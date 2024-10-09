 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 10.10.2024
21:46  Хуситы атаковали в Красном море танкер-химовоз под флагом Либерии?
18:59  Таджикского блогера Раджабзоде (Джумабоя) внесли в перечень террористов и экстремистов в России
17:21  Ураган "Милтон" в США. Больше 125 домов разрушены 36 торнадо, миллионы человек остались без света
17:17  Проворовался и задержан замглавы РосАгентства по страхованию вкладов Попелюха
17:13  Президент Турмении наградил президента Казахстана юбилейной медалью "К 300-летию Махтумкули Фраги"
17:06  "Друг" России забирает половину ее территории, - Владимир Хомяков
17:03  Самые разрушительные ураганы в США в 2005-2024 годах

16:17  Нобелевскую премию по литературе присудили южнокорейской писательнице Хан Ган. За роман "Вегетарианка"
16:06  Выдающийся теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры
14:57  "Гетто в дурдоме". Кто заселит Украину вместо украинцев, - Д.Давыдов
11:20  Кайхан Барзагер: Иран: чувствительные вопросы нацбезопасности
11:19  Посланцы Ким Чен Ына: Идеи чучхе уже пора переводить на украинскую мову
11:17  Как сохранить ягнобский язык?
11:14  Русофобские учебники истории в республиках Средней Азии создавались на основе советских учебных пособий
11:09  Испуганные войной. Ядерные удары и цены на нефть тормозят Третью мировую, - Вл.Скачко
11:07  Букет угроз: власти Белоруссии обвинили оппозицию в новом заговоре, - И.Кармазин
11:06  Успехи ВС РФ в Курской области и Торецке – итоговая сводка Readovka за 9 октября
11:01  Второй фронт был нужен, но не раньше 44-го, - П.В.Густерин
10:56  Каким может быть формат присоединения Турции к БРИКС? - Седат Эргин
10:38  Бишкек. Суд над журналистами группы Болота Темирова: Двое получили сроки, двое - освобождены под пробацию, остальные оправданы
10:30  Эммануэль Тодд: если Украина проиграет, НАТО развалится
10:17  Петр Акопов: Эрдоган сделал опасный шаг. "Великий Туран" собирается...
10:15  Рон Пол: США собрались воевать с Ираном - себе в ущерб и без всяких реальных оснований
09:04  Нефтяные качели: Россия или будет купаться в нефтедолларах, или окажется с дырой в бюджете, - СП
08:06  "Туркестан" вместо "Центральной Азии": в школах Турции меняют историю
07:54  Ураган "Милтон" обрушился на побережье Флориды - разобраны первые 125 домов
07:47  Е.Сатановский: Заря бесполярного мира
07:08  Израиль расширяет ареал попадания. Нанесен мощный удар по Дамаску
06:32  Британские тори заранее не уверены в новом лидере. Партию возглавит Кеми Баденох или Роберт Дженрик
01:58  Легким движением руки. Российский газ в украинской трубе превратится в азербайджанский, - С.Гамова
01:47  Глава Верховного суда Кыргызстана Замирбек Базарбеков написал заявление об уходе с должности
01:37  Умные деньги и честные сделки: как цифровой тенге изменит сферу финансов в Казахстане
01:25  Холодная волна: США исключили переговоры с Россией по Украине, - Л.Самуна
01:23  Российские пограничники уходят с армянской границы: охранять кордоны Армения будет самостоятельно, - МК
01:20  Ураган "Милтон" сдул Байдена из Рамштайна и отменил дальнобойные удары Украины по России, - СП
01:02  Крупнейшая нефтегазовая компания Узбекистана создала "дочку" для участия в атомных проектах
00:49  "Быть или не быть…" транзиту российского газа через Украину, - Е.Волков
00:45  Генерал Ким не против отправить северокорейских бойцов на помощь России
00:41  Выборы дороже: политолог Марков раскрыл причины отмены "Рамштайна" и "саммита мира"
00:34  Момент истины: США отказались от прямых переговоров по Украине, - К.Стрельников
00:24  Лидер "Хамаса" скорее жив, чем мертв. Яхья Синвар возобновил контакты
00:21  В карельской колонии найдено тело "короля Казахстана" Лехи Семипалатинского (Айткали Маймушева)
00:18  Законопроект об аресте имущества релокантов разработали в Татарстане
00:01  Иранский шах 2.0 - насколько сейчас это реально, - Станислав Тарасов
00:00  Глава Кыркабмина Акылбек Жапаров прибыл с визитом в Мюнхен
Среда, 09.10.2024
21:53  Президент Белоруссии удостоился первого имперского ордена
21:41  В Ташкенте запустили государственное медицинское страхование
19:34  "Московский договор" с Азербайджаном откроет путь Армении в НАТО, - СП
18:28  Израиль зафиксировала залп из 90 ракет со стороны Ливана
17:15  Оправленные на плаху: Бойцы ВСУ массово гибнут в "курской ловушке", организованной российской армией, - С.Ищенко
16:58  Александр Марлинский: Зверодети. Почему квадроберов становится больше и когда они сгинут
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Хуситы атаковали в Красном море танкер-химовоз под флагом Либерии?
21:46 10.10.2024

Хуситы снова ударили по кораблю в Красном море?

Сегодня, 10 октября, предположительно йеменские хуситы несколько раз атаковали судно, огибающее побережье Восточной Африки, пишет Associated Press.

Нападение произошло на фоне продолжающихся угроз со стороны движения "Ансар Аллах" судам, проходящим через Красное море - водный путь, по которому когда-то ежегодно перевозился товаров на сумму в один триллион долларов США. Это связано с продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке, вызванными войной Израиля в секторе Газа, - пишет Associated Press.

Британское управления морских торговых операций (UKMTO) сообщило сегодня, что у йеменского побережья города Ходейды, которое находится под контролем группировки "Ансар Аллах", произошла атака на корабль.

Он был поражен снарядом, который не вызвал пожара, и судно продолжило движение. Позже частная охранная фирма Ambrey идентифицировала корабль как танкер-химовоз под флагом Либерии.

Позже еще по меньшей мере два снаряда упали в водах вокруг судна.

Движение "Ансар Аллах" пока не взяло на себя ответственность за нападение. Однако им может потребоваться несколько часов или даже дней, чтобы признать атаку.



Напомним, что с октября прошлого года - начала войны в Газе - хуситы атаковали более 80 торговых судов ракетами и беспилотниками.

Елена Сердечнова

Источник - Царьград
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1728585960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев обратился к молодым религиозным лидерам
- Закон по реформированию судебной системы прошел второе чтение в Мажилисе
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Транзит российского газа обсудили вице-премьер Казахстана с главой "Газпрома"
- Расширение поставки критических минералов и металлов: встреча с Торговой миссией США
- В 2023 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 189 953 тенге
- Вынесен приговор по делу о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки
- КТЖ в ходе внутренних проверок выявило факты хищения денежных средств в дочерней организации
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  