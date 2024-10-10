Крошка ЦАХАЛ: постоянные повороты ближневосточного сюжета требуют еженедельных обновлений, - Илья Титов

00:06 11.10.2024

Крошка ЦАХАЛ:

постоянные повороты ближневосточного сюжета требуют еженедельных обновлений

Илья Титов



Опять в свои права вступила осень, и опять постоянные повороты ближневосточного сюжета требуют еженедельных обновлений. Главным вопросом в отношении серии израильских ударов по руководству "Хезболлы" и о начале вторжения ЦАХАЛ в южную часть Ливана был ответ со стороны Ирана: август, последовавший за убийством 31 июля в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, был наполнен пустыми угрозами и сотрясанием воздуха от иранских представителей, причем угрозы эти активно подначивались американской прессой. Так что после очередного удара по иранским активам (пускай "Хезболла" и не так зависима от Тегерана, как принято считать) многие не без оснований полагали, что и в этот раз все ограничится угрозами разверзнувшегося ада, огня с небес и прочей риторической эсхатологии. Но на этот раз все было иначе: новый президент Ирана доктор Масуд Пезешкиан просто заявил, что атака со стороны Израиля была нарушением негласной договоренности между Тегераном и Вашингтоном: персы обязывались не отвечать на убийство Хании, а американцы должны были удержать евреев от атак. То, что сказано это было вскоре после атаки, а также сам факт обнародования такой договоренности явно обещали скорый ответ Ирана. Но ответ ответу рознь. Многие ожидали шоу, похожего на апрельские удары: тогда персы, отвечая на удар Израиля по иранскому посольству в Дамаске, запустили по еврейскому государству волну БПЛА и ракет, предварительно предупредив американцев (мгновенно доложивших обо всем самим евреям). В результате тогда реальный урон был куда слабее восхитительного эффекта от жужжания в арабской ночи дронов или зрелища ракетных трасс, режущих небо. Сейчас все было совсем иначе.



Вечером 1 октября по Израилю был нанесен куда более масштабный удар. И разговор о реальных последствиях этого удара показывает ряд важных вещей. Во-первых, эта Украина Ближнего Востока живо объявила о том, что все вражеские снаряды были сбиты, а те, что не были, никуда не попали, а те, что попали, не нанесли никакого урона. Это было ожидаемо и особых упоминаний не стоит. Во-вторых, железная информационная дисциплина, принятая в Израиле даже среди многочисленного арабского населения и недавних релокантов, превратила поиски надежных свидетельств этапов конфликта этих столь часто прибегающих к дезинформации стран в тяжелую задачу. Правда, если в европейской Украине с публикацией свидетельств попаданий и прилетов боролись европейскими методами – посадками, избиениями и приматываниями скотчем к столбам, то в Израиле включили механизмы взаимодействия с большими площадками, и очень скоро почти все видео первой волны атаки в "Твиттере"*, ныне известном как "Икс", а также в других больших соцсетях оказались удалены как "недостоверная информация". К счастью, шила в мешке не утаить, и, несмотря на цензуру, видео все равно распространились, пусть и не сразу. А смотреть на этих видео было на что: октябрьская атака на Израиль была не только эффектнее апрельской, но и намного эффективнее. Пусть прилет по штаб-квартире "Моссада" не подтвердился, интереса заслуживают сведения об ударе по авиабазе Тель-Ноф неподалеку от Тель-Авива и по некоторым другим стоящим отдельно объектам ЦАХАЛ: большие западные сервисы спутниковых снимков отказались предоставлять кадры следующих нескольких дней после атаки, сославшись на так удобно возникшую и столь частую на Ближнем Востоке облачность.



Другим мемом этой атаки стал "реверс": именно на обратную направленность видеозаписей ссылались израильские СМИ и произраильские блогеры, комментируя ролики с прилетами с небес иранских ракет. Это, говорили они, не прилеты, а вылеты ракет-перехватчиков системы ПВО "Железный купол". Усі цілі були успішно знищені, смотреть не на что, а то, что на этих видео с "реверсами" птицы летят в правильном направлении и ветер колышет листву, так это особенные израильские птицы и деревья, двигающиеся задом наперед. "Железный купол" показал себя в ходе этой атаки крайне слабо, пропустив множество ударов. Кто-то списывает плохие результаты на то, что иранская баллистика – это не куски водопроводных труб из Газы: по старой израильской традиции воевать удобнее с теми, кто вооружен лишь подручными средствами. Впрочем, даже ракеты из Газы успешно преодолевали "Кипат барзель" 7 октября прошлого года, просто перегружая систему. Другие обвиняют во всем недостаток поставок со стороны США: главным инструментом системы ПРО является ракета-перехватчик "Тамир" (слово – аббревиатура еврейских слов "ракета" и "перехватчик"), а они, производимые израильской компанией "Рафаэль", не могут обойтись без комплектующих от американской корпорации "Рэйтон", известной своими "Пэтриотами".



Но куда интереснее версия о том, что последние удары по Израилю выглядели хаотичными и несогласованными лишь на первый взгляд, а на деле же основательно побили контур противоракетной обороны еврейского государства: об ударах "Хезболлы" по израильским противоракетчикам сообщалось еще в августе (разумеется, потерь нет, все цели сбиты и далее по списку), но в дни обострения такие новости приходят все чаще, что даже с поправкой на традиционную любовь обеих сторон ко вбросам и фейкам не может не вызывать вопросы. В конце концов, видео попадания ходят по Сети как минимум в количестве двух штук – учитывайте при этом огромные возможности заметания информации под ковер.



И вдруг стороны резко поменялись ролями, стоило Ирану нанести удар – удар мощный, но все же слабо напоминающий обещанный Тель-Авиву "разверзнувшийся ад". Уже Тель-Авив принялся сотрясать воздух и обещать ответную атаку когда-нибудь после дождичка в четверг.



Своего аятоллы у Израиля нет, поэтому пришлось вытаскивать на свет мумию американского президента, чтобы разверзнувшийся ад пообещал уже он. Джо Байден лукаво прищурил морщинистые глаза и заявил, что очень просил Израиль не бить по нефтяным объектам, на что рынки нефти отреагировали ростом цен. Мотивы Байдена ясны: в преддверии выборов только подорожания топлива демократам и не хватало, ну а удары по больницам, мечетям и лагерям беженцев рейтинги не рушат. Потом пошли разговоры о том, что на годовщину прошлогодней атаки Израиль ударит по иранским ядерным объектам – в ответ на это персы вбросили в арабские, азербайджанские и армянские (то есть все окрестные) СМИ нарочито неподтвержденную информацию о некой тряске в пустыне, причем сигнатуры намекают не на землетрясение, а на крупный взрыв. Пока непонятно, насколько был считан этот намек: в ночь на 7 октября Израиль дежурно жестко отстрелялся по Бейруту, а ракеты "Хезболлы" вновь поразили объекты на территории Израиля, не обратив внимания на "Железный купол".



*запрещенная в РФ экстремистская соцсеть



10.10.24