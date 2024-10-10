Большая порка Джо Байдена. Президента США стали активно критиковать ведущие американские СМИ и его прежние сторонники, - И.Веремеев

00:12 11.10.2024 Президента США стали активно критиковать ведущие американские СМИ и его прежние сторонники



Игорь Веремеев

10.10.2024



Как известно, лежачего не бьют. Но это принято у нас, в России. А вот на Западе пинать уходящего со своего поста политика, даже если это высшее должностное лицо в государстве, - самое милое дело.



Так президента США Джо Байдена, который будет сидеть в Белом доме еще до января, когда он передаст свои полномочия избранному в ноябре своему "наследнику", уже стали подвергать разгромной критике даже самые его верные прежде сторонники из стана демократов. Так ведущая газета США New York Times, играющая, по сути, роль пропагандистского рупора Демпартии, напечатала статью под заголовком "Моральный провал Байдена в Израиле", который говорит сам за себя.



"В своей инаугурационной речи 2021 года он, - начинает порку действующего президента автор статьи Питер Бейнарт, - описал американскую историю как "постоянную борьбу между американским идеалом, что мы все созданы равными, и суровой, уродливой реальностью, что расизм, нативизм, страх и демонизация давно разрывают нас на части". Он пообещал снова сделать Соединенные Штаты "маяком для мира". С момента вступления в должность президент сформулировал приверженность равенству как ответ не только на рост внутреннего белого национализма, но и на авторитарные державы, которые угрожают демократии за рубежом".



Теперь, объявляет далее автор статьи, эта самопрезентация рухнула. Своей непоколебимой поддержкой Израиля г-н Байден фактически поддержал его неравное обращение и угнетение палестинцев - особенно в секторе Газа - и подорвал этическую обоснованность своего президентства.



Бейнарт резко критикует Байдена за то, что тот безоговорочно поддерживает Израиль, государство, которое, как теперь стало ясно, вовсе не является демократическим и подвергает палестинцев расовой дискриминации.



Большинство палестинцев, находящихся под контролем Израиля - те, кто находится на Западном берегу и в секторе Газа, пишет Бейнарт, не могут стать гражданами государства, которое доминирует в их жизни. Меньшинство палестинцев, которые живут в границах Израиля 1967 года, действительно имеют гражданство и право голоса. Но когда арабские израильские политики выдвинули законопроект, который сделал бы юридическое равенство между арабскими и еврейскими гражданами основой израильского законодательства в 2018 году, спикер израильского парламента отказался разрешить голосование по нему, потому что это "подорвет основы государства".



Вторжение Израиля в Газу оставило, свидетельствует NYT, более 40 000 палестинцев убитыми и еще больше бездомных, раненых, скорбящих, подверженных голоду и болезням. Газу сравняли с землей, разрушения колоссальны, почти за пределами того, что может постичь человеческий разум. Лидеры Израиля понятия не имеют, что делать там дальше. У них нет плана, кто будет управлять этим, кроме них самих. Они не признают, что снова оккупируют Газу, но это явно то, что они сделали. Оккупации становятся сложнее со временем. У них нет выхода для этой оккупации. У них нет теории, что делать после или дальше.



Заложники остаются в Газе. Надежды на сделку по их возвращению домой угасли. Шестеро были недавно убиты в туннелях Газы. Израиль сейчас воюет в Ливане. Он обменивается огнем с Ираном. Его международная репутация ужасна.



Южная Африка выдвинула против Израиля обвинения в геноциде в международном суде. Мировое общественное мнение твердо на стороне палестинцев. Палестинское дело возродилось как центральный вопрос международной обеспокоенности и активизма.



"Даже в Америке поддержка Израиля теперь является поколенческой. Пожилые американцы в основном поддерживают Израиль. Молодые американцы этого не делают", - отмечает NYT, показывая таким образом, что государство, которое поддерживает Байден, творит геноцид.



Уходящего президента США остро критикуют не только СМИ, его политикой недовольны и рядовые американцы. Большинство американцев заявляют, что экономика, инфляция и рост цен на газ - наиболее важные факторы, влияющие на то, как они будут голосовать…. Только 37% одобряют то, как Байден справляется с восстановлением экономики, и еще меньше - 28% - поддерживают его действия по борьбе с инфляцией, и лишь 27% респондентов довольны тем, как он борется с повышением цена на бензин, говорится в опросе общественного мнения, проведенном ABC News/Ipsos.



Многие американцы также недовольны действиями своего лидера, которые касаются Москвы и Киева. Так, опрашиваемых спросили: как они воспринимают шаги президента США "по ситуации с Россией и Украиной". В результате выяснилось, что 52% не одобряют выбранный Белым домом курс.



