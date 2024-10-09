Таджикского блогера Раджабзоде (Джумабоя) внесли в перечень террористов и экстремистов в России

18:59 10.10.2024

Таджикского блогера внесли в перечень террористов и экстремистов

Мария Кудрявцева



Он унижал и оскорблял русских девушек

Росфинмониторинг включил блогера из Таджикистана Салмона Раджабзоде (Джумабоя) в список террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует информация, появившаяся на портале ведомства.



Блогер публиковал видео, в которых унижал русских девушек. В одном из таких видео он называл их "Наташками" и заявлял, что они скоро "будут наши".



СК возбудил против него уголовное дело по статье "Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности организованной группой".



Ранее редактора и сооснователя журнала DOXA (издание внесено Минюстом РФ в список иноагентов и признано нежелательной организацией в России) Армена Арамяна внесли

в перечень террористов и экстремистов. Его обвиняют в призывах к терактам, а также распространению ложной информации о ВС РФ.