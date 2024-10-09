Хуситы атаковали в Красном море танкер-химовоз под флагом Либерии?

21:46 10.10.2024

Хуситы снова ударили по кораблю в Красном море?



Сегодня, 10 октября, предположительно йеменские хуситы несколько раз атаковали судно, огибающее побережье Восточной Африки, пишет Associated Press.



Нападение произошло на фоне продолжающихся угроз со стороны движения "Ансар Аллах" судам, проходящим через Красное море - водный путь, по которому когда-то ежегодно перевозился товаров на сумму в один триллион долларов США. Это связано с продолжающимися конфликтами на Ближнем Востоке, вызванными войной Израиля в секторе Газа, - пишет Associated Press.



Британское управления морских торговых операций (UKMTO) сообщило сегодня, что у йеменского побережья города Ходейды, которое находится под контролем группировки "Ансар Аллах", произошла атака на корабль.



Он был поражен снарядом, который не вызвал пожара, и судно продолжило движение. Позже частная охранная фирма Ambrey идентифицировала корабль как танкер-химовоз под флагом Либерии.



Позже еще по меньшей мере два снаряда упали в водах вокруг судна.



Движение "Ансар Аллах" пока не взяло на себя ответственность за нападение. Однако им может потребоваться несколько часов или даже дней, чтобы признать атаку.