Согласно результатам опроса, больше всего американцам нравится то, как президент справился с пандемией коронавируса, действия главы государства по борьбе с COVID-19 положительно оценивают 56% опрошенных. Отмечается также, что из-за роста инфляции подскочили цены на товары и услуги в США, поэтому 83% опрошенных считают, что для них решающим фактором стала экономика. Также 61% опрошенных раскритиковал действия Байдена по борьбе с иммиграцией и преступностью, 55% недовольны его действиями по борьбе с изменением климата.



Американцев беспокоит ситуация с ростом преступности, в частности, с преступлениями, совершенными с применением огнестрельного оружия: 72% опрошенных назвали этот вопрос крайне важным. 70% опрошенных считают, что закон, направленный на сокращение насилия с помощью применения огнестрельного оружия, гораздо важнее закона, касающегося права на владение оружием.



Как пишет газета Politico, на фоне происходящего падает моральный дух сотрудников Белого дома, а Джозеф Байден раздражен значительным ухудшением своего рейтинга, особенно тем, что американцы оценивают его работу негативнее, чем деятельность на посту предыдущего президента Дональда Трампа.



"Моральный дух падает, текучесть кадров растет, к тому же закрывается окно возможностей для политического реванша", - описывают журналисты настроения в администрации президента. В публикации отмечается, что в условиях, когда один кризис сменяет другой, Белый дом "оказывается беспомощен или ограничен в возможностях в борьбе с силами, которые на него обрушиваются".



Но особенно усилились нападки на Байдена после того, как он отменил свою поездку в Германию. Там, на военной базе США Рамштайн, у него должна была состояться встреча с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.



Однако в самый последний момент глава Белого дома, как сообщила пресс-служба президента, отменил свой визит. Причиной объявили надвигающийся на США ураган, как будто оставшись в США Байден способен предотвратить это стихийное бедствие.



В результате все вопросы, которые должны были обсуждаться на саммите в Рамштайн, повисли в воздухе. Европейские лидеры внезапно "осиротели", и без лидера США никакие принципиальные решения ни по перспективам дальнейшего ведения боевых действий на Украине, ни по применению Киевом дальнобойного оружия для ударов по объектам в глубине России, ни по объемам и срокам поставок Украине вооружения и военной техники приняты быть не могут. Даже некому рассматривать и утверждать пресловутый "план победы" Владимира Зеленского. Отменил свою поездку в Германию и госсекретарь США Энтони Блинкен.



Так что Джо Байден "слился" в самый неподходящий момент. Никакие "судьбоносные" решения в Рамштайн приняты так и не будут. Поставки же Киеву вооружения и военной техники, правда, продолжатся, но в объемах, необходимых лишь для того, чтобы не допустить обвала фронта.



Президент США Джо Байден потерял полный контроль над управлением страной из-за своего ментального угасания, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.



"Президент Байден больше не контролирует ситуацию полностью как по причине его угасающего ментального состояния, так и статуса хромой утки", - подчеркнул он.



В результате, по мнению Сакса, Штаты оказались в состоянии "опасного перерыва" в управлении страной и этим пытаются воспользоваться те, кого в Вашингтоне считают союзниками. В частности, он указал на Владимира Зеленского и премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху, а также привел в пример Великобританию и Польшу. Они склоняют США к безрассудным действиям, которые могут привести к третьей мировой войне, считает экономист.



Как заявил в интервью с Такером Карлсоном американский миллиардер Илон Маск, вице-президент Байдена Камала Харрис выступает в роли марионетки и является частью системы. Именно поэтому на нее бесполезно совершать покушение или критиковать ее. Даже если представительница демократов сойдет с дистанции, то американские олигархические круги найдут ей замену. По этой же причине нет попыток покушений на действующего президента Джо Байдена, съязвил Маск.



"Когда рейтинги марионетки Байдена упали, они тут же дали ему пинка под зад и просто вышвырнули его и поставили новую марионетку. Именно это и произошло", - заявил Маск, один из богатейших людей США, который раньше всегда голосовал за Демпартию.



А американский журналист Бенни Джонсон разместил в соцсетях видео, на котором Джо Байден поднимается в самолет, выразив свои подозрения в том, что у него имеются серьезные проблемы со здоровьем. По его мнению, с главой государства произошло нечто ужасное, и виной тому не COVID-19. По словам Джонсона, Байден едва может ходить. Американские власти намеренно пытаются это скрывать, уточнил эксперт. Ну, а такого начинают уже пинать, каждый, кому не лень. Источник - Столетие.Ру

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