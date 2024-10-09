 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.10.2024
21:46  Хуситы атаковали в Красном море британский танкер-химовоз под флагом Либерии?
18:59  Таджикского блогера Раджабзоде (Джумабоя) внесли в перечень террористов и экстремистов в России
17:21  Ураган "Милтон" в США. Больше 125 домов разрушены 36 торнадо, миллионы человек остались без света
17:17  Проворовался и задержан замглавы РосАгентства по страхованию вкладов Попелюха
17:13  Президент Турмении наградил президента Казахстана юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги"
17:06  "Друг" России забирает половину ее территории, - Владимир Хомяков
17:03  Самые разрушительные ураганы в США в 2005-2024 годах

16:17  Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган. За роман "Вегетарианка"
16:06  Выдающийся теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
14:57  "Гетто в дурдоме". Кто заселит Украину вместо украинцев, - Д.Давыдов
11:20  Кайхан Барзагер: Иран: чувствительные вопросы нацбезопасности
11:19  Посланцы Ким Чен Ына: Идеи чучхе уже пора переводить на украинскую мову
11:17  Как сохранить ягнобский язык?
11:14  Русофобские учебники истории в республиках Средней Азии создавались на основе советских учебных пособий
11:09  Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую, - Вл.Скачко
11:07  Букет угроз: власти Белоруссии обвинили оппозицию в новом заговоре, - И.Кармазин
11:06  Успехи ВС РФ в Курской области и Торецке – итоговая сводка Readovka за 9 октября
11:01  Второй фронт был нужен, но не раньше 44-го, - П.В.Густерин
10:56  Каким может быть формат присоединения Турции к БРИКС? - Седат Эргин
10:38  Бишкек. Суд над журналистами группы Болота Темирова: Двое получили сроки, двое - освобождены под пробацию, остальные оправданы
10:30  Эммануэль Тодд: если Украина проиграет, НАТО развалится
10:17  Петр Акопов: Эрдоган сделал опасный шаг. "Великий Туран" собирается...
10:15  Рон Пол: США собрались воевать с Ираном - себе в ущерб и без всяких реальных оснований
09:04  Нефтяные качели: Россия или будет купаться в нефтедолларах, или окажется с дырой в бюджете, - СП
08:06  "Туркестан" вместо "Центральной Азии": в школах Турции меняют историю
07:54  Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды - разобраны первые 125 домов
07:47  Е.Сатановский: Заря бесполярного мира
07:08  Израиль расширяет ареал попадания. Нанесен мощный удар по Дамаску
06:32  Британские тори заранее не уверены в новом лидере. Партию возглавит Кеми Баденох или Роберт Дженрик
01:58  Легким движением руки. Российский газ в украинской трубе превратится в азербайджанский, - С.Гамова
01:47  Глава Верховного суда Кыргызстана Замирбек Базарбеков написал заявление об уходе с должности
01:37  Умные деньги и честные сделки: как цифровой тенге изменит сферу финансов в Казахстане
01:25  Холодная волна: США исключили переговоры с Россией по Украине, - Л.Самуна
01:23  Российские пограничники уходят с армянской границы: охранять кордоны Армения будет самостоятельно, - МК
01:20  Ураган "Милтон" сдул Байдена из Рамштайна и отменил дальнобойные удары Украины по России, - СП
01:02  Крупнейшая нефтегазовая компания Узбекистана создала "дочку" для участия в атомных проектах
00:49  "Быть или не быть…" транзиту российского газа через Украину, - Е.Волков
00:45  Генерал Ким не против отправить северокорейских бойцов на помощь России
00:41  Выборы дороже: политолог Марков раскрыл причины отмены "Рамштайна" и "саммита мира"
00:34  Момент истины: США отказались от прямых переговоров по Украине, - К.Стрельников
00:24  Лидер "Хамаса" скорее жив, чем мертв. Яхья Синвар возобновил контакты
00:21  В карельской колонии найдено тело "короля Казахстана" Лехи Семипалатинского (Айткали Маймушева)
00:18  Законопроект об аресте имущества релокантов разработали в Татарстане
00:01  Иранский шах 2.0 - насколько сейчас это реально, - Станислав Тарасов
00:00  Глава Кыркабмина Акылбек Жапаров прибыл с визитом в Мюнхен
Среда, 09.10.2024
21:53  Президент Белоруссии удостоился первого имперского ордена
21:41  В Ташкенте запустили государственное медицинское страхование
19:34  "Московский договор" с Азербайджаном откроет путь Армении в НАТО, - СП
18:28  Израиль зафиксировала залп из 90 ракет со стороны Ливана
17:15  Оправленные на плаху: Бойцы ВСУ массово гибнут в "курской ловушке", организованной российской армией, - С.Ищенко
16:58  Александр Марлинский: Зверодети. Почему квадроберов становится больше и когда они сгинут
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Проворовался и задержан замглавы РосАгентства по страхованию вкладов Попелюха
17:17 10.10.2024

Замруководителя АСВ арестовали по делу о крупнейшем аквапарке

Претензии силовиков к замруководителя АСВ Попелюху возникли из-за занижения доходов от управления аквапарком в Сибири, сообщили источники РБК. Аквапарк перешел к АСВ по делу о банкротстве Межтопэнергобанка и компании "ВДТ Строй"

В деле заместителя главы Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха говорится об ущербе в 200 млн руб., рассказали источники РБК в правоохранительных органах. Топ-менеджера госкорпорации арестовали 9 октября после визита сотрудников ФСБ в центральный офис АСВ в Москве. Претензии у силовиков к Попелюху возникли по делу о банкротстве строительной компании "ВДТ Строй", знают собеседники РБК.

"ВДТ Строй" была признана банкротом в 2020 году, у нее имелась задолженность перед Межтопэнергобанком, это привело к тому, что построенный компанией аквапарк "Аквамир" в Новосибирске был передан в банку в качестве залога, рассказал один из собеседников. Банк с 2017 года находился под конкурсным управлением АСВ, так что аквапарк также перешел в ведение агентства. Затем для управления объектом была выбрана управляющая организация. По словам источника, площади здания сдавались в аренду.

Собеседники РБК говорят, что у правоохранителей возникли претензии к схемам по занижению арендной платы и механизму эксплуатации аквапарка, в результате которого "скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы".

В АСВ Попелюх отвечает за сопровождение уголовного производства. Задержан он был 9 октября, после того как сотрудники ФСБ провели обыск у него на рабочем месте и по месту жительства. Силовики изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу. 9 октября Лефортовский районный суд Москвы арестовал его.

По какой именно уголовной статье был арестован Попелюх, Лефортовский суд не сообщил. РБК направил запрос в АСВ.

Аквапарк "Аквамир" открылся в октябре 2016 года и тогда назывался крупнейшим аквапарком в России, инвестиции в строительство составили 4,5 млрд руб. Общая площадь комплекса - 35 тыс. кв. м, единовременно аквапарк может принять до 2,6 тыс. человек, а в сутки - до 10 тыс. В комплексе под аренду сдаются площади от 1 кв. м.

Что известно об Александре Попелюхе

Попелюх возглавил департамент сопровождения уголовного производства в АСВ в 2018 году, следует из деклараций о доходах и имуществе ключевых сотрудников, опубликованных на сайте агентства. В 2019-м он был повышен до заместителя генерального директора.

Собеседник РБК, работавший в АСВ, пояснил, что Попелюх, в частности, курировал взаимодействие агентства с правоохранительными органами по делам против бывших собственников банков с отозванными лицензиями. После того как ЦБ отзывает у кредитной организации лицензию, ее временным администратором становится АСВ - агентство проводит оценку финансового состояния банка и того, было ли его банкротство преднамеренным. Если после проверки возникают подозрения о выводе из банка активов и причастности к этому топ-менеджеров или лиц, контролирующих организацию, АСВ вправе обратиться в суд, чтобы привлечь банкиров к субсидиарной ответственности, а также в правоохранительные органы.

Согласно отчету АСВ, на 30 июня 2024 года агентство курировало ликвидационные процедуры в 305 банках с отозванной лицензией. За январь-июнь оно направило в правоохранительные органы 60 заявлений "по выявленным признакам преступлений" в закрывшихся кредитных организациях.

Громкие уголовные процессы с участием АСВ

2018–2024 годы - дело о хищении из банка "Югра". Отзыв лицензии у него в 2017 году стал крупнейшим страховым случаем для России - выплаты в размере 172,9 млрд руб. получили 217,3 тыс. вкладчиков. Экс-собственник "Югры" Алексей Хотин стал фигурантом уголовного дела о растрате 23,6 млрд руб. В марте 2024 года суд приговорил его к девяти годам колонии. Реальные сроки также получили три бывших топ-менеджера "Югры".

В июле 2019 года по делу осужденного за мошенничество бывшего руководителя 2-го (банковского) отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ Кирилла Черкалина проходил Валерий Мирошников, занимавший тогда должность первого заместителя главы АСВ. В агентстве он курировал вопросы, связанные с организацией ликвидации кредитных организаций. Следователь, который вел дело, изучил телефонную переписку Черкалина и Мирошникова и проверил последнего на возможную причастность к организации преференций для бывшего мажоритария банка "Югра" Алексея Хотина при банкротстве банка. Тогда Мирошникова вызвали на допрос, но он не явился, а вместо этого покинул Россию.

Бывший замглавы управления "К" ФСБ Дмитрий Фролов, задержанный вместе с Черкалиным, в июне этого года был признан виновным в получении 87 млн руб. от акционера банка "Кредитимпэкс" Дмитрия Шкурко за покровительство. По версии следствия, полковник запаса с 2007 по 2013 год "крышевал" финансовую организацию за 0,1% в валюте от сумм операций с "ненадлежащими контрагентами". Суд приговорил его к шести годам колонии и лишил звания, но освободил от отбытия наказания. Но 1 октября Второй западный окружной военный суд отменил приговор.

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728569820


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по вопросам развития совместных инвестпроектов с Катаром одобрили Сенаторы
- Государственный советник встретился с чемпионами мира по робототехнике
- Готовность регионов и служб к зимнему периоду и паводкам 2025 года проверил Канат Бозумбаев
- "Ак жол": необходимо защитить население Каспийского побережья от эрозии земли
- В Мажилисе обсудили вопросы обновления учебных программ
- "Ак жол" повторно требует от налоговых органов раскрыть конфеденциальные критерии СУР
- Верховным Судом не поддержано ходатайство осужденных за убийство Д.Тена
- Осужден руководитель ТОО "Елорда Құрылыс Компаниясы"
- Изобличен аким Илийского района за коррупцию
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  