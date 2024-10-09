Ураган "Милтон" в США. Больше 125 домов разрушены 36 торнадо, миллионы человек остались без света

17:21 10.10.2024

Ураган "Милтон" разрушил около 125 домов, миллионы человек остаются без света



Мощный ураган "Милтон" продолжает свирепствовать в США, около 125 домов разрушены в штате Флорида в результате торнадо, сообщили в региональном Управлении по чрезвычайным ситуациям.



В среду, 9 октября, во Флориде было зарегистрировано по меньшей мере 36 торнадо, когда ураган "Милтон" обрушился на побережье. Всего в Южной Флориде было 133 предупреждения о торнадо - рекордный показатель для штата. Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри рассказал, что на восточном побережье разрушена инфраструктура. Большая часть пострадавших построек - мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей.



