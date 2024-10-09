Проворовался и задержан замглавы РосАгентства по страхованию вкладов Попелюха

17:17 10.10.2024

Замруководителя АСВ арестовали по делу о крупнейшем аквапарке



Претензии силовиков к замруководителя АСВ Попелюху возникли из-за занижения доходов от управления аквапарком в Сибири, сообщили источники РБК. Аквапарк перешел к АСВ по делу о банкротстве Межтопэнергобанка и компании "ВДТ Строй"



В деле заместителя главы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха говорится об ущербе в 200 млн руб., рассказали источники РБК в правоохранительных органах. Топ-менеджера госкорпорации арестовали 9 октября после визита сотрудников ФСБ в центральный офис АСВ в Москве. Претензии у силовиков к Попелюху возникли по делу о банкротстве строительной компании "ВДТ Строй", знают собеседники РБК.



"ВДТ Строй" была признана банкротом в 2020 году, у нее имелась задолженность перед Межтопэнергобанком, это привело к тому, что построенный компанией аквапарк "Аквамир" в Новосибирске был передан в банку в качестве залога, рассказал один из собеседников. Банк с 2017 года находился под конкурсным управлением АСВ, так что аквапарк также перешел в ведение агентства. Затем для управления объектом была выбрана управляющая организация. По словам источника, площади здания сдавались в аренду.



Собеседники РБК говорят, что у правоохранителей возникли претензии к схемам по занижению арендной платы и механизму эксплуатации аквапарка, в результате которого "скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы".



В АСВ Попелюх отвечает за сопровождение уголовного производства. Задержан он был 9 октября, после того как сотрудники ФСБ провели обыск у него на рабочем месте и по месту жительства. Силовики изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. 9 октября Лефортовский районный суд Москвы арестовал его.



По какой именно уголовной статье был арестован Попелюх, Лефортовский суд не сообщил. РБК направил запрос в АСВ.



Аквапарк "Аквамир" открылся в октябре 2016 года и тогда назывался крупнейшим аквапарком в России, инвестиции в строительство составили 4,5 млрд руб. Общая площадь комплекса - 35 тыс. кв. м, единовременно аквапарк может принять до 2,6 тыс. человек, а в сутки - до 10 тыс. В комплексе под аренду сдаются площади от 1 кв. м.



Что известно об Александре Попелюхе



Попелюх возглавил департамент сопровождения уголовного производства в АСВ в 2018 году, следует из деклараций о доходах и имуществе ключевых сотрудников, опубликованных на сайте агентства. В 2019-м он был повышен до заместителя генерального директора.



Собеседник РБК, работавший в АСВ, пояснил, что Попелюх, в частности, курировал взаимодействие агентства с правоохранительными органами по делам против бывших собственников банков с отозванными лицензиями. После того как ЦБ отзывает у кредитной организации лицензию, ее временным администратором становится АСВ - агентство проводит оценку финансового состояния банка и того, было ли его банкротство преднамеренным. Если после проверки возникают подозрения о выводе из банка активов и причастности к этому топ-менеджеров или лиц, контролирующих организацию, АСВ вправе обратиться в суд, чтобы привлечь банкиров к субсидиарной ответственности, а также в правоохранительные органы.



Согласно отчету АСВ, на 30 июня 2024 года агентство курировало ликвидационные процедуры в 305 банках с отозванной лицензией. За январь-июнь оно направило в правоохранительные органы 60 заявлений "по выявленным признакам преступлений" в закрывшихся кредитных организациях.



Громкие уголовные процессы с участием АСВ



2018–2024 годы - дело о хищении из банка "Югра". Отзыв лицензии у него в 2017 году стал крупнейшим страховым случаем для России - выплаты в размере 172,9 млрд руб. получили 217,3 тыс. вкладчиков. Экс-собственник "Югры" Алексей Хотин стал фигурантом уголовного дела о растрате 23,6 млрд руб. В марте 2024 года суд приговорил его к девяти годам колонии. Реальные сроки также получили три бывших топ-менеджера "Югры".



В июле 2019 года по делу осужденного за мошенничество бывшего руководителя 2-го (банковского) отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина проходил Валерий Мирошников, занимавший тогда должность первого заместителя главы АСВ. В агентстве он курировал вопросы, связанные с организацией ликвидации кредитных организаций. Следователь, который вел дело, изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и проверил последнего на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка "Югра" Алексея Хотина при банкротстве банка. Тогда Мирошникова вызвали на допрос, но он не явился, а вместо этого покинул Россию.



Бывший замглавы управления "К" ФСБ Дмитрий Фролов, задержанный вместе с Черкалиным, в июне этого года был признан виновным в получении 87 млн руб. от акционера банка "Кредитимпэкс" Дмитрия Шкурко за покровительство. По версии следствия, полковник запаса с 2007 по 2013 год "крышевал" финансовую организацию за 0,1% в валюте от сумм операций с "ненадлежащими контрагентами". Суд приговорил его к шести годам колонии и лишил звания, но освободил от отбытия наказания. Но 1 октября Второй западный окружной военный суд отменил приговор.