его команда действительно считают, что создают новую Османскую империю. Вот только создать ее ему в итоге никто не позволит. Как и Украина, Турция со своим "Великим Тураном" нужны Западу лишь для одного - для борьбы против своих геополитических противников - России, Китая и Ирана. Создать же еще один "центр силы" хитромудрому Эрдогану никто, разумеется, не позволит.



Съесть-то он съест. Да кто ж ему даст?



Но кто сказал, что "тюркское единство" возможно строить только по турецкой модели и под руководством Эрдогана? Ведь "тюркоговорящие" народы при языковой общности колоссально отличаются друг от друга - по культуре, обычаям, мировоззрению, религии. И в истории своей, начиная с определенного момента, шли совершенно разными путями. Именно потому, что Русская цивилизация всегда терпимо и даже покровительственно относилась к этому своеобразию, такое множество "тюркских" народов влилось в нее и стало ее органичной частью.



"Великотюркский" же проект предполагает их унификацию под единый, задаваемый турками стандарт. Например, в фактически интегрированном в Турцию Азербайджане, традиционно шиитском, сегодня целенаправленно внедряется суннитский ислам, а в республиках Средней Азии - единая латинская графика.



Да и сам проект "Великого Турана" под руководством турок выглядит достаточно парадоксально. Ведь даже чисто генетически "тюркской крови" в самих турках максимум 25%. В свое время, завоевав остатки Византийской империи, османы сколотили "турецкий народ" из населявших ее покоренных и обращенных в ислам греков, курдов, славян, армян, евреев и прочих - даже самоназванием их в первые века было не "турки" ("тюрки"), а "муслим", т.е. мусульмане, а создаваемая нация строилась не на этническом и культурном, а на религиозном единстве. Второй шаг был сделан при Ататюрке, когда всем проживавшим в Турции народам было велено именоваться "турками".



Т.е. была проведена унификация населения под единый турецкий стандарт, и именно этот подход лежит в основе создаваемого ныне Эрдоганом через ОТГ "Великого Турана".



И вот тут для России открываются реальные возможности для контригры. Как отмечает политолог Каринэ Геворгян:



Великотюркский проект основан на создании некоего искусственного конструкта, в основе которого тотальная насильственная унификация самобытных "тюркоговорящих" народов, у которых даже эпосы разные. Россия же всегда строилась как "цветущая сложность", была синтезом разных народов и культур, примыкавших к русскому суперэтносу. Тут любопытен ответ Пескова на "карту Бахчели": "Историческая родина тюрок - это Алтай (Россия), а не Турция". Что соответствует истине. И мы видим, что сегодня Россия начала контригру, перехватывая повестку "тюркского единства" без уничтожения самобытности. Поздновато, конечно, но лучше поздно, чем никогда.



Так что никто не призывает (по крайней мере, сейчас) считать врагами Турцию и ОТГ. Мы, Россия, вовсе не против "тюркского единства", но в несколько ином формате и с иными целями. Которому мы, как страна, включающая прародину тюрок - Алтай и имеющая в составе своей нации ряд "тюркоговорящих" народов, готовы не только способствовать, но и участвовать в его строительстве (естественно, на правильных основах). А то и его возглавить.



Последнее было бы, конечно, крайне желательным. Вот только… Как бы нам, заигравшись в "тюркскую" тематику, не подорвать внутрироссийское единство, которое рухнет, как только население "тюркоговорящих" регионов начнет ощущать себя принадлежащим больше к Тюркской, чем к Русской цивилизации.



Узнаете, господин Эрдоган? Наш главный эксперт по Османской империи. Забывать стали? Так мы напомним! Портрет Александра Суворова, гравюра 1818 года с картины И.Шмидта 1800 года. Музей-усадьба "Кусково"



Что с того?



Турецкая ментальность, как известно, построена на технологиях восточного базара, когда продавец начинает торговаться с двойной-тройной цены, а покупатель - с половинной. И в итоге доторговываются до чего-то взаимоприемлемого.



Почему бы нам сегодня в порядке "ответки" не опубликовать карту "Русского мира", в которой, помимо территорий бывшего СССР, стран Варшавского договора, американских Аляски и Калифорнии, обозначить как часть Русского мира и территорию Турции, на которой Стамбул назвать Константинополем? Добавить комментарий - нечто про "восстановление креста над Святой Софией" и что-нибудь о черноморских проливах. И пусть-ка турки крепко задумаются, с протестами побегают. А там и начать обсуждение можно - темы "на чужой каравай рот не разевай".