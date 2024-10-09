Президент Турмении наградил президента Казахстана юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги"

17:13 10.10.2024

Касым-Жомарта Токаева наградили юбилейной медалью в Туркменистане



10 октября 2024 года перед торжественной церемонией открытия памятника Абаю Кунанбаеву в Ашхабаде Касым-Жомарта Токаева наградили юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги". Детали мероприятия озвучили в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.



