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Ураган "Милтон" в США. Больше 125 домов разрушены 36 торнадо, миллионы человек остались без света
17:21 10.10.2024

Ураган "Милтон" разрушил около 125 домов, миллионы человек остаются без света

Мощный ураган "Милтон" продолжает свирепствовать в США, около 125 домов разрушены в штате Флорида в результате торнадо, сообщили в региональном Управлении по чрезвычайным ситуациям.

В среду, 9 октября, во Флориде было зарегистрировано по меньшей мере 36 торнадо, когда ураган "Милтон" обрушился на побережье. Всего в Южной Флориде было 133 предупреждения о торнадо - рекордный показатель для штата. Глава регионального Управления по чрезвычайным ситуациям Кевин Гатри рассказал, что на восточном побережье разрушена инфраструктура. Большая часть пострадавших построек - мобильные дома и жилые комплексы для пожилых людей.



Тампа, третий по размеру город штата Флорида, понес "значительный ущерб" - повалены деревья, полмиллиона человек остались без электричества, заявила мэр города Джейн Кастор. Всего же в центральной Флориде около 3,25 миллиона американцев остались без света. Власти предупредили, что связь может быть прервана на несколько недель, и для оказания помощи в восстановлении уже задействованы ресурсы как штата, так и федерального уровня. По прогнозам Геологической службы США, "Милтон" может кардинальным образом изменить береговую линию штата Флорида.

Очевидцы рассказали о масштабе разрушений

"Ураган "Милтон" - один из самых сильных штормов, с которыми я сталкивался, пока живу во Флориде", - цитирует NBC 22-летнего Брайана Мартина из города Касселберри. Мужчина слышал и видел, как взорвалось несколько трансформаторов.

Другой очевидец сообщил изданию TCPalm о столкновении с торнадо.

Выглядело так, будто с неба швырнули что-то очень тяжелое, и оно расплющило несколько домов

Мужчина помогал эвакуировать людей в безопасные места. "Один из последних домов, которые я посетил, выглядел так, словно его разорвало пополам. Люди перед входом плакали", - поделился Андерсон.

По прогнозам, "Милтон" сохранит силу урагана, пересекая Флориду, после чего выйдет за пределы Атлантического океана и постепенно станет слабее. На данный момент он ослаб до первой категории.

Трамп и Байден обменялись обвинениями на фоне разгула стихии

Кандидат в президенты США от республиканцев на митинге в штате Пенсильвания продолжил критиковать действия администрации Джо Байдена по реагированию на ураган "Хелен" и подготовку к урагану "Милтон", назвав их "худшей реакцией со времен урагана "Катрина"".

Нынешний американский лидер поспешил назвать слова Трампа ложью. "Они говорят, что люди, пострадавшие от этих штормов, получат 750 долларов наличными и не более. Это просто неправда. Они говорят, что деньги, необходимые для преодоления этого кризиса, направляются мигрантам. Что за нелепость, это неправда", - возмутился Байден. При этом ранее Байден отказался выделять американцам, пострадавшим от урагана "Хелен", дополнительную помощь. "Мы дали им все, что у нас есть. Мы работаем усердно", - сказал он тогда.

The Washington Post между тем пишет, что сезон ураганов стал одним из факторов, который оказал значительное влияние на предвыборную борьбу в США.

Источник - Lenta.ru
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